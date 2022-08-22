في استمرار للمناورات الصينية.. تايوان ترصد طائرات حربية في محيطها

قالت وزارة الدفاع التايوانية، إنها رصدت 17 طائرة، و5 سفن صينية، تعمل حول تايوان، السبت، مع مواصلة بكين لأنشطتها العسكرية قرب الجزيرة.

وأضافت الوزارة، أنها تشمل أربع طائرات، عبرت خط الوسط في مضيق تايوان، وهو حاجز غير رسمي بين الجانبين.

من جانبه، قال وزير القوات الجوية الأميركية، فرانك كيندال، الجمعة، إن تصرفات الصين حول تايوان تزيد من مستوى المخاطر، لكنه عبر عن أمله في أن يعود سلوك بكين إلى المعايير المحددة من قبل.

وأوضح كيندال، أنه “يشعر بالقلق إزاء برامج التحديث العسكري الصيني، وتصرفات بكين في منطقة المحيطين الهندي والهادي”.

وأجرت الصين، التي تعتبر تايوان جزءاً من أراضيها، مناورات حربية وتدريبات عسكرية حول الجزيرة، هذا الشهر، للتعبير عن غضبها من زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايبيه.

من جهتها، تقول تايوان، إن جمهورية الصين الشعبية لم تحكم الجزيرة من قبل أبداً، وبالتالي فليس لها الحق في تقرير مستقبلها، والذي لا يمكن أن يقرره سوى سكان الجزيرة دون إكراه.

تحرير: عاصم عبد العزيز

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط