مسؤول أمريكي: إيران تتنازل عن الخط الأحمر في المحادثات النووية

قال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية لشبكة لشبكة سي إن إن، إن إيران تخلت رسمياً عن “الخط الأحمر”، الذي يُعتبر مطلباً رئيسياً، بينما يمثل نقطة شائكة رئيسة في الجهود المبذولة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني.

وفي ردها، على مسودة الاتفاق النووي المقترحة من الاتحاد الأوروبي، والذي وصفها بـ “النهائية”، لم تطالب طهران بإزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب الأميركية.

وقال المسؤول الأمريكي: “لذا إذا كنا أقرب إلى صفقة، فهذا هو السبب”.

وتابع أن “الإيرانيين أسقطوا أيضاً مطالب تتعلق بشطب العديد من الشركات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني من القائمة”.

وشدد على أن “الرئيس الأميركي جو بايدن، كان حازماً وثابتاً، على أنه لن يرفع التصنيف الإرهابي عن الحرس الثوري الإيراني”.

وأوضح أنه “في حين أن الصفقة الآن أقرب مما كانت عليه قبل أسبوعين، فإن النتيجة لا تزال غير مؤكدة، حيث لا تزال هناك بعض الفجوات، وسيوافق الرئيس بايدن فقط على صفقة تلبي مصالح أمننا القومي”.

تحرير: عاصم عبد العزيز

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