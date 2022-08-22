واسط.. إقامة معرض للكتاب في قضاء العزيزية

أقامت دائرة الشؤون الثقافية العامة، معرضاً شاملاً للكتاب في قضاء العزيزية بمحافظة واسط، بالتعاون مع منتدى شباب القضاء على قاعة منتدى الشباب للمدة من الخامس عشر ولغاية الحادي والعشرين من الشهر الجاري.

ويضم المعرض أكثر من ثلاث مئة عنوان من إصدارات الدار، وبجميع صنوفها مع إصدارات الدار من المجلات الثقافية.

وافتتح المعرض بحضور مدير منتدى شباب العزيزية، ثامر عزيز، وجمهور غفير من المثقفين والأكاديميين والباحثين والقراء من أهالي القضاء، ويأتي المعرض ضمن نشاطات دار الشؤون الثقافية، وثمرة تعاون لما تقدمه الدائرة من منجز رصين وجهد كبير لإيصال المطبوع العراقي لجميع شرائح المجتمع في جميع المحافظات والأقضية مع خصومات كبيرة على أسعار إصداراتها لدعم القارئ والتشجيع على القراءة.

تحرير: سرمد القيسي

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