أزمة مياه جديدة تهدد كركوك وسكانها

يعاني سكان محافظة كركوك من شحة مياه الشرب، ويرتبط جزء من هذه الأزمة بانخفاض منسوب الماء في القناة المغذي الوحيد لمشروعي ماء كركوك الموحد.

وذكر اعلام دائرة الماء بكركوك في بيان مقتضب : أنه “بسبب انخفاض منسوب الماء في القناة المغذي الوحيد لمشروعي ماء كركوك الموحد المرحلة الأول والثانية التابعة لدائرة الموارد المائية، تم انطفاء مشروع ماء المرحلة الثانية بالكامل مما سيؤدي الى شحة مائية في المحافظة”.

ولم يشر البيان الى موعد انتهاء هذه الأزمة .

وبحسب معلومات: من مصدر في دائرة ماء كركوك، سيواجه 50% من سكان المحافظة نقصاً في مياه الشرب بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن مشروع ماء المرحلة الثانية بالكامل، وتحاول الدائرة حل هذه المشكلة خلال الايام المقبلة.

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