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أول تعليق من صباح الساعدي بعد صدور مذكرة قبض بحقه

أول تعليق من صباح الساعدي بعد صدور مذكرة قبض بحقه – عاجل

علق القيادي في التيار الصدري صباح الساعدي، اليوم الثلاثاء، على مذكرة القبض الصدارة بحقه.

وقال الساعدي في تغريدة، “لا أخاف ولا أهاب السجن او الاعتقال، ولم اسكت عن الفساد والظلم”.

وختم تغريدته بوسم “#ثورة_محرم_مستمرة”

وكان مجلس القضاء الأعلى قد قرر، تعليق أعماله والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية احتجاجاً على التظاهرات.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى، ايضا عن المباشرة بإجراءات جمع الأدلة عن تهديد المحكمة الاتحادية.

وقال المجلس في بيان إن “محكمة تحقيق الكرخ الأولى باشرت بإجراءات جمع الأدلة عن جريمة تهديد المحكمة الاتحادية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الفاعلين”.

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