إسرائيل:أي هجوم لحزب الله على حقل كاريش يعني الحرب

القدس‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬بيروت‭

حذر‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بيني‭ ‬غانتس‭ ‬الإثنين‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬هجوم‭ ‬على‭ ‬حقل‭ ‬الغاز‭ ‬البحري‭ ‬الحدودي‭ ‬كاريش‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬حرب‭.‬‮ ‬‭ ‬وجاءت‭ ‬تصريحات‭ ‬غانتس‭ ‬فيما‭ ‬يخوض‭ ‬البلدان‭ ‬مفاوضات‭ ‬لترسيم‭ ‬الحدود‭ ‬البحرية‭ ‬منذ‭ ‬مدة‭.‬‮ ‬‭ ‬وتصاعد‭ ‬التوتر‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬بعدما‭ ‬قامت‭ ‬إسرائيل‭ ‬باستقدام‭ ‬سفينة‭ ‬إنتاج‭ ‬وتخزين‭ ‬تابعة‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬إنرجيان‮»‬‭ ‬ومقرها‭ ‬لندن،‭ ‬للعمل‭ ‬على‭ ‬استخراج‭ ‬الغاز‭ ‬من‭ ‬حقل‭ ‬‮«‬كاريش‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬تعتبر‭ ‬بيروت‭ ‬أنه‭ ‬يقع‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬متنازع‭ ‬عليها‭.‬‮ ‬‭ ‬وقوبلت‭ ‬الخطوة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬حينها‭ ‬بتهديدات‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬الله‭.‬‮ ‬‭ ‬وفي‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬قالت‭ ‬إسرائيل‭ ‬إنها‭ ‬اعترضت‭ ‬ثلاث‭ ‬مسيّرات‭ ‬تابعة‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬كانت‭ ‬متّجهة‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬حقول‭ ‬الغاز‭ ‬في‭ ‬مياه‭ ‬المتوسط‭.‬‮ ‬‭ ‬وقال‭ ‬غانتس‭ ‬الإثنين‭ ‬إن‭ ‬عمليات‭ ‬استخراج‭ ‬الغاز‭ ‬ستبدأ‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬يكون‭ (‬الحقل‭) ‬جاهزا‭ ‬للإنتاج‮»‬‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬حقل‭ ‬كاريش‭ ‬يقع‭ ‬ضمن‭ ‬المياه‭ ‬الإقليمية‭ ‬للدولة‭ ‬العبرية‭.‬‮ ‬

وصرّح‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬لإذاعة‭ ‬‮«‬103‭ ‬إف‭ ‬إم‮»‬‭ ‬قائلا‭ ‬إن‭ ‬‮«‬دولة‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬استعداد‭ ‬لحماية‭ ‬مقدراتها‭ ‬والتوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬اللبنانية‭ ‬بوساطة‭ ‬أميركية‭ ‬بشأن‭ ‬حقل‭ ‬صيدون‮»‬‭ ‬وهو‭ ‬حقل‭ ‬غاز‭ ‬آخر‭ ‬يعرف‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬حقل‭ ‬قانا‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬سيكون‭ ‬هناك‭ ‬حقلان‭ ‬للغاز‭ ‬في‭ ‬المستقبل،‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬جانبنا‭ ‬والآخر‭ ‬من‭ ‬جانبهم‭ (‬لبنان‭)‬‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬وعبّر‭ ‬غانتس‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬‮«‬أن‭ ‬لا‭ ‬نضطر‭ ‬إلى‭ ‬خوض‭ ‬جولة‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬المواجهات‭ ‬قبل‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬وفي‭ ‬معرض‭ ‬رده‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬حول‭ ‬احتمال‭ ‬نشوب‭ ‬حرب‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬شن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬هجوما‭ ‬على‭ ‬حقل‭ ‬غاز‭ ‬إسرائيلي‭ ‬رد‭ ‬غانتس‭ ‬‮«‬نعم‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬رد‭ ‬فعل‮»‬‭.‬‮ ‬

وأكد‭ ‬الوزير‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬قتال‭ ‬لعدة‭ ‬أيام‭ ‬وإلى‭ ‬حملة‭ ‬عسكرية،‭ ‬نحن‭ ‬أقوياء‭ ‬ومستعدون‭ ‬لهذا‭ ‬السيناريو‭ ‬لكننا‭ ‬لا‭ ‬نريد‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬‮ ‬

لبنان‭ ‬وإسرائيل‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬حرب‭ ‬رسمياً‭. ‬وفي‭ ‬العام‭ ‬2006‭ ‬خاض‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬الذي‭ ‬يتمتع‭ ‬بنفوذ‭ ‬سياسي‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬حرباً‭ ‬دامية‭ ‬ضد‭ ‬إسرائيل‭ ‬استمرت‭ ‬33‭ ‬يوماً‭. ‬استأنفت‭ ‬إسرائيل‭ ‬ولبنان‭ ‬المفاوضات‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬البحرية‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2020‭ ‬وتوقفت‭ ‬لاحقا‭ ‬قبل‭ ‬العودة‭ ‬إليها‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭.‬‮ ‬

وركزت‭ ‬النقاشات‭ ‬الأولية‭ ‬على‭ ‬منطقة‭ ‬تبلغ‭ ‬مساحتها‭ ‬860‭ ‬كيلومترا‭ ‬مربعة‭ ‬متنازع‭ ‬عليها‭ ‬وذلك‭ ‬وفقا‭ ‬لمطالب‭ ‬لبنان‭ ‬التي‭ ‬سجلت‭ ‬لدى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2011‭.‬‮ ‬

لاحقا‭ ‬طلب‭ ‬لبنان‭ ‬توسيع‭ ‬المنطقة‭ ‬إلى‭ ‬1430‭ ‬كيلومترا‭ ‬مربعة‭ ‬بحيث‭ ‬تشمل‭ ‬حقل‭ ‬كاريش‭ ‬الذي‭ ‬تعتبره‭ ‬إسرائيل‭ ‬ضمن‭ ‬منطقتها‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الخالصة‭ ‬والمعترف‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭.‬‮ ‬

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