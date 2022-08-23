التربية تخول اللجنة الدائمة التصريح الحصري بشأن نتائج الامتحانات

حدد وزير التربية حميد الدليمي، أمس الاثنين، اللجنة الدائمة للامتحانات بالتصريح عن الامتحانات ونتائجها للصفوف المنتهية. وبحسب بيان الوزارة، تلقته (المدى)، الدليمي وجه المديريات العامة للتربية كافة، بأن “الجهة الوحيدة والمخولة بالتصريح عن الامتحانات ونتائجها للصفوف المنتهية وما يتعلق بشؤونها هي اللجنة الدائمة للامتحانات والمديرية العامة للتقويم والامتحانات”.

واضاف الدليمي، انه “لا يُسمح لأية جهة أخرى في وزارة التربية التصريح نيابة عنها حول الموضوع”، مشدداً على “أخذ المعلومة من القنوات الرسمية في الوزارة”. ودعا وسائل الإعلام إلى “عدم نشر الأخبار التي ترد من مصادر غير رسمية؛ لمنع التأثير على الطلبة وعوائلهم”. وذكرت الوزارة في بيان آخر تلقته (المدى)، أن “الدليمي أثنى على جهود وزارة الكهرباء باستثناء المراكز الامتحانية من القطع المبرمج خلال مدة الامتحانات العامة لدى استقباله وزير الكهرباء، عادل كريم لجهوده ومساندته عمل الوزارة خلال مدة أداء الامتحانات العامة”. ووجه الوزير وفقا للبيان، في معرض حديثه الشكر والتحية والتقدير لوزير الكهرباء، لمتابعته وجهوده المبذولة التي كانت لها بصمة واضحة في مساندة عمل الوزارة واستثناء المراكز الامتحانية كافة من القطع المبرمج وإنجاح عملية اداء الامتحانات لطلبتنا الأعزاء على مستوى المحافظات جميعها؛ إذ تُعد هذه الخطوة بمثابة انتصار للملف التعليمي والتربوي من اجل دعم بناء جيل واعٍ ينهض بمسؤولياته الوطنية”. من جانبه أكد وزير الكهرباء، عادل كريم، “أهمية تكاتف جميع العاملين في الوزارة وتعاونهم؛ لاستكمال مسيرة التعليم بنفس الروح، ومشاركة الجهات المختصة كلها في العمل المؤسسي، قائلًا: “نحن جميعاً شركاء في استكمال هذا الجهد، وكل فرد من أبناء الوزارة لديه مسؤولية في مساندة العملية التعليمية”.

وفي ختام اللقاء ذكر وزير التربية: “لدينا الكثير من الأفكار والمهام التي سنبذل قصارى جهدنا في تنفيذها بما يخدم عمل المؤسسة التربوية والتعليمية وبما يتوافق مع الخطة الستراتيجية للدولة”.

وكان الدليمي قد ذكر في مطلع الشهر الحالي، أن “الامتحانات العامة للدراسة الاعدادية بفروعها كافة انتهت بنجاح على المستوى في دقة الأداء والرصانة العلمية وتحمل المسؤولية والامانة بكل صدق وإخلاص من خلال جهدٍ وطني كبير تضافرت به جهود الوزارات والأجهزة الأمنية المختصة كافة لأداء الامتحانات وإجرائها كما مخططٌ لها”.

وتقدم الدليمي بالشكر الى “اللجنة الدائمة للامتحانات العامة في وزارة التربية، والجهات الساندة إليها متمثلةً بوزارات التعليم العالي والصحة والكهرباء والاتصالات والدفاع والداخلية وجهاز المخابرات الوطني والأمن الوطني وقيادة العلميات المشتركة ولجنة المتابعة والمكتب الاعلامي واللجان الفرعية للامتحانات العامة في المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة، ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات العراقية الذين تابعوا بأنفسهم توفير كل متطلبات نجاح الامتحانات في مؤسساتهم”. وشكر الدليمي ايضا “الملاكات التربوية من المشرفين ومدراء المراكز الامتحانية والمراقبين والموظفين الإداريين وكل من أسهم في نجاح هذه الامتحانات بهذا المستوى الرائع من الأداء”، مخاطبا اياهم بالقول “لقد اثبتم جميعاً انكم الرجال الاوفياء المخلصين لوطنهم وشعبهم وابنائهم الطلبة الاعزاء فلذات اكبادنا”. وشكر الوزير ايضا “اولياء الامور كافة لما قدموه من دعم لأبنائهم وحرصهم وتشجيعهم في تجاوز هذه المرحلة المهمة من حياتهم الدراسية ومستقبلهم العلمي”، متمنياً “لأبنائنا تحقيق أعلى درجات التفوق والنجاح”.

وذكر ان “الجميع بذلوا جهوداً كبيرة صادقة ومخلصة في ظروف استثنائية ومعقدة وان كلمة الشكر والتقدير لا تصل الى مستوى النتائج التي حققتموها في خدمة العملية التربوية ونجاحها وتقدمها رغم كل التحديات الصعبة”، مشيرا الى “انني أُقدر عالياً تفانيكم وحرصكم في حماية العملية الامتحانية من جوانبها كافة”.

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