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القضاء يصدر مذكرة قبض بحق قيادي في التيار الصدري

القضاء يصدر مذكرة قبض بحق قيادي في التيار الصدري

اصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، مذكرة قبض بحق القيادي في التيار الصدري صباح الساعدي.

وذكر إعلام القضاء في بيان ، أن “محكمة تحقيق الكرخ أصدرت مذكرة قبض بحق المدعو صباح الساعدي عن جريمة تهديد القضاء”.

الى ذلك، “أصدرت محكمة تحقيق الكرخ مذكرة قبض بحق المدعو محمد الساعدي عن جريمة تهديد القضاء”.

وقرّر مجلس القضاء الأعلى، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، تعليق أعماله والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية احتجاجاً على التظاهرات.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى، ايضا عن المباشرة بإجراءات جمع الأدلة عن تهديد المحكمة الاتحادية.
وقال المجلس في بيان إن “محكمة تحقيق الكرخ الأولى باشرت بإجراءات جمع الأدلة عن جريمة تهديد المحكمة الاتحادية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الفاعلين”.

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