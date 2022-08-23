الكشف عن جريمتي قتل غامضتين واعتقال المتهمين في بغداد

أعلنت وزارة الداخلية الكشف عن جريمتين غامضتين في قضاء أبو غريب غربي العاصمة بغداد، فيما أشارت إلى القبض على عدد من المتهمين بجرائم مختلفة من بينها النزاع العشائري والسرقة وقضايا تخص تهريب المشتقات النفطية.

وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية تلقته (المدى)، أن “مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب أبو غريب لمكافحة الإجرام تمكنت من كشف جريمتي قتل غامضتين مختلفتين حصلتا ضمن منطقة أبو غريب غربي العاصمة بغداد”.

وأضاف أن “الجهات المختصة ولأهمية الموضوع ولمجهولية الفاعل شكلت فريق عمل لمتابعة حادثي القتل”.

وأشار البيان، إلى أنه “بعد التحري وجمع المعلومات وبعد جهد كبير ومميز أثمر عنه التوصل إلى الجانيين والقبض عليهما ولدى إجراء التحقيق معهما اعترفا صراحة بارتكابهما جريمتي القتل”.

ولفت البيان، إلى “تدوين اقوال المتهمين بالاعتراف ابتدائيا وصدقت قضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفهما وفق أحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات لينالا جزاءهما العادل”.

إلى ذلك، كشفت مديرية نجدة بغداد عن إلقاء القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة وفي مناطق متفرقة من المحافظة.

وبينت المديرية في بيان تلقته (المدى)، أن التهم تنوعت بين حيازة الأسلحة غير المرخصة وإطلاق النار على أحد المنازل إثر خلاف عشائري، والقبض على متهم أجنبي الجنسية بقضايا السرقة، وعدد من المتهمين بحيازة المواد المخدرة، فضلا عن عدد من المخمورين والمتسولين خلال حملة لمحاربة الظواهر السلبية”.

وأشار البيان، إلى “ضبط 16 سيارة عليها إشارة حجز و(٢٢٩) سيارات مخالفة للتعليمات القانونية ومظللة ومن دون لوحات تسجيل، وضبط (٦٠٠) دراجة نارية مخالفة للتعليمات القانونية”.

وشدد البيان، على أن “المديرية قامت بتسليم جميع الحالات الى مراكز الشرطة ودوائر المرور بحسب الاختصاص”.

وعلى صعيد متصل، أعلنت مديرية شرطة الطاقة عن تمكن مفارزها من إلقاء القبض على عدد من المتهمين وضبط عجلات مخالفة، مؤكدة أن ذلك في إطار سعيها لملاحقة الخارجين عن القانون والمخالفين والمتاجرين بالمشتقات النفطية بصورة غير شرعية.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (المدى)، أن “المفارز تمكنت من ضبط عجلة نوع (سكانيا) محملة بمنتوج نفطي داخل خزان حديدي إضافي”.

وأشار البيان، إلى “القبض على متهمين في سيطرة الرشيد في العاصمة بغداد، وضبط عجلة نوع (كنتر) من قبل مركز شرطة نفط بابل في قضاء المحاويل التابع لمحافظة بابل، وذلك لعدم وجود أوراق رسمية، وتم إلقاء القبض على السائق”.

وأكد البيان، “ضبط عجلة من قبل مركز شرطة نفط النجف نوع (كنتر) عند مفرق الكفل في محافظة النجف مع إلقاء القبض على السائق، وذلك لعدم وجود موافقات رسمية”.

وتحدث، عن “القبض على متهم وضبط عجلة (كنتر) لعدم وجود موافقات رسمية في سيطرة شرطة النفط (بوابة أبو صخير) في مفرزة محافظة البصرة”.

ومضى البيان، إلى “تمكن مفرزة من الفوج السادس وسيطرة شرطة النفط بوابة المثنى في محافظة المثنى من إلقاء القبض على متهم وضبط عجلته نوع (صهريج) وذلك لوجود تلاعب في الأوراق الرسمية”.

وأفاد البيان، بـ “إحالة جميع المتهمين على مراكز شرطة النفط لعرضهم على القضاء ومحاسبتهم وفق قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008”.

وفي سياق آخر، أكدت مديرية الدفاع المدني أن فرقها تمكنت من السيطرة على حادث حريق اندلع داخل قاعة متخذة مكاتب لقسم تمكين المرأة في مقر وزارة الشباب والرياضة وسط بغداد في وقت متأخر من ليلة الأحد.

وتابع البيان، أن “فرق الدفاع المدني طوقت النيران المشتعلة داخل القسم وأبعدت خطر انتشار الحريق إلى المناطق القريبة المجاورة وأنهت أعمال الإخماد والتبريد”.

ولفت البيان، إلى “عدم تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية، وعلى إثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل قسم تمكين المرأة في الوزارة”.

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