المباشرة بأكبر تأهيل لطريق بغداد – كركوك

ذكر مسؤول حكومي أن ملاكات وزارة الإسكان والاعمار تباشر بأكبر عملية تأهيل للطريق الرابط بين بغداد وكركوك.

وقال مدير عام دائرة الطرق والجسور في الوزارة حسين جاسم، إن “من أهم المشاريع التي يتم تنفيذها حالياً هو تأهيل طريق بغداد – كركوك”.

وأضاف، أن “المشروع يعتبر أكبر عملية تأهيل منذ أكثر من 30 عاماً”، مشيراً إلى أن “المباشرة تنفيذ 400 كيلومتر كدفعة واحدة، من دون تجزئتها”.

وتابع، أن “الهدف من المشروع تحسين هذا المحور المهم، الذي يسهم بنقل الحركة التجارية والمسافرين”.

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