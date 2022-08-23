المختصر المفيد. أهلا بالناتو العربي. ويقولون اربعة خامسهم كلبهم.

احمد صادق.

اجتمع بالأمس في مصر قادة خمس دول عربية هي مصر والإمارات والأردن والبحرين والعراق، اربعة منها طَبَّعَت مع إسرائيل والخامسة في الطريق إذا لم يُقطَع عليها الطريق في الوقت المناسب قبل أن تستوي صفقة جرها إلى التطبيع مع إسرائيل التي تُطبَخ على نار هادئة. فإذا ما استوت الطبخة فسيتم الإعلان، ربما، عن تأسيس (الناتو العربي) لحماية الأمن القومي والموجه اصلا ضد إيران واذرعها المسلحة في المنطقة العربية خاصة في العراق وسوريا واليمن ولبنان وليس لحماية الأمن العربي من إسرائيل بل ويرمي، أيضا، بالحساب الأخير، لحماية اسرائيل وأمنها ضد التهديدات الإيرانية وسلاحها النووي. اجتماع قادة الدول الخمسة في مصر سبقها اجتماع قادة دول الخليج والعراق مع العجوز المتداعي الرئيس الأمريكي(جو بايدن) في السعودية في 16 تموز 2022، وقبلها جرت لقاءات أخرى في بغداد…..

…… اجتماع قادة الدول العربية مصر، الإمارات، الأردن، البحرين المطبعين مع إسرائيل إلى جانب العراق غير المطبع مع إسرائيل يُخبِر إن العراق على (الطريق الصحيح) إذا لم تُقطَع عليه الطريق وإلا فإن جر العراق إلى الطريق الصحيح سيجعل من إعلان (الناتو العربي) تحت أي مسمى للتعمية عليه انتصارا لإسرائيل وأمريكا. وبحضور العراق في الناتو العربي إذا ما طَبَّعَ مع إسرائيل يتم الفرح والسرور…..!