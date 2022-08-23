بالفيديو .. اشتباك محمد صلاح وبرونو فرنانديز في مباراة مانشستر يونايتد وليفربول

اندلع شجار بين النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول والدولي البرتغالي برونو فرنانديز، بعدما قلص صلاح الفارق مع مانشستر يونايتد في الدقيقة 81 خلال فوز أصحاب الأرض 2/1، يوم الإثنين.

واحتفظ فرنانديز بالكرة ورفض منحها لصلاح صاحب هدف ليفربول الوحيد بينما حاول النجم المصري الحصول على الكرة والعودة بها سريعا إلى دائرة المنتصف لكن برونو تمسك بها.

وفي لقطة نادرة لصلاح الذي يغضب بصعوبة ضرب الكرة من يد فرنانديز بمساعدة زميله البرازيلي روبرتو فيرمينو، وذلك عقب تبادل الكلمات الغاضبة بين اللاعبين.

وفي النهاية حسم صلاح وفيرمينو الموقف لصالحهما، بينما اعترض فرنانديز على الموقف بداعي إصابته في عينيه وحاول تحويل الموقف لصالحه بالشكوى للحكم مما حدث.

وحقق مانشستر يونايتد انتصارًا غير متوقع تمامًا 2/1 على منافسه التقليدي ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أولد ترافورد بعد احتجاجات ضد ملّاكه الأمريكيين، وبعد أسوأ بداية له لموسم منذ أكثر من قرن.

وسجل مانشستر يونايتد هدفين بواقع هدف في كل شوط عبر جادون سانشو وماركوس راشفورد، بينما قلص صلاح الفارق قبل النهاية بتسع دقائق.

وواصل ليفربول غيابه عن الانتصارات للمباراة الثالثة على التوالي، بينما حقق مانشستر يونايتد انتصاره الوحيد بعد خسارتين متتاليتين في افتتاح البريميرليغ ليملك ثلاث نقاط بفارق نقطة واحدة عن ليفربول الذي لم يفز حتى الآن في البطولة بعد تعادله في المباراتين السابقتين.