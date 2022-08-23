تركيا: لا شروط مسبقة للحوار مع سوريا

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم (الثلاثاء)، أن بلاده ليست لديها شروط مسبقة لإجراء حوار مع الحكومة السورية، معتبراً أن المحادثات مع دمشق لا بد أن تكون لها أهداف.

ونفى جاويش أوغلو، وجود ترتيبات لعقد اجتماع بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، والرئيس السوري بشار الأسد، على هامش القمة المقبلة لمنظمة شنغهاي للتعاون. ووفقاً لوكالة «الأناضول» الرسمية، استبعد وزير الخارجية عقد اللقاء على هامش القمة المقررة يومي 15 و16 سبتمبر (أيلول) في أوزبكستان، وقال لمحطة إخبارية، إن الأسد «ليس مدعواً» للاجتماع.

وشدد جاويش أوغلو على ضرورة اتخاذ خطوات من أجل سلام دائم في سوريا، لافتاً إلى أن تركيا أكدت منذ البداية أهمية العملية السياسية في البلاد.

وعكست تصريحات جاويش أوغلو في الآونة الأخيرة تخفيفاً في موقف أنقرة المعلن تجاه حكومة الأسد، بعد صراع استمر أكثر من عقد دعمت خلاله تركيا مقاتلي المعارضة الذين يسعون للإطاحة بالأسد.

والأسبوع الماضي، دعا وزير الخارجية التركي إلى «مصالحة بين المعارضة والنظام في سوريا»، قبل أن يجدد دعوة مماثلة قبل أيام.

ومنذ بداية الأزمة في سوريا عام 2011، قدمت تركيا دعماً أساسياً للمعارضة السياسية والعسكرية في جارتها.

وعلى مدار السنوات الماضية، شنت تركيا 3 عمليات عسكرية واسعة في سوريا، استهدفت بشكل أساسي المقاتلين الأكراد. وتمكنت القوات التركية بالتعاون مع فصائل سورية موالية لأنقرة من السيطرة على منطقة حدودية واسعة في شمال البلاد.

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