حزب الدعوة: الاعتداء على المؤسسات القضائية خرق للدستور وعلى الحكومة تحمل مسؤلياتها

عدَ حزب الدعوة الاسلامية، اليوم الثلاثاء، الاعتداء على المؤسسات الدستورية، فيما طالب الحكومة بتحمل مسؤولياتها.

وذكر الحزب في بيان، أنه “كفل الدستور العراقي للمواطنين حق التظاهر السلمي للتعبير عن الرأي وتحقيق مطالبه المشروعة، مع الحرص على حماية المؤسسات القضائية واستمرارها في أداء مهامها كافة باستقلالية تامة، والمؤسسات القضائية تتمتع بالاستقلالية، وينبغي ان تبقى بمنأى عن الخلافات السياسية، وضرورة عدم الزج بها في تلك الخلافات”. واضاف أن “الاعتداء عليها هو خرق صارخ للدستور والقوانين النافدة، والى ذلك ندعو الحكومة العراقية لتحمل مسؤولياتها في حمايتها وحفظ هيبتها وسمعة الدولة العراقية”.

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