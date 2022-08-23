رسوم متحركة يابانية تتصدر شباك التذاكر الأمريكي

لوس‭ ‬انجليس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تصدر‭ ‬فيلم‭ ‬الرسوم‭ ‬المتحركة‭ “‬دراغون‭ ‬بول‭ ‬سوبر‭: ‬سوبر‭ ‬هيرو‭”‬،‭ ‬وهو‭ ‬الفيلم‭ ‬الحادي‭ ‬والعشرون‭ ‬في‭ ‬السلسلة‭ ‬اليابانية‭ ‬الشهيرة،‭ ‬شباك‭ ‬التذاكر‭ ‬في‭ ‬أميركا‭ ‬الشمالية‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬مع‭ ‬إيرادات‭ ‬قاربت‭ ‬20‭,‬1‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬بحسب‭ ‬شركة‭ “‬إكزبيتر‭ ‬ريليشنز‭” ‬المتخصصة‭.‬

وتباينت‭ ‬هذه‭ ‬النتيجة‭ ‬القوية‭ ‬التي‭ ‬وُصفت‭ ‬بأنها‭ ‬أفضل‭ ‬انطلاقة‭ ‬عالمية‭ ‬لفيلم‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬الرسوم‭ ‬المتحركة‭ ‬اليابانية‭ (‬أنيمي‭)‬،‭ ‬مع‭ ‬النتائج‭ ‬الفاترة‭ ‬للأفلام‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭ ‬الحالي‭.‬

وقال‭ ‬المحلل‭ ‬ديفيد‭ ‬ا‭. ‬غروس‭ ‬من‭ ‬شركة‭ “‬فرانشايز‭ ‬إنترتاينمنت‭ ‬ريسرتش‭” ‬إن‭ “‬هذه‭ ‬انطلاقة‭ ‬رائعة‭ ‬أخرى‭ ‬لفيلم‭ +‬أنيمي‭+ ‬من‭ ‬إنتاج‭ ‬شركة‭ +‬كرانشي‭ ‬رول‭+” ‬المملوكة‭ ‬بنسبة‭ ‬95‭ ‬‭%‬‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ “‬سوني‭” ‬والتي‭ “‬باتت‭ ‬تهيمن‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭”.‬

وحل‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬فيلم‭ “‬بيست‭” ‬من‭ ‬إنتاج‭ ‬شركة‭ “‬يونيفرسال‭” ‬وإخراج‭ ‬الايسلندي‭ ‬بالتاسار‭ ‬كورماكور،‭ ‬محققا‭ ‬11‭,‬6‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬أيام‭ ‬عرضه‭ ‬الأولى‭.‬

ويروي‭ ‬الفيلم‭ ‬قصة‭ ‬هجوم‭ ‬يتعرض‭ ‬له‭ ‬رجل‭ ‬توفيت‭ ‬زوجته‭ ‬حديثاً‭ (‬يجسد‭ ‬شخصيته‭ ‬إدريس‭ ‬إلبا‭)‬،‭ ‬وبناته‭ ‬من‭ ‬أسد‭ ‬خلال‭ ‬رحلة‭ ‬سفاري‭. ‬وتراجع‭ ‬فيلم‭ ‬الحركة‭ ‬والإثارة‭ “‬بوليت‭ ‬تراين‭” ‬من‭ ‬إنتاج‭ “‬سوني‭”‬،‭ ‬متصدّر‭ ‬إيرادات‭ ‬شباك‭ ‬التذاكر‭ ‬في‭ ‬الأسبوعين‭ ‬الماضيين،‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬محققاً‭ ‬8‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭. ‬ويؤدي‭ ‬براد‭ ‬بيت‭ ‬دور‭ ‬قاتل‭ ‬مأجور‭ ‬في‭ ‬قطار‭ ‬يبدو‭ ‬مكتظاً‭ ‬بأمثاله‭.‬

في‭ ‬المرتبة‭ ‬الرابعة‭ ‬حل‭ ‬فيلم‭ “‬توب‭ ‬غن‭: ‬مافريك‭” ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يحقق‭ ‬أرقاماً‭ ‬مرتفعة،‭ ‬إذ‭ ‬حصد‭ ‬5‭,‬9‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬أسبوعه‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭. ‬وحقق‭ ‬الفيلم‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬توم‭ ‬كروز‭ ‬إيرادات‭ ‬بلغت‭ ‬683‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬محلياً‭ ‬و703‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬الخارج‭.‬

وفي‭ ‬المرتبة‭ ‬الخامسة،‭ ‬بتراجع‭ ‬ثلاثة‭ ‬مراكز‭ ‬عن‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬جاء‭ ‬فيلم‭ ‬الرسوم‭ ‬المتحركة‭ “‬دي‭ ‬سي‭ ‬ليغ‭ ‬أوف‭ ‬سوبر‭ ‬بتس‭” ‬من‭ ‬إنتاج‭ “‬وارنر‭ ‬براذرز‭”‬،‭ ‬مع‭ ‬عائدات‭ ‬بلغت‭ ‬5‭,‬8‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭.‬

وعادة‭ ‬ما‭ ‬يكون‭ ‬شهر‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭ ‬بطيئا‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬إيرادات‭ ‬شباك‭ ‬التذاكر،‭ “‬ولكن‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬غياب‭ ‬الإصدارات‭ ‬الكبيرة‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوعين‭ ‬الماضيين،‭ ‬سُجل‭ ‬تراجع‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬المعتاد‭ ‬في‭ ‬الإقبال‭ ‬على‭ ‬الصالات،‭ ‬إذ‭ ‬كانت‭ ‬النسبة‭ ‬أقل‭ ‬بنحو‭ ‬40‭ ‬بالمئة‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭ ‬2019‭”‬،‭ ‬وفق‭ ‬غروس‭ ‬الذي‭ ‬توقع‭ ‬أن‭ ‬يستمر‭ ‬الوضع‭ ‬كذلك‭ “‬حتى‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭”.‬

وفي‭ ‬ما‭ ‬يلي‭ ‬الأفلام‭ ‬المتبقية‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭:‬

6-‭ “‬ثور‭: ‬لاف‭ ‬أند‭ ‬ثاندر‭” ‬مع‭ ‬أربعة‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭.‬

7-‭ “‬نوب‭” ‬مع‭ ‬3‭,‬6‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭.‬

8-‭ “‬مينيينز‭: ‬ذي‭ ‬رايز‭ ‬أوف‭ ‬غرو‭” ‬مع‭ ‬3‭,‬5‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭.‬

9-‭ “‬وير‭ ‬ذي‭ ‬كراودادز‭ ‬سينغ‭” ‬مع‭ ‬3‭,‬2‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭.‬

10-‭ “‬باديز‭ ‬باديز‭ ‬باديز‭” ‬مع‭ ‬2‭,‬4‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭.‬

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