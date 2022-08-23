غرامة 1.7 مليار دولار إثر وفاة زوجين بسبب خلل تصنيع سيارة

نيويورك‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬حُكم‭ ‬على‭ ‬شركة‭ ‬فورد‭ ‬الأميركية‭ ‬لصناعة‭ ‬السيارات‭ ‬بدفع‭ ‬1‭,‬7‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬كتعويض‭ ‬بسبب‭ ‬خلل‭ ‬في‭ ‬تصنيع‭ ‬أحد‭ ‬طرازاتها‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬وفاة‭ ‬زوجين‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬جورجيا‭ ‬عام‭ ‬2014،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬أميركية‭.‬

وليس‭ ‬فرض‭ ‬تعويضات‭ ‬تزيد‭ ‬عن‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬الحوادث‭ ‬المرورية‭ ‬أمرا‭ ‬نادرا‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬لكن‭ ‬المبلغ‭ ‬المحكوم‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬الأعلى‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭. ‬وإثر‭ ‬الحكم‭ ‬الذي‭ ‬أصدرته‭ ‬الجمعة‭ ‬هيئة‭ ‬محلفين‭ ‬شعبية‭ ‬في‭ ‬مقاطعة‭ ‬غوينيت‭ ‬وأوردته‭ ‬صحف‭ ‬أميركية‭ ‬عدة،‭ ‬أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬فورد‭ ‬الأحد‭ ‬لصحيفة‭ “‬وول‭ ‬ستريت‭ ‬جورنال‭” ‬نيتها‭ ‬استئناف‭ ‬القرار‭ “‬غير‭ ‬المدعوم‭ ‬بالأدلة‭”‬،‭ ‬وفق‭ ‬الشركة‭ ‬المصنعة‭ ‬للسيارات‭.‬

ولم‭ ‬تردّ‭ “‬فورد‭” ‬على‭ ‬الفور‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭. ‬وكانت‭ ‬شاحنة‭ “‬بيك‭ ‬آب‭” ‬من‭ ‬طراز‭ ‬F-250‭ ‬Super‭ ‬Duty‭ ‬عائدة‭ ‬للزوجين‭ ‬ملفن‭ ‬وفونسيل‭ ‬هيل‭ ‬انقلبت‭ ‬بسبب‭ ‬ثقب‭ ‬في‭ ‬إطاراتها‭ ‬أثناء‭ ‬القيادة‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬سريع‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬أميريكوس‭ ‬بولاية‭ ‬جورجيا‭. ‬وتسبب‭ ‬الحادث‭ ‬بانهيار‭ ‬سقف‭ ‬السيارة‭ ‬المقلوبة‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬سحق‭ ‬الزوجين‭ ‬في‭ ‬المقصورة‭.‬وعقب‭ ‬الحادث،‭ ‬رفع‭ ‬ولدا‭ ‬الزوجين‭ ‬دعوى‭ ‬قضائية‭ ‬ضد‭ “‬فورد‭”‬،‭ ‬محملَين‭ ‬إياها‭ ‬مسؤولية‭ ‬الخلل‭ ‬في‭ ‬تصميم‭ ‬السيارة،‭ ‬والذي‭ ‬كان،‭ ‬بحسب‭ ‬وثائق‭ ‬نقلتها‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الأميركية،‭ ‬السبب‭ ‬في‭ ‬عشرات‭ ‬الحوادث‭ ‬المماثلة‭ ‬الأخرى‭.‬

وخلال‭ ‬المحاكمة‭ ‬التي‭ ‬استمرت‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع،‭ ‬استند‭ ‬محامو‭ “‬فورد‭” ‬الى‭ ‬دراسات‭ ‬تصميم‭ ‬وسلامة‭ ‬عدة‭ ‬قالوا‭ ‬إنها‭ ‬أظهرت‭ ‬أن‭ ‬السقف‭ ‬قوي‭ ‬بما‭ ‬يكفي‭ ‬لتحمل‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الحادث‭. ‬لكن‭ ‬هيئة‭ ‬المحلفين‭ ‬حمّلت‭ ‬مع‭ ‬ذلك‭ ‬المسؤولية‭ ‬للشركة‭ ‬التي‭ ‬تتخذ‭ ‬مقرا‭ ‬لها‭ ‬بمدينة‭ ‬ديربورن‭ (‬ميشيغن‭) ‬والتي‭ ‬صنّعت،‭ ‬وفق‭ ‬وثائق‭ ‬موجودة‭ ‬في‭ ‬الملف،‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬5‭,‬2‭ ‬ملايين‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الطراز،‭ ‬بين‭ ‬1999‭ ‬و2016،‭ ‬قبل‭ ‬تدعيم‭ ‬السقف‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2017‭.‬

ويتوافق‭ ‬مبلغ‭ ‬التعويض‭ ‬البالغ‭ ‬1‭,‬7‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬يُسمى‭ ‬بالتعويضات‭ ‬العقابية‭ ‬التي‭ ‬تتجاوز‭ ‬الإجحاف‭ ‬اللاحق‭ ‬بالضحية‭ ‬أو‭ ‬الضحايا‭ ‬وتهدف‭ ‬إلى‭ ‬معاقبة‭ ‬سلوك‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭.‬

وغالبا‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬قيمة‭ ‬هذه‭ ‬التعويضات‭ ‬متناسبة‭ ‬مع‭ ‬القدرات‭ ‬المالية‭ ‬للشخص‭ ‬أو‭ ‬الكيان‭ ‬المعني‭.‬

وكانت‭ ‬هيئة‭ ‬المحلفين‭ ‬نفسها‭ ‬حكمت‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬قرار‭ ‬منفصل،‭ ‬على‭ “‬فورد‭” ‬وسلسلة‭ “‬بيب‭ ‬بويز‭” ‬للصيانة‭ (‬بسبب‭ ‬تركيب‭ ‬مجموعة‭ ‬إطارات‭ ‬بصورة‭ ‬خاطئة‭)‬،‭ ‬بدفع‭ ‬24‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬كتعويض‭ ‬لابنَي‭ ‬الزوجين‭ ‬هيل،‭ ‬كتعويض‭ ‬عن‭ ‬الأضرار‭ ‬اللاحقة‭ ‬بالعائلة‭.‬

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