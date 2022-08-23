قمة عربية خماسية في مصر..هموم مشتركة وتفاوت الأولويات بشأن الأمن والغذاء والمياه

‭ ‬القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة

عقد‭ ‬زعماء‭ ‬خمس‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬العلمين‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬الساحل‭ ‬الشمالي‭ ‬المصري،‭ ‬اجتماعا‭ ‬تشاوريا،‭ ‬يسبق‭ ‬القمة‭ ‬الخماسية‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وبحسب‭ ‬مصادر‭ ‬متطابقة‭ ‬فإن‭ ‬الهموم‭ ‬الأمنية‭ ‬والوضع‭ ‬الغذائي‭ ‬وأزمة‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬الاثيوبي‭ ‬وحرب‭ ‬اليمن‭ ‬وليبيا‭ ‬ستكون‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬مناقشات‭ ‬القمة،‭ ‬وقالت‭ ‬المصادر‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬هموما‭ ‬مشتركة‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الخمس‭ ‬لكنها‭ ‬متفاوتة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الأولويات‭.‬

وضم‭ ‬الاجتماع‭ ‬الذي‭ ‬جرى‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬العلمين،‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي،‭ ‬والملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬و‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي‭.‬

وأشارت‭ ‬قناة‭ ‬اكسترا‭ ‬نيوز‭ ‬المصرية‭ ‬إلى‭ ‬تناول‭ ‬القمة‭ ‬بعض‭ ‬القضايا‭ ‬العربية‭ ‬مثل‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬والأوضاع‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬وليبيا،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬مناقشة‭ ‬تبعات‭ ‬الحرب‭ ‬الروسية‭ ‬الأوكرانية‭ ‬على‭ ‬المنطقة‭.‬

والتباحث‭ ‬حول‭ ‬موضوعات‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬والمائي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وكان‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي،‭ ‬استقبل‭ ‬الإثنين،‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬مدينة‭ ‬العلمين‭ ‬شمال‭ ‬غربي‭ ‬البلاد‭ ‬قادة‭ ‬أربع‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬في‭ ‬‮«‬لقاء‭ ‬أخوي‭ ‬خاص‮»‬‭ ‬يسبق‭ ‬قمة‭ ‬عربية‭ ‬خماسية،‭ ‬بحسب‭ ‬مصدر‭ ‬مصري‭ ‬رسمي‭. ‬وصرح‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الرئاسة‭ ‬المصرية‭ ‬السفير‭ ‬بسام‭ ‬راضي‭ ‬بأن‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسي‭ ‬استقبل،‭ ‬يرافقه‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬العلمين‭ ‬نظيره‭ ‬الإماراتي‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان،‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬ملك‭ ‬الأردن‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الثاني‭ ‬بن‭ ‬الحسين‭ ‬ونظيره‭ ‬البحريني‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ورئيس‭ ‬وزراء‭ ‬العراق‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي‭. ‬وأضاف‭ ‬راضي‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الرئيس‭ ‬السيسي‭ ‬رحب‭ ‬بزيارة‭ ‬ضيوف‭ ‬مصر‭ ‬الكرام‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬أخوي‭ ‬خاص‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬نقلته‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬المصرية‭. ‬وأعرب‭ ‬السيسي‭ ‬عن‭ ‬‮«‬التقدير‭ ‬والمودة‭ ‬التي‭ ‬تكنها‭ ‬مصر‭ ‬قيادةً‭ ‬وشعبًا‭ ‬للأواصر‭ ‬التاريخية‭ ‬الوثيقة‭ ‬التي‭ ‬تجمعها‭ ‬بأشقائها‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬العربية‮»‬‭.‬

وشهد‭ ‬اللقاء‭ ‬‮«‬تبادل‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬بين‭ ‬الزعماء‭ ‬بشأن‭ ‬تعزيز‭ ‬مختلف‭ ‬جوانب‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬والاستغلال‭ ‬الأمثل‭ ‬لجميع‭ ‬المجالات‭ ‬المتاحة‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بينهم‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬الوكالة‭.‬

ويُنتظر‭ ‬أن‭ ‬تلتئم‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬الإثنين‭ ‬قمة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬العلمين‭ ‬بين‭ ‬قادة‭ ‬الدول‭ ‬الخمسة،‭ ‬لبحث‭ ‬قضايا‭ ‬المنطقة‭ ‬وتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬ومواجهة‭ ‬التحديات،‭ ‬وفق‭ ‬إعلام‭ ‬محلي‭ ‬مصري‭.‬

وهذه‭ ‬أول‭ ‬قمة‭ ‬رفيعة‭ ‬المستوى‭ ‬تستضيفها‭ ‬مدينة‭ ‬العلمين‭ ‬الساحلية،‭ ‬بخلاف‭ ‬ما‭ ‬اعتادت‭ ‬عليه‭ ‬مصر‭ ‬من‭ ‬عقد‭ ‬قمم‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬القاهرة‭ ‬و‭ ‬منتجع‭ ‬شرم‭ ‬الشيخ‭ ‬على‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ (‬شرق‭).‬

وتأتي‭ ‬القمة‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬شهر‭ ‬من‭ ‬قمة‭ ‬عربية‭ ‬أمريكية‭ ‬استضافتها‭ ‬السعودية،‭ ‬بمشاركة‭ ‬الدول‭ ‬ذاتها‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬قادة‭ ‬عرب‭ ‬آخرين‭ ‬وبحضور‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭.‬

والأحد،‭ ‬وصل‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬إلى‭ ‬العلمين‭ ‬وأجرى‭ ‬مباحثات‭ ‬ثنائية‭ ‬مع‭ ‬السيسي،‭ ‬وأكدا‭ ‬أهمية‭ ‬وحدة‭ ‬الصف‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭.‬

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