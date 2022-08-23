قمة عربية خماسية في مصر..هموم مشتركة وتفاوت الأولويات بشأن الأمن والغذاء والمياه

القاهرة -مصطفى عمارة
عقد زعماء خمس دول عربية في مطار العلمين الدولي في الساحل الشمالي المصري، اجتماعا تشاوريا، يسبق القمة الخماسية يوم الثلاثاء.
وبحسب مصادر متطابقة فإن الهموم الأمنية والوضع الغذائي وأزمة سد النهضة الاثيوبي وحرب اليمن وليبيا ستكون في قلب مناقشات القمة، وقالت المصادر ان هناك هموما مشتركة بين الدول الخمس لكنها متفاوتة من حيث الأولويات.
وضم الاجتماع الذي جرى في مطار العلمين، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.
وأشارت قناة اكسترا نيوز المصرية إلى تناول القمة بعض القضايا العربية مثل القضية الفلسطينية والأوضاع في اليمن وليبيا، فضلا عن مناقشة تبعات الحرب الروسية الأوكرانية على المنطقة.
والتباحث حول موضوعات الأمن الغذائي والمائي في المنطقة.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استقبل الإثنين، في مطار مدينة العلمين شمال غربي البلاد قادة أربع دول عربية في «لقاء أخوي خاص» يسبق قمة عربية خماسية، بحسب مصدر مصري رسمي. وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي استقبل، يرافقه في مطار العلمين نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، كلا من ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين ونظيره البحريني حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي. وأضاف راضي أن «الرئيس السيسي رحب بزيارة ضيوف مصر الكرام في لقاء أخوي خاص»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية. وأعرب السيسي عن «التقدير والمودة التي تكنها مصر قيادةً وشعبًا للأواصر التاريخية الوثيقة التي تجمعها بأشقائها من الدول العربية».
وشهد اللقاء «تبادل وجهات النظر بين الزعماء بشأن تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية والاستغلال الأمثل لجميع المجالات المتاحة لتعزيز التعاون بينهم»، بحسب الوكالة.
ويُنتظر أن تلتئم في وقت لاحق الإثنين قمة في مدينة العلمين بين قادة الدول الخمسة، لبحث قضايا المنطقة وتعزيز العلاقات ومواجهة التحديات، وفق إعلام محلي مصري.
وهذه أول قمة رفيعة المستوى تستضيفها مدينة العلمين الساحلية، بخلاف ما اعتادت عليه مصر من عقد قمم في العاصمة القاهرة و منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر (شرق).
وتأتي القمة بعد نحو شهر من قمة عربية أمريكية استضافتها السعودية، بمشاركة الدول ذاتها إضافة إلى قادة عرب آخرين وبحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن.
والأحد، وصل الشيخ محمد بن زايد إلى العلمين وأجرى مباحثات ثنائية مع السيسي، وأكدا أهمية وحدة الصف العربي في مواجهة التحديات.تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط