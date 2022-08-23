مؤرخ روسي: الإمبراطورية الأمريكية سوف تنتهي قريباً

قال الدكتور ماركوس بابادوبولوس ، المؤرخ والمحلل والكاتب المتخصص في الشؤون الروسية ، إن الإمبراطورية الأمريكية ستنتهي قريبًا.

و قال الدكتور ماركوس بابادوبولوس ، في مقابلة مع الأمانة العامة للمؤتمر الدولي الثاني حول “تدهور أمريكا: عالم ما بعد أمريكا”: “من المؤكد أن الشيء هو أن الاقتصاد الأمريكي يواجه معضلة خطيرة

في الثمانين سنة الماضية ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية ، شاهدت تراجع الولايات المتحدة في مراحل مختلفة ، فالشعب الأمريكي يعاني من مشاكل خطيرة ، خاصة بالنظر إلى الأموال كما إنهم مدينون للعالم.

على سبيل المثال ، تدين الولايات المتحدة بقدر كبير من الديون للصين.

وأؤكد أنه في المستقبل المنظور ، قد تصبح الصين أكبر اقتصاد في العالم.

وأضاف: “الولايات المتحدة غزت العراق بطريقة قاسية وغير شرعية. والآن هم حريصون للغاية بشأن النفوذ الإيراني في العراق ، وأنا معجب بنفوذ إيران في العراق”.