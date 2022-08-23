محافظ البنك المركزي العراقي يستقبل سفير جمهورية روسيا الاتحادية

استقبل معالي محافظ البنك المركزي العراقي الأستاذ مصطفى غالب مخيف سعادة سفير جمهورية روسيا الاتحادية في بغداد الأستاذ ايلبروس كواتراشيف. ورحب معاليه بسعادة السفير، وبحثا مستحقات الشركات الروسية العاملة في العراق بمجال النفط ، مؤكدا معاليه على ضرورة تدقيق الحلول المناسبة لذلك .كما استعرض معالي المحافظ جهود البنك المركزي في تعزيز التنمية والتحديات التي تواجه القطاع الاقتصادي العراقي وانعكاس الأزمات العالمية عليه. وقد أثنى سعادة السفير على تلك الجهود وتمنى للقطاع المصرفي العراقي دوام التقدم والنجاح.