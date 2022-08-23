محلل سياسي: المناظرة بين التيار والاطار يجب ان تكون بين القيادات.. الشخصيات السجالية لن تقدم شيء

أكد المحلل السياسي اياد العنبر، الاثنين، ان المناظرة العلنية التي طالب بها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بين التيار الصدري والاطار التنسيقي يجب ان تكون على مستوى قيادات الخط الأول لكي تكون مثمرة ومنتجة للتوصل الى شيء.

وقال العنبر : ان “الشخصيات التي قدمت نفسها للمناظرة من داخل الاطار التنسيقي هي شخصيات سجالية وهي عندما تدخل في نقاش ضمن برنامج حواري لن نستفيد من حوارها شيء فكيف هو الحال اذاً بالنسبة الى قضية خلافية كبيرة ومعقدة”.مضيفاً ، بان “هناك مبادرة بان يكون العامري هو ممثل الاطار في جلسة المناظرة ويقابله الصدر ولكن لا يوجد اتفاق داخل الاطار على اختيار العامري والاطار يعاني من مشكلة عدم وجود قيادة موحدة له”.

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