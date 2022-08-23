مسؤول‭ ‬أوربي‭:‬ننتظر‭ ‬الرد‭ ‬الأمريكي‭ ‬لعقد‭ ‬اجتماع‭ ‬النووي‭ ‬الايراني‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع

حزبان‭ ‬كرديان‭ ‬إيرانيان‭ ‬يتوحدان‭ ‬بعد‭ ‬16‭ ‬عاماً

مدريد‭- ‬طهران‭ – ‬أربيل‭

صار‭ ‬من‭ ‬المحتمل‭ ‬عقد‭ ‬اجتماع‭ ‬لإحياء‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬الأسبوع‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بعدما‭ ‬قدّمت‭ ‬طهران‭ ‬ردّها‭ ‬على‭ ‬المقترح‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الخصوص،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬كبير‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭.‬

وباتت‭ ‬الجهود‭ ‬الرامية‭ ‬لإحياء‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني‭ ‬المبرم‭ ‬في‭ ‬2015‭ ‬بين‭ ‬القوى‭ ‬الكبرى‭ ‬وطهران‭ ‬للجم‭ ‬طموحات‭ ‬إيران‭ ‬النووية‭ ‬عند‭ ‬منعطف‭ ‬حاسم‭.‬

وخلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬في‭ ‬سانتاندر‭ ‬الإسبانية،‭ ‬قال‭ ‬جوزيب‭ ‬بوريل‭ ‬كبير‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬إنه‭ ‬جرى‭ ‬الترتيب‭ ‬لعقد‭ ‬‮«‬اجتماع‭ ‬في‭ ‬فيينا‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬يتسنَّ‭ ‬ذلك‭. ‬ومن‭ ‬المحتمل‭ ‬أن‭ ‬يُعقد‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‮»‬

‭.‬وانتقدت‭ ‬إيران‭ ‬الإثنين‭ ‬على‭ ‬لسان‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم

‭ ‬وزارة‭ ‬خارجيتها،‭ ‬ما‭ ‬صفته‭ ‬ب‭ ‬‮«‬التسويف‮»‬‭ ‬الأميركي‭ ‬في‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬مقترحات‭ ‬إحياء‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي،‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬زهاء‭ ‬أسبوع‭ ‬على‭ ‬جواب‭ ‬طهران‭.‬

وأعلنت‭ ‬طهران‭ ‬مطلع‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬أنها‭ ‬ردت‭ ‬على‭ ‬‮«‬النص‭ ‬النهائي‮»‬‭ ‬المقترح‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬منسّق‭ ‬المباحثات‭ ‬الهادفة‭ ‬لإحياء‭ ‬اتفاق‭ ‬العام‭ ‬2015‭ ‬الذي‭ ‬انسحبت‭ ‬منه‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬2018‭.‬

وأكدت‭ ‬بروكسل‭ ‬وواشنطن‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭ ‬أنهما‭ ‬تقومان‭ ‬بدراسة‭ ‬الرد‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية‭ ‬ناصر‭ ‬كنعاني‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬‮«‬إن‭ ‬ردنا‭ ‬على‭ ‬المقترح‭ ‬الأوروبي‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بإحياء‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬جرى‭ ‬في‭ ‬وقته‭ ‬وبشكل‭ ‬جدي‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬لم‭ ‬نحصل‭ ‬على‭ ‬الرد‭ ‬الأمريكي‭ ‬حتى‭ ‬الآن‮»‬‭. ‬وشدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬التسويف‭ ‬الأميركي‭ ‬والصمت‭ ‬الأوروبي‮»‬‭ ‬جعلا‭ ‬المباحثات‭ ‬‮«‬استنزافية‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬لن‭ ‬يدفع‭ ‬طهران‭ ‬‮«‬للتراجع‭ ‬عن‭ ‬خطوطنا‭ ‬الحمراء،‭ ‬ولن‭ ‬نقبل‭ ‬بالمفاوضات‭ ‬الاستنزافية‮»‬‭.‬

في‭ ‬فترة‭ ‬سابقة‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬وبعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬سنة‭ ‬من‭ ‬المحادثات‭ ‬التي‭ ‬تولّى‭ ‬بوريل‭ ‬وفريقه‭ ‬تنسيقها،‭ ‬قدّم‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬ما‭ ‬سمّاه‭ ‬النصّ‭ ‬‮«‬النهائي‮»‬‭ ‬للاتفاق‭ ‬الجديد‭.‬

ويرمي‭ ‬هذا‭ ‬المستند‭ ‬إلى‭ ‬تفعيل‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬بالكامل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إعادة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬إليه‭ ‬بعد‭ ‬انسحابها‭ ‬منه‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬الرئيس‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭.‬

وإثر‭ ‬الانسحاب‭ ‬الأميركي،‭ ‬خفّضت‭ ‬إيران‭ ‬من‭ ‬الالتزامات‭ ‬التي‭ ‬قطعتها‭ ‬بموجب‭ ‬الاتفاق‭ ‬المعروف‭ ‬رسميا‭ ‬باسم‭ ‬خطّة‭ ‬العمل‭ ‬الشاملة‭ ‬المشتركة‭ ‬وراحت‭ ‬تثري‭ ‬مخزونها‭ ‬من‭ ‬اليورانيوم‭ ‬بنسبة‭ ‬ناهزت‭ ‬تلك‭ ‬اللازمة‭ ‬لإنتاج‭ ‬قنبلة‭.‬

وأكّد‭ ‬بوريل‭ ‬أن‭ ‬المفاوضات‭ ‬ذهبت‭ ‬إلى‭ ‬أبعد‭ ‬مدى‭ ‬ممكن‭ ‬وباتت‭ ‬‮«‬عند‭ ‬نقطة‭ ‬انعطاف‮»‬‭.‬

وأردف‭ ‬‮«‬جاء‭ ‬الردّ‭ ‬الإيراني‭ ‬معقولا‭ ‬في‭ ‬تقديري‭ ‬لتقديمه‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‮»‬‭.‬

وكشف‭ ‬بوريل‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لم‭ ‬تقدّم‭ ‬بعد‭ ‬ردّها‭ ‬الرسمي‭. ‬لكننا‭ ‬بانتظار‭ ‬ردّها‭ ‬الذي‭ ‬آمل‭ ‬أن‭ ‬يسمح‭ ‬لنا‭ ‬بإكمال‭ ‬المفاوضات‭. ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬آمله‭ ‬لكن‭ ‬ليس‭ ‬في‭ ‬مقدوري‭ ‬أن‭ ‬أؤكّده‭ ‬لكم‮»‬‭.‬

وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الولابات‭ ‬المتحدة،‭ ‬وقّعت‭ ‬على‭ ‬الاتفاق‭ ‬بريطانيا‭ ‬والصين‭ ‬وفرنسا‭ ‬وألمانيا‭ ‬وروسيا‭.‬

فيما‭ ‬أعلن‭ ‬حزبان‭ ‬كرديان‭ ‬إيرانيان‭ ‬معارضان،‭ ‬يتخذان‭ ‬من‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬مقراً‭ ‬لهما،‭ ‬اندماجهما‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬بعد‭ ‬انفصالهما‭ ‬لمدّة‭ ‬16‭ ‬عاماً،‭ ‬كما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مشترك‭.‬‮ ‬

وذكر‭ ‬البيان‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬المفاوضات‭ ‬بين‭ ‬قيادة‭ ‬الحزب‭ ‬الديموقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬والحزب‭ ‬الديموقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬الايراني‭ ‬قد‭ ‬وصلت‭ ‬أخيرًا‭ ‬إلى‭ ‬النتيجة‭ ‬المرجوة‭ ‬وأسفرت‭ ‬عن‭ ‬توحيد‭ ‬الحزب‭ ‬‮«‬‭ ‬الذي‭ ‬تأسس‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬1945‭.‬‮ ‬‭ ‬وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬‮«‬منظمات‭ ‬وهيئات‭ ‬ومؤسسات‭ ‬كلا‭ ‬الحزبين‮»‬‭ ‬سوف‭ ‬تتحدّ‭ ‬بعد‭ ‬هذا‭ ‬الإعلان‭ ‬‮«‬في‭ ‬كردستان‭ ‬وفي‭ ‬الخارج‮»‬،‭ ‬وتواصل‭ ‬‮«‬نضالها‭ ‬تحت‭ ‬اسم‭ ‬الحزب‭ ‬الديموقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬الإيراني‮»‬‭.‬‮ ‬

وذكر‭ ‬البيان‭ ‬الصادر‭ ‬ليل‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬الوحدة‭ ‬‮«‬مرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬نضال‭ (‬الحزب‭) ‬ضدّ‭ ‬نظام‭ ‬جمهورية‭ ‬إيران‭ ‬الاسلامية‭ ‬وضد‭ ‬أي‭ ‬عقلية‭ ‬وسطية‭ ‬تنكر‭ ‬التعددية‭ ‬القومية‭ ‬الإيرانية‭ ‬والحقوق‭ ‬الوطنية‭ ‬للمجتمعات‭ ‬المختلفة‮»‬‭. ‬ومنذ‭ ‬الثورة‭ ‬الاسلامية‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬1979،‭ ‬يخوض‭ ‬الحزب‭ ‬الديموقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬الإيراني‭ ‬تمرداً‭ ‬ضدّها‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬حتّى‭ ‬الآن‭ ‬معارضاً‭ ‬للنظام‭ ‬في‭ ‬إيران‭. ‬ومذّاك،‭ ‬تعرّض‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬قياديي‭ ‬هذا‭ ‬الحزب‭ ‬للاغتيال‭.‬

في‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬الماضي،‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الأمن‭ (‬الاستخبارات‭) ‬في‭ ‬إيران‭ ‬توقيف‭ ‬عشرة‭ ‬أشخاص‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬البلاد‭ ‬كانوا‭ ‬يشكّلون‭ ‬‮«‬خلية‭ ‬إرهابية‮»‬‭ ‬مرتبطة‭ ‬بتنظيمات‭ ‬انفصالية‭ ‬كردية‭ ‬متمركزة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق‭. ‬وسبق‭ ‬لسلطات‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬أن‭ ‬اتهمت‭ ‬مجموعات‭ ‬‮«‬معادية‭ ‬للثورة‮»‬‭ ‬متمركزة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق،‭ ‬بالضلوع‭ ‬في‭ ‬هجمات‭ ‬داخل‭ ‬أراضيها،‭ ‬مثل‭ ‬الحزب‭ ‬الديموقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬الإيراني،‭ ‬وحزب‭ ‬الحياة‭ ‬الحرة‭ ‬الكردستاني‭.‬

كما‭ ‬شهدت‭ ‬مناطق‭ ‬حدودية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬إيران‭ ‬وشمال‭ ‬غربها‭ ‬في‭ ‬الأعوام‭ ‬الماضية‭ ‬اشتباكات‭ ‬بين‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬ومتمردين‭ ‬أكراد،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬قامت‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الإيرانية‭ ‬باستهداف‭ ‬مواقع‭ ‬لهؤلاء‭ ‬المتمردين‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق‭ ‬المجاور‭.‬

وذكر‭ ‬بيان‭ ‬الحزبين‭ ‬أنه‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬انفصالهما‭ ‬‮«‬انضم‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬الجيل‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬الكردي‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬كردستان‭ ‬إلى‭ ‬المسار‭ ‬الديموقراطي‭ ‬وانضموا‭ ‬إلى‭ ‬نضال‭ ‬الديموقراطيين‮»‬‭.‬

ويضمّ‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬كذلك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬اللاجئين‭ ‬الأكراد‭ ‬الإيرانيين،‭ ‬منهم‭ ‬من‭ ‬هو‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬منذ‭ ‬40‭ ‬عاماً‭. ‬وكان‭ ‬عددهم‭ ‬16‭ ‬ألفاً‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬نظام‭ ‬صدام‭ ‬حسين‭ ‬وحتى‭ ‬العام‭ ‬2003،‭ ‬وفق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬أما‭ ‬اليوم‭ ‬فيفوق‭ ‬عددهم‭ ‬10700،‭ ‬غالبيتهم‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭.‬‮ ‬

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