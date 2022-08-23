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مسرور بارزاني يجدد رغبة كوردستان في الارتقاء بالعلاقات مع اليابان

مسرور بارزاني يجدد رغبة كوردستان في الارتقاء بالعلاقات مع اليابان

جدد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الاثنين رغبة الإقليم في الارتقاء بالعلاقات مع اليابان.

جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس الحكومة بالسفير الياباني لدى العراق سوزوكي كوتارو، حسبما ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

وأضاف البيان أن الجانبين بحثا في اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية، إلى جانب مناقشة الوضع العام في العراق والمنطقة.

وأشاد السفير الياباني بالإصلاحات التي شرعت بها التشكيلة الوزارية التاسعة في مجالات تنويع الاقتصاد وتسهيل عمل المستثمرين ودعم القطاع الخاص.

وأبدى السفير الياباني استعداد بلاده لتوطيد العلاقات مع إقليم كوردستان.

هذا وشكر رئيس الحكومة اليابان على دعمها ولا سيما في تنفيذ عدد من المشاريع في إقليم كوردستان عبر جايكا وبالتنسيق والتعاون مع حكومة الإقليم.

كذلك جدد رغبته في الارتقاء بالعلاقات مع اليابان على الصعد كافة.

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