مصدر دبلوماسي :السيسي طلب من ابن زايد الضغط على أثيوبيا

مصدر دبلوماسي لـ (الزمان):السيسي طلب من ابن زايد الضغط على أثيوبيا

القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

​​بدأت‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬أعمال‭ ‬قمة‭ ‬العلمين‭ ‬بمشاركة‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬و‭ ‬ملك‭ ‬الأردن‭ ‬ورئيس‭ ‬وزراء‭ ‬العراق‭ ‬وملك‭ ‬البحرين‭ ‬ورئيس‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬،‭ ‬وكان‭ ‬الرئيس‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬قد‭ ‬وصل‭ ‬أمس‭ ‬إلى‭ ‬مصر‭ ‬حيث‭ ‬أجرى‭ ‬مباحثات‭ ‬منفردة‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسي‭. ‬وكشف‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسي‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬ممارسة‭ ‬ضغوطه‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الأثيوبي‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬إتفاق‭ ‬ملزم‭ ‬يحفظ‭ ‬الحقوق‭ ‬المائية‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬مصر‭ ‬والسودان‭ ‬وأثيوبيا‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬الإمارات‭ ‬تعد‭ ‬أهم‭ ‬الداعمين‭ ‬للجانب‭ ‬الأثيوبي‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والعسكري‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬أنباء‭ ‬ترددت‭ ‬عن‭ ‬وصول‭ ‬تعزيزات‭ ‬عسكرية‭ ‬مصرية‭ ‬لقاعدة‭ ‬عسكرية‭ ‬مصرية‭ ‬في‭ ‬جيبوتي‭ ‬استعدادا‭ ‬لأي‭ ‬تطورات‭ ‬محتملة‭. ‬وأكد‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬تسعى‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬من‭ ‬القمة‭ ‬للموقف‭ ‬المصري‭ ‬،‭ ‬وعن‭ ‬الملفات‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬ستناقشها‭ ‬القمة‭ ‬أكد‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬الملف‭ ‬الاقتصادي‭ ‬سوف‭ ‬يحتل‭ ‬أولوية‭ ‬اهتمامات‭ ‬القمة‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التداعيات‭ ‬التي‭ ‬أفرزتها‭ ‬الحرب‭ ‬الأوكرانية‭ ‬الروسية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬شراكة‭ ‬استراتيجية‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتنموية‭ ‬كما‭ ‬سيحتل‭ ‬الملف‭ ‬الفلسطيني‭ ‬جزء‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬اهتمامات‭ ‬القادة‭ ‬العرب‭ ‬حيث‭ ‬سيطلع‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسي‭ ‬قادة‭ ‬القمة‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬المصرية‭ ‬فى‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تنسيق‭ ‬المواقف‭ ‬للضغط‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬لوقف‭ ‬الممارسات‭ ‬التعسفية‭ ‬والاعتداءات‭ ‬على‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬كما‭ ‬سيطلع‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬القادة‭ ‬العرب‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬المصرية‭ ‬فى‭ ‬الملف‭ ‬الليبي‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬جمع‭ ‬الفرقاء‭ ‬الليبيين‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬تسوية‭ ‬سلمية‭ ‬تجنب‭ ‬ليبيا‭ ‬خطر‭ ‬التدخلات‭ ‬الخارجية‭. ‬وأضاف‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬رغبة‭ ‬لدى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القادة‭ ‬العرب‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬العراق‭ ‬لإعادة‭ ‬سوريا‭ ‬لشغل‭ ‬موقعها‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬تحفظات‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬السعودية‭ ‬لإعادة‭ ‬سوريا‭ ‬والتي‭ ‬تشترط‭ ‬وقف‭ ‬التدخلات‭ ‬الإيرانية‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬جمود‭ ‬الموقف‭ ‬السياسي‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بإقامة‭ ‬نظام‭ ‬ديمقراطي‭ ‬يحقق‭ ‬تطلعات‭ ‬الشعب‭ ‬السوري‭ ‬كما‭ ‬سيشغل‭ ‬موضوع‭ ‬المفاوضات‭ ‬حول‭ ‬الملف‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني‭ ‬جزء‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬اهتمامات‭ ‬القادة‭ ‬نظرا‭ ‬لتأثير‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬على‭ ‬أوضاع‭ ‬المنطقة‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬استطلاع‭ ‬للرأي‭ ‬اجريناه‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬السياسيين‭ ‬حول‭ ‬تلك‭ ‬القمة‭ ‬قال‭ ‬د‭. ‬مصطفى‭ ‬الفقي‭ ‬المفكر‭ ‬والخبير‭ ‬السياسي‭ ‬المصري‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬القمة‭ ‬واستمرار‭ ‬المشاورات‭ ‬بين‭ ‬القادة‭ ‬العرب‭ ‬أمر‭ ‬مهم‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المرحلة‭ ‬الدقيقة‭ ‬التي‭ ‬يجتازها‭ ‬العالم‭ ‬والمنطقة‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬موقف‭ ‬عربي‭ ‬موحد‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬تلك‭ ‬الأحداث‭ ‬وأن‭ ‬نجاح‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسي‭ ‬في‭ ‬عقد‭ ‬تلك‭ ‬القمة‭ ‬هو‭ ‬دلالة‭ ‬على‭ ‬استعادة‭ ‬مصر‭ ‬لموقعها‭ ‬الريادي‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬أمر‭ ‬بالغ‭ ‬الأهمية‭ ‬في‭ ‬استقرار‭ ‬المنطقة‭ ‬،‭ ‬وبدوره‭ ‬قال‭ ‬مساعد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأسبق‭ ‬أن‭ ‬القمة‭ ‬هي‭ ‬رسالة‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬الدول‭ ‬الخمس‭ ‬إلى‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬أن‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬متيقظة‭ ‬لما‭ ‬يدور‭ ‬حولها‭ ‬وأن‭ ‬لديها‭ ‬الإرادة‭ ‬السياسية‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬مصالحها‭ .‬

​

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط