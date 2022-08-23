من أصل 5000 لم تعد إلى طوزخورماتو سوى 1000 عائلة نازحة

سوران حسين

قضاء طوزخورماتو واحد من المناطق المقتطعة المتنازع عليها بين إقليم كوردستان وبغداد، نزحت عنها خلال أحداث (16 أكتوبر 2017) 5000 عائلة كوردية ولم يتم تطبيع الأوضاع في المدينة حتى الآن، ويقول النائب عن طوزخورماتو في مجلس النواب العراقي إن أربعة آلاف عائلة كوردية تقيم خارج مدينتها و14 ألف عائلة في داخلها.



وعن الأوضاع في القضاء، يقول أحد مستشاري رئيس وزراء إقليم كوردستان: “كل الأحزاب الكوردية انتفعت من خيرات المناطق الواقعة خارج إدارة إقليم كوردستان، ولا أحد منها يهتم لأمرها”.

خلال أحداث (16 أكتوبر 2017) نزحت أكثر من خمسة آلاف عائلة كوردية عن قضاء طوزخورماتو، وأحرقت بيوت المئات من هذه العوائل، وفي يوم الاثنين (22 آب 2022) صرح ممثل قضاء طوزخورماتو الوحيد في مجلس النواب العراقي، كريم شكر، وشهرته ملا كريم، لشبكة رووداو الإعلامية يقول: “بدأت منذ فترة هجرة معاكسة باتجاه طوزخورماتو وبدأ الأهالي يعودون إلى ديارهم ومنازلهم”.

عدد النازحين من طوزخورماتو

يقول النائب ملا كريم إن أكثر من خمسة آلاف عائلة نزحت خلال أحداث 16 أكتوبر “وقد عاد نحو 200 عائلة منذ مطلع السنة الحالية إلى طوزخورماتو، وتعود الآن ثلاث إلى خمس عوائل إلى ديارها أسبوعياً”، وأشار ملا كريم إلى أن قرابة أربعة آلاف عائلة كوردية لا تزال تقيم خارج قضاء طوزخورماتو ولم تتهيأ لها فرصة العودة إلى ديارها.

لكون طوزخورماتو واقعة على الطريق الرئيس الرابط بين كركوك وبغداد، فإن هناك فرص عمل إلى حد معين في المدينة، وهذا الأمر حسب ملا كريم، يدفع النازحين للعودة إليها “المعيشة هناك أفضل من العيش في ناحية رزكاري أو كلار أو كركوك، وهناك مشاريع ستدخل حيز التنفيذ منها مشروع الطريق ذي الاتجاهين الذي توقف منذ 2012”.

رغم نزوح قسم كبير من الكورد من طوزخورماتو، يؤكد ملا كريم أن نسبة الكورد في المدينة لا تقل عن نسب المكونين التركماني والعربي وتوجد في المدينة 14 ألف عائلة كوردية “وقد فزت بـ12159 صوتاً في الانتخابات وهذا يدل على أن الكورد يشكلون الأغلبية”.

ينتمي ملا كريم إلى كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، ويقول عن الوضع الأمني في طوزخورماتو إنه “جيد الآن”، وعن العلاقات بين الكورد والمكونات الأخرى يقول: “ليست العلاقات بين الكورد والمكون التركماني جيدة منذ أحداث 16 أكتوبر، أما مع المكون العربي فلا توجد مشاكل، ونحاول أن لا تكون بيننا وبين التركمان مشاكل، لكن الوضع لا يزال هكذا، وليس جيداً”.

لم يتم تعويض الكورد

رغم حرق بيوت ومحلات المئات من كورد طوزخورماتو خلال أحداث 16 أكتوبر، يقول ملا كريم إنه لم يتم تعويض أي كوردي عن الخسائر، مشيراً إلى أن “هناك دائرة للتعويضات تعمل بنفس عنصري بعض الشيء، حيث تم تعويض أبناء قومية بعينها ولم يتم تعويض الكورد. أثرت هذا الموضوع في تكريت وفي بغداد وسأستمر في ذلك ولن أسكت عليه”.

قضاء طوزخورماتو واحد من المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي التي تصفها بالمناطق المتنازع عليها، ويتبع محافظة صلاح الدين إدارياً.

وفي يوم الاثنين (22 آب 2022)، صرح مستشار رئيس وزراء إقليم كوردستان لشؤون المادة 140، ريبوار طالباني، لرووداو بأنه لم يتم تعويض أي كوردي عن الخسائر التي لحقت به في أحداث 16 أكتوبر “وبعض الأحزاب التي عادت إلى طوزخورماتو منعت المتضررين من رفع دعاوى على القوات التي قامت بحرق بيوتهم وممتلكاتهم، وقالوا لهم “حتى في حال رفعكم لدعاوى ربما يقولون إن داعش هو من ارتكب تلك الأعمال”، في حين يعرف الجميع أن ما حصل في طوزخورماتو ليس له علاقة بداعش، وهذا واحد من أسباب عدم تعويض الأهالي”.

ووصف ريبوار طالباني أحوال الكورد في المناطق الواقعة خارج إدارة إقليم كوردستان بأنها “غير صحية وغير طبيعية”، مضيفاً أنه “تم في السابق تشكيل العديد من اللجان لحل المشاكل ولم تؤد إلى نتيجة، وخاصة المتعلقة باتفاقية سنجار، والسبب هو الأوضاع المعقدة في العراق”.

وعن الأوضاع في كركوك وطوزخورماتو وذهاب الوظائف العليا فيها من الكورد، قال طالباني: “السبب الرئيس هو غياب وحدة الكلمة الكوردية، كل الأحزاب الكوردية انتفعت من خيرات المناطق الواقعة خارج إدارة إقليم كوردستان، ولا أحد منها يهتم لأمرها، والخلافات السياسية بين الأطراف في إقليم كوردستان يدفع ضريبتها أبناء مناطق المادة 140”.

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