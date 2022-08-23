نيجيرفان بارزاني: تعطيل المؤسسة القضائية يزيد الوضع تأزماً

أكّد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، ان التظاهرات المدنية السلمية حق مشروع يحميه الدستور، مستدركاً أن تعطيل المؤسسة القضائية “يزيد الوضع تأزماً”، ومجدداً استعداد إقليم كوردستان تقديم المساعدة من أجل تحقيق التفاهم والتصالح بين الأطراف العراقية.



وجاء في بيان صادر عن رئاسة إقليم كوردستان، الثلاثاء (23 آب 2022)، “ندعو الأطراف كافة والمتظاهرين إلى حماية المؤسسات والسلم المجتمعي وعدم الخروج عن المسار السلمي والمدني”، مبيناً أن العراق “لم يعد يتحمل المزيد من هذه الأزمات الصعبة والأوضاع المتوترة”.

رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، جدد تاكيده على أنهم دائماً “جزء من الحل”، مبدياً استعداد إقليم كوردستان “تقديم المساعدة من أجل تحقيق التفاهم والتصالح بين الأطراف العراقية”.

وأدناه بيان رئاسة إقليم كوردستان:

نتابع بحرص وقلق بالغين التطورات السياسية في العراق، والتي تمضي باستمرار صوب المزيد من الفرقة وتعميق الأزمات أكثر فأكثر وإبعاد آفاق الحل. يكاد الوضع أن يضع مستقبل البلد والسلم المجتمعي في مواجهة خطر جدي، ويعطل مجمل العملية السياسية والحوكمة والمؤسسات.

التظاهرات المدنية السلمية هي حق مشروع يحميه الدستور، لكن تعطيل المؤسسة القضائية يزيد الوضع تأزماً، ولهذا ندعو الأطراف كافة والمتظاهرين إلى حماية المؤسسات والسلم المجتمعي وعدم الخروج عن المسار السلمي والمدني. البلد لم يعد يتحمل المزيد من هذه الأزمات الصعبة والأوضاع المتوترة، واستمرار التوترات أكثر من هذا سينتهي بالإضرار بكل شعب العراق.

إننا في إقليم كوردستان نجدد التأكيد على أننا كما نحن دائماً جزء من الحل، وسنقدم كل المساعدة من أجل تحقيق التفاهم والتصالح بين الأطراف العراقية. إن البلد بحاجة إلى حوار وطني جاد ومسؤول بين الأطراف السياسية في سبيل العثور على حل قائم على أساس الدستور، وهذا هو الطريق الصحيح الوحيد للخروج من الأزمة والانسداد السياسي والوصول بالبلد إلى برّ الأمان.

نيجيرفان بارزاني

رئيس إقليم كوردستان

23 آب 2022

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