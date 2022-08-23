نيجيرفان بارزاني يشيد بمشاريع “جايكا” في إقليم كوردستان

أشاد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الاثنين بالمشاريع التي تنفذها وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) في الإقليم.

وذكر بيان أصدرته رئاسة إقليم كوردستان أن نيجيرفان بارزاني استقبل الاثنين السفير الياباني في العراق سوزوكي كوتارو ووفداً مرافقاً له.

وأضاف أن الجانبين بحثا آخر تطورات الوضع السياسي في العراق وعلاقات اليابان مع العراق وإقليم كوردستان.

وأكد السفير الياباني استمرار دعم بلده ومساعدته للعراق وإقليم كوردستان، وأثنى على التطورات التي يشهدها إقليم كوردستان وقيم عالياً دور رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، في التقريب بين الأطراف السياسية بإقليم كوردستان وتحقيق وحدة الصف بينها.

من جانبه، شكر نيجيرفان بارزاني الدور الياباني في إقليم كوردستان والعراق، مشيراً بصورة خاصة إلى أعمال ونشاطات وكالة جايكا اليابانية ومعبراً عن الأمل في استمرار الأعمال والنشاطات اليابانية وتعزيز العلاقات الثنائية.

وجرى التباحث حول الأوضاع السياسية للعراق والاستفادة من الفرص المتاحة والسلام والاستقرار في المنطقة عموماً وتهديدات الإرهاب ومسألة إعادة الإعمار والقطاعات التي يمكن أن تعمل فيها اليابان وتشجيع القطاع الخاص.

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