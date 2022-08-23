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وكالة إيرانية تعلن مقتل قائد بـ«الحرس الثوري» في سوريا

وكالة إيرانية تعلن مقتل قائد بـ«الحرس الثوري» في سوريا

أعلنت وكالة إيرانية، ليل الاثنين، مقتل القائد في «الحرس الثوري» الإيراني، أبو الفضل عليجاني. وقالت الوكالة الإيرانية إن «عليجاني قُتل خلال مهمة استشارية في سوريا».

وبحسب تحليلات، تستغل إيران انشغال روسيا بالعملية العسكرية في أوكرانيا، والتي تدخل شهرها السادس، لتثبيت نفوذها في سوريا.

وانتشرت الميليشيا الإيرانية، خلال الآونة الأخيرة، في مواقع استراتيجية كثيرة متفرّقة من سوريا بعد انسحاب فصائل حليفة لروسيا.

وشملت تلك التحركات عمليات إعادة انتشار وتموضع خوفاً من أي عمليات استهداف إسرائيلية.

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