إيران تطلب تعديلات على المقترح الأوربي وتطلق مناورات الطائرات المسيّرة

مدريد‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬طهران‭

أعلن‭ ‬مسؤول‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬للاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬جوزيب‭ ‬بوريل‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬إيران‭ ‬طلبت‭ ‬إدخال‭ ‬‮«‬بعض‭ ‬التعديلات‮»‬‭ ‬على‭ ‬مسودة‭ ‬إعادة‭ ‬إحياء‭ ‬اتفاق‭ ‬2015‭ ‬النووي‭ ‬التي‭ ‬اقترحتها‭ ‬بروكسل‭.‬

وقال‭ ‬بوريل‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬أجرتها‭ ‬معه‭ ‬محطة‭ ‬‮«‬تي‭ ‬في‭ ‬إي‮»‬‭ ‬الإسبانية‭ ‬العامة‭ ‬إن‭ ‬‮«‬معظم‮»‬‭ ‬الدول‭ ‬المنخرطة‭ ‬في‭ ‬المحادثات‭ ‬النووية‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬وافقت‭ ‬عل‭ ‬المقترح،‭ ‬لكن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لم‭ ‬ترد‭ ‬بعد‭.‬‮ ‬

وبعد‭ ‬أربعة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬التفاوض،‭ ‬أكد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬أنه‭ ‬طرح‭ ‬على‭ ‬الطرفين‭ ‬الأساسيين‭ ‬صيغة‭ ‬تسوية‭ ‬‮«‬نهائية‮»‬‭.‬

وأفاد‭ ‬بوريل‭ ‬محطة‭ ‬‮«‬تي‭ ‬في‭ ‬إي‮»‬‭ ‬أن‭ ‬‮«‬إيران‭ ‬ردّت‭ ‬بـ‭+‬نعم،‭ ‬ولكن‭+‬،‭ ‬أي‭ ‬أنهم‭ ‬يريدون‭ ‬بعض‭ ‬التعديلات‮»‬،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يقدّم‭ ‬تفاصيل‭ ‬إضافية‭. ‬يبدأ‭ ‬الجيش‭ ‬الإيراني‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬الأربعاء‭ ‬مناورات‭ ‬واسعة‭ ‬لطائراته‭ ‬المسيّرة‭ ‬على‭ ‬امتداد‭ ‬مساحة‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية،‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬إظهار‭ ‬‮«‬قوة‮»‬‭ ‬هذا‭ ‬السلاح‭ ‬ذي‭ ‬الدور‭ ‬المتنامي،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬الإعلام‭ ‬الرسمي‭ ‬الثلاثاء‭. ‬ونقل‭ ‬الموقع‭ ‬الالكتروني‭ ‬للتلفزيون‭ ‬الرسمي‭ ‬عن‭ ‬مساعد‭ ‬الشؤون‭ ‬التنسيقية‭ ‬لقائد‭ ‬الجيش‭ ‬الأميرال‭ ‬حبيب‭ ‬الله‭ ‬سياري‭ ‬قوله‭ ‬إن‭ ‬المناورات‭ ‬ستجرى‭ ‬بمشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬150‭ ‬طائرة‭ ‬مسيّرة،‭ ‬وتشمل‭ ‬مساحات‭ ‬على‭ ‬امتداد‭ ‬البلاد‭.‬

وأوضح‭ ‬إنها‭ ‬‮«‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬يتم‭ ‬فيها‭ ‬إجراء‭ ‬تدريب‭ ‬مشترك‭ ‬للطائرات‭ ‬المسيّرة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬القوى‭ ‬الأربع‭ ‬لجيش‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬الإيرانية،‭ ‬والمقر‭ ‬المشترك‭ ‬للدفاع‭ ‬الجوي‮»‬‭.‬والقوى‭ ‬الأربع‭ ‬للجيش‭ ‬هي‭ ‬الجوية‭ ‬والبرية‭ ‬والبحرية،‭ ‬والدفاع‭ ‬الجوي‭.‬وأضاف‭ ‬سياري‭ ‬إن‭ ‬المناورات‭ ‬ستقام‭ ‬‮«‬من‭ ‬المياه‭ ‬الدافئة‭ ‬للخليج‭ ‬الفارسي‭ ‬وبحر‭ ‬عمان‭ ‬في‭ ‬الجنوب،‭ ‬الى‭ ‬الأجزاء‭ ‬الشرقية‭ ‬والغربية‭ ‬والشمالية‭ ‬والوسطى‭ ‬للبلاد‮»‬‭. ‬واعتبر‭ ‬أن‭ ‬المناورات‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يحدد‭ ‬مداها‭ ‬الزمني،‭ ‬ستعكس‭ ‬‮«‬جزءا‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬قوة‭ ‬الطائرات‭ ‬المسيّرة‭ (…) ‬للجيش‭ ‬الإيراني‭ ‬التي‭ ‬تنفذ‭ ‬عمليات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مهمات‭ ‬الاستطلاع‭ ‬والمراقبة‭ ‬والهجوم‮»‬‭.‬

وبدأت‭ ‬إيران‭ ‬تطوير‭ ‬برامج‭ ‬للطائرات‭ ‬المسيّرة‭ ‬منذ‭ ‬ثمانينات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭ ‬خلال‭ ‬الحرب‭ ‬ضد‭ ‬العراق‭ (‬1980-1988‭).‬ويثير‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬قلق‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬واسرائيل،‭ ‬العدوتين‭ ‬اللدودتين‭ ‬لإيران‭ ‬اللتين‭ ‬تتهمانها‭ ‬بتوفير‭ ‬هذا‭ ‬السلاح‭ ‬لحلفائها‭ ‬الاقليميين‭ ‬مثل‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬والفصائل‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬والمتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬في‭ ‬اليمن،‭ ‬أو‭ ‬استخدامها‭ ‬لاستهداف‭ ‬القوات‭ ‬الأميركية‭ ‬وحركة‭ ‬الملاحة‭ ‬في‭ ‬الخليج‭.‬

وفرضت‭ ‬وزارة‭ ‬الخزانة‭ ‬الأميركية‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬2021‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬شخصيات‭ ‬مرتبطة‭ ‬بهذا‭ ‬البرنامج‭. ‬وخلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬إسبانيا،‭ ‬قال‭ ‬بوريل‭ ‬إن‭ ‬الرد‭ ‬الإيراني‭ ‬بدا‭ ‬‮«‬معقولا‮»‬‭ ‬بالنسبة‭ ‬إليه‭ ‬وبالتالي‭ ‬تم‭ ‬رفعه‭ ‬إلى‭ ‬القوى‭ ‬الست‭ ‬المنخرطة‭ ‬في‭ ‬المحادثات‭ ‬النووية‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬ننتظر‭ ‬ردّههم،‭ ‬وافق‭ ‬معظمهم،‭ ‬لكن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لم‭ ‬ترد‭ ‬بعد‭.. ‬نتوقع‭ ‬بأن‭ ‬نتلقى‭ ‬ردا‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‮»‬‭.‬

واتّهمت‭ ‬إيران‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بتعطيل‭ ‬أي‭ ‬اتفاق‭ ‬محتمل،‭ ‬وهو‭ ‬اتهام‭ ‬رفضته‭ ‬واشنطن‭.‬

وأفاد‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركية‭ ‬نيد‭ ‬برايس‭ ‬الاثنين‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬مسائل‭ ‬عالقة‭ ‬بشأن‭ ‬التعديلات‭ ‬التي‭ ‬طلبتها‭ ‬إيران‭ ‬على‭ ‬المقترح‭ ‬الأوروبي‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬لهذا‭ ‬السبب‭ ‬استغرقنا‭ ‬بعض‭ ‬الوقت‭ ‬الإضافي‭ ‬لمراجعة‭ ‬تلك‭ ‬التعليقات‭ ‬وتحديد‭ ‬ردّنا‮»‬‭.‬

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