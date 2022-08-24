اعتقال مسؤولين في بلدية السليمانية بتهمة التجاوز على الأراضي

كشف مصدر أمني، الأربعاء، عن اعتقال عدد من المسؤولين في بلدية السليمانية بتهمة التزوير وتغيير ملكية الأراضي.

وقال المصدر في حديث ، أن “التحقيق في التعاملات غير القانونية بالاراضي والعقارات والاملاك العامة، أسفر عن القبض على عدد من المسؤولين في مديرية بلدية السليمانية”.

وأضاف أنه “وفق المعلومات ترابط حالیا قوة أمنیة في مبنى المديرية بالزي العسكري، واعتقلت عدد من المسؤولين بينهم المسؤول الفني والعمراني في مديرية البلدية”.

وبين أن “هذه الاعتقالات جاءت بهدف التحقيق في قضية التعاملات غير القانونية بالاراضي والأملاك العامة خلال الفترة الماضية”.

وكانت مديرية بلدية السليمانية قد كشفت في وقت سابق عن مخالفات قانونية كبيرة وتجاوزات على الأراضي المميزة.

وفي 19 أب، قامت قوات الاسايش في المحافظة بالقبض على (5) سماسرة على خليفة تورطتهم بعمليات غير قانونية تخص بيع وشراء الاراضي و الاملاك العامة في محافظة السليمانية.

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