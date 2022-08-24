الأنواء الجوية: إسدال الستار على الصيف نهاية الشهر المقبل

بغداد/ نبأ مشرق

أكدت هيئة الأنواء الجوية أن العراق سيسدل الستار على الموسم الصيفي نهاية الشهر المقبل، فيما أشار متنبئ جوي إلى مغادرة الأجواء الحارة الخمسينية بداية من الأمس.

وقال مدير إعلام هيئة الانواء الجوية عامر الجابري، في تصريح إلى (المدى)، إن “العراق يعيش في درجات حرارة متذبذبة بين الارتفاع والانخفاض”.

وتابع الجابري، أن “الطقس بشكل عام يشهد انخفاضاً تدريجياً في درجات الحرارة لهذين اليومين ولن يعاد الارتفاع الجوي”.

وأشار، إلى أن “العراق متأثر حالياً بالمنخفض الجوي الموسمي الحراري الذي بدأ في يوم 31 من شهر أيار الماضي”.

وبين الجابري، أن “هذا المنخفض وكلما يتعمق أكثر، يكون لدينا ارتفاع واضح في درجات الحرارة”، نافياً “وجود مؤشرات عن ارتفاع كبير في درجات الحرارة صادرة عن قسم التنبؤ في الهيئة”.

واستطرد، أن “تسجيل الحرارة درجات خمسينية كما حصل قبل أيام في محافظتي ميسان والبصرة، سوف يسبقه تقرير صادر من الانواء الجوية عن الحالة العامة”.

ومضى الجابري، إلى أن “اسدال الستار على الصيف يكون مع نهاية شهر أيلول، ونحن مازلنا في هذا الفصل”.

من جانبه، ذكر المتنبئ الجوي أحمد التميمي، أن “العراق قد غادر رسمياً منذ يوم أمس موجات الحر العالية التي تشهد تسجيل درجات خمسينية”.

وتابع التميمي، أن “الطقس سيكون من الوقت الحالي وحتى نهاية الشهر بنحو (46- 47) درجة عظمى و(30) صغرى”.

ولفت، إلى أن “الجو بعد ذلك سيشهد انخفاضا في درجات الحرارة مع برودة قليلة في ساعات الليل، وبعدها يمتد الانخفاض إلى ساعات العصر في نهاية منتصف الشهر المقبل”.

وأوضح، أن “العراق يدخل موسم الشتاء رسمياً بعد نحو 60 يوماً، ولكن قبل ذلك سيكون الجو لطيفاً في المناطق الحارة، ولا يحتاج الناس إلى تشغيل مكيفات الهواء ليلاً”. إلا أن المتنبئ الآخر صادق عطية ذكر في منشور له تابعته (المدى)، ان درجات الحرارة تسجل دون معدلاتها العامة في اغلب مدن العراق خصوصا المنطقة الغربية منها، منذ عدة أيام وتستمر على هذا الحال لغاية بداية الاسبوع المقبل”.

وتابع عطية، أن “درجات الحرارة ترتفع بعدها نسبيا فوق المعدل عدة ايام مع اقترابنا من وداع فصل الصيف اللاهب وتوديع درجات الحرارة الخمسينية ودخول فصل الخريف مناخيا في الأول من أيلول”.

وكانت المنظمات الدولية قد صنفت العراق بوصفه أحد أكثر خمس بلدان تأثراً بالمتغيرات المناخية والتصحر، فيما دعت جهات متعددة داخلية إلى اتخاذ إجراءات للحيلولة دون استمرار الاضرار المناخية والتي تمثلت خلال الموسم الحالي بعواصف ترابية عديدة حصلت نتيجة قلة الامطار والتجاوز على المساحات الخضراء.

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