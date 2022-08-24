التحالف يجدد قصف مواقع الثوري الإيراني شرقي سوريا

أكدت مصادر محلية، مساء اليوم الأربعاء، أن طائرات التحالف الدولي استهدفت مواقع عسكرية للحرس الثوري الإيراني في ريف دير الزور شرقي سوريا، فيما قصفت الميليشيات الموالية لإيران قاعدة التحالف الدولي في حقل العمر في المحافظة.

وقالت تلك المصادر، إن طيران التحالف الدولي قصف موقعا للحرس الثوري الإيراني في حويجة صكر قرب مدينة ديرالزور بغارة جوية، أدى الى اشتعال النيران في المكان.

وأضافت أن طائرات التحالف الدولي أيضا شنت غارات جوية على مواقع للميليشيات الإيرانية قرب مدينة الميادين شرقي دير الزور.

كما أشارت المصادر إلى سقوط عدد من الصواريخ على أطراف قاعدة التحالف الدولي في حقل الغاز كونيكو شمال شرق ديرالزور، مصدرها الحرس الثوري الإيراني في بادية بلدة المريعية قرب مطار دير الزور العسكري.

ولم ترد معلومات عن حجم الخسائر حتى اللحظة.

وأعلن الجيش الأمريكي، أنه نفذ بعد منتصف ليل الثلاثاء / الأربعاء غارات جوية استهدفت مقرات ومستودعات للميليشيات التابعة لإيران في ريف دير الزور، شرقي سوريا.

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