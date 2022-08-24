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السرعة المفرطة تودي بحياة ضابط رفيع وسائقه جنوبي العراق

أفاد مصدر محلي، يوم الأربعاء، بمصرع ضابط برتبة عقيد وسائقه جراء حادث سير جنوبي العراق.

وقال المصدر إن “الحادث وقع على الطريق الرابط بين محافظتي واسط وميسان، حيث انقلبت عجلة العقيد مما أدى إلى مصرعه هو وسائق السيارة على الفور”.

وبين أن “العقيد وسائقه ينتسبان إلى قوات الرد السريع، وتم نقل جثته إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية”.

ويُطلق على الطريق الرابط بين محافظتي واسط وميسان “طريق الموت” وهي تسمية تُطلق على العديد من الطرق الخارجية في مختلف المحافظات العراقية لكثرة الحوادث التي تحصل فيه جراء القيادة بسرعة عالية إلى جانب رداءة الطريق وعدم صيانته منذ سنوات عدة.

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