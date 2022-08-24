الصدر‭ ‬يسحب‭ ‬أنصاره‭ ‬من‭ ‬محيط‭ ‬مجلس‭ ‬القضاء‭ ‬متمسكا‭ ‬بمطلب‭ ‬حل‭ ‬البرلمان‭

فائق‭ ‬زيدان‭ ‬يبلغ‭ ‬قائد‭ ‬فرقة‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء‭ ‬بضرورة‭ ‬حماية‭ ‬المؤسسات‭ ‬الدستورية

بغداد‭- ‬عبد‭ ‬الحسين‭ ‬غزال‭ ‬

بدأ‭ ‬مناصرو‭ ‬الزعيم‭ ‬الشيعي‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر‭ ‬بالانسحاب‭ ‬من‭ ‬أمام‭ ‬مبنى‭ ‬مجلس‭ ‬القضاء‭ ‬الأعلى‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬اعتصام‭ ‬باشروه‭ ‬صباح‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬على‭ ‬أثر‭ ‬حثّ‭ ‬الصدر‭ ‬لهم‭ ‬بالمغادرة،‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬أزمة‭ ‬سياسية‭ ‬خانقة‭ ‬يعيشها‭ ‬العراق‭.‬‮ ‬

و‭ ‬قطع‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬زيارته‭ ‬الى‭ ‬مصر‭ ‬وعاد‭ ‬ليتابع‭ ‬تطورات‭ ‬الوضع‭ ‬السياسي‭ ‬داعيا‭ ‬الى‭ ‬اطلاق‭ ‬الحوار‭ ‬الوطني‭ ‬بحسب‭ ‬بين‭ ‬مكتبه‭.‬

صباح‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬أعلن‭ ‬المئات‭ ‬من‭ ‬مناصري‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬من‭ ‬أمام‭ ‬مبنى‭ ‬مجلس‭ ‬القضاء‭ ‬الأعلى‭ ‬مباشرة‭ ‬تنظيم‭ ‬اعتصام‭ ‬لتحقيق‭ ‬عدة‭ ‬مطالب‭ ‬أبرزها‭ ‬‮«‬حلّ‭ ‬البرلمان‮»‬،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬قوبلت‭ ‬بقلق‭ ‬وبردود‭ ‬فعل‭ ‬منددة‭ ‬من‭ ‬خصومه‭ ‬ودفعت‭ ‬مجلس‭ ‬القضاء‭ ‬الأعلى‭ ‬إلى‭ ‬تعليق‭ ‬عمله‭.‬‮ ‬‭ ‬ونصب‭ ‬المعتصمون‭ ‬الخيم‭ ‬أمام‭ ‬مبنى‭ ‬أعلى‭ ‬سلطة‭ ‬قضائية‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬،‭ ‬وسط‭ ‬انتشار‭ ‬أمني‭ ‬كثيف‭.‬‮ ‬

وبعد‭ ‬ساعات،‭ ‬نصح‭ ‬الصدر‭ ‬مناصريه‭ ‬بالانسحاب‭. ‬وما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬كتبها‭ ‬مقرّب‭ ‬منه‭ ‬أن‭ ‬‮«‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬سمعة‭ ‬الثوّار‭ ‬الأحبة‭ ‬ولعدم‭ ‬تضرر‭ ‬الشعب‭..‬‭. ‬أنصح‭ ‬بالانسحاب‮»‬،‭ ‬لكن‭ ‬مع‭ ‬‮«‬الإبقاء‭ ‬على‭ ‬الخيم‮»‬‭. ‬وطلب‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬مواصلة‭ ‬الاعتصام‭ ‬أمام‭ ‬البرلمان‭ ‬‮«‬إن‭ ‬شئتم‭ ‬ذلك‭ ‬فالقرار‭ ‬قرار‭ ‬الشعب‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬على‭ ‬الإثر،‭ ‬بدأ‭ ‬المعتصمون‭ ‬بمغادرة‭ ‬الموقع‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء‭ ‬المحصنة‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬بغداد‭ ‬فيما‭ ‬اكد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬القضاء‭ ‬الأعلى‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬فائق‭ ‬زيدان،‭ ‬للفريق‭ ‬الركن‭ ‬حامد‭ ‬الزهيري،‭ ‬قائد‭ ‬الفرقة‭ ‬الخاصة‭ ‬المكلفة‭ ‬بحماية‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء‭ ‬وسط‭ ‬بغداد،‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬أن‭ ‬التظاهر‭ ‬السلمي‭ ‬حق‭ ‬مكفول‭ ‬شرط‭ ‬عدم‭ ‬الاعتداء‭ ‬على‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭. ‬جاء‭ ‬ذلك،‭ ‬خلال‭ ‬استقبال‭ ‬زيدان‭ ‬للزهيري،‭ ‬في‭ ‬بغداد،‭ ‬وفقاً‭ ‬لبيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬مجلس‭ ‬القضاء‭ ‬الأعلى،‭ ‬،‭ ‬شهد‭ ‬بحث‭ ‬‮«‬إجراءات‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬المكلفة‭ ‬بحماية‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء،‭ ‬ومؤسسات‭ ‬الدولة‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬القضاء‭ ‬الأعلى‭ ‬‮«‬احترام‭ ‬حق‭ ‬التظاهر‭ ‬السلمي‭ ‬المكفول‭ ‬بموجب‭ ‬الدستور،‭ ‬لكن‭ ‬بشرط‭ ‬عدم‭ ‬الاعتداء‭ ‬على‭ ‬أبنية‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة،‭ ‬ومنتسبيها‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬قد‭ ‬وسّع‭ ‬مناصرو‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬اعتصامهم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ليمتد‭ ‬من‭ ‬البرلمان‭ ‬إلى‭ ‬أمام‭ ‬مبنى‭ ‬مجلس‭ ‬القضاء‭ ‬الأعلى‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء‭ ‬في‭ ‬بغداد،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬تصعيدية‭ ‬لاقت‭ ‬ردود‭ ‬فعل‭ ‬مضادة‭ ‬من‭ ‬قوى‭ ‬مختلفة‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬الأزمة‭ ‬السياسية‭ ‬المتواصلة‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬أشهر‭.‬‮ ‬‭ ‬وعلى‭ ‬أثر‭ ‬هذا‭ ‬الاعتصام،‭ ‬أعلن‭ ‬مجلس‭ ‬القضاء‭ ‬الأعلى‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬تعليق‭ ‬عمله‭ ‬وعمل‭ ‬المحكمة‭ ‬الاتحادية‭ ‬العليا‭ ‬والمحاكم‭ ‬التابعة‭ ‬له‭.‬‮ ‬

ويعيش‭ ‬العراق‭ ‬منذ‭ ‬الانتخابات‭ ‬البرلمانية‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬2021،‭ ‬في‭ ‬شلل‭ ‬سياسي‭ ‬تام‭ ‬مع‭ ‬العجز‭ ‬عن‭ ‬انتخاب‭ ‬رئيس‭ ‬جديد‭ ‬للجمهورية‭ ‬وتشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬جديدة،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬خلافات‭ ‬سياسية‭ ‬متواصلة‭.‬‮ ‬

وارتفع‭ ‬مستوى‭ ‬التصعيد‭ ‬بين‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬وخصومه‭ ‬في‭ ‬الإطار‭ ‬التنسيقي،‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬عندما‭ ‬اقتحم‭ ‬مناصرو‭ ‬الصدر‭ ‬مبنى‭ ‬البرلمان‭ ‬العراقي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء‭ ‬المحصنة‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬بغداد،‭ ‬مطالبين‭ ‬بحلّ‭ ‬البرلمان‭ ‬وإجراء‭ ‬انتخابات‭ ‬مبكرة‭.‬‮ ‬‭ ‬ويريد‭ ‬خصوم‭ ‬الصدر‭ ‬في‭ ‬الإطار‭ ‬التنسيقي‭ ‬الذي‭ ‬يضمّ‭ ‬كتلة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الأسبق‭ ‬نوري‭ ‬المالكي‭ ‬وكتلة‭ ‬الفتح‭ ‬الممثلة‭ ‬للحشد‭ ‬الشعبي،‭ ‬من‭ ‬جهتهم‭ ‬تشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬قبل‭ ‬الذهاب‭ ‬إلى‭ ‬انتخابات‭ ‬مبكرة‭. ‬ويقيم‭ ‬مناصرو‭ ‬الإطار‭ ‬التنسيقي‭ ‬أيضاً‭ ‬اعتصاماً‭ ‬أمام‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء‭ ‬التي‭ ‬تضمّ‭ ‬مؤسسات‭ ‬حكومية‭ ‬ومقرات‭ ‬دبلوماسية‭ ‬غربية‭ ‬منذ‭ ‬12‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭.‬‮ ‬‭ ‬وتقوم‭ ‬فصائل‭ ‬الحشد‭ ‬بتمويل‭ ‬الاعتصام‭ ‬وتوفير‭ ‬وجبات‭ ‬الطعام‭ ‬لعناصرها‭ ‬الذين‭ ‬يرتدون‭ ‬الزي‭ ‬المدني‭. ‬وفي‭ ‬10‭ ‬آب‭/‬أغسطس،‭ ‬طالب‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر‭ ‬القضاء‭ ‬بحلّ‭ ‬البرلمان‭ ‬لكن‭ ‬القضاء‭ ‬اعتبر‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يملك‭ ‬هذه‭ ‬الصلاحية‭.‬‮ ‬‭ ‬والثلاثاء،‭ ‬توجّه‭ ‬المئات‭ ‬من‭ ‬مناصري‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬إلى‭ ‬أمام‭ ‬مبنى‭ ‬مجلس‭ ‬القضاء‭ ‬الأعلى،‭ ‬معلنين‭ ‬البدء‭ ‬باعتصام‭ ‬‮«‬حتى‭ ‬تحقيق‮»‬‭ ‬لائحة‭ ‬مطالب‭ ‬أبرزها‭ ‬‮«‬حلّ‭ ‬البرلمان‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬بيان‭ ‬لإعلام‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭.‬‮ ‬‭ ‬ونصب‭ ‬المعتصمون،‭ ‬الذين‭ ‬ارتدى‭ ‬غالبيتهم‭ ‬الأسود‭ ‬بمناسبة‭ ‬شهر‭ ‬محرّم،‭ ‬الخيم‭ ‬أمام‭ ‬مبنى‭ ‬أعلى‭ ‬سلطة‭ ‬قضائية‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬كما‭ ‬شاهد‭ ‬مراسل‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬آخرون‭ ‬لا‭ ‬يزالون‭ ‬يقومون‭ ‬بتحضير‭ ‬خيمهم،‭ ‬وسط‭ ‬انتشار‭ ‬أمني‭ ‬كثيف‭. ‬ورفع‭ ‬البعض‭ ‬الأعلام‭ ‬العراقية‭ ‬وآخرون‭ ‬صور‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬وصلت‭ ‬شاحنات‭ ‬محمّلة‭ ‬بقدور‭ ‬طعام‭ ‬كبيرة‭ ‬إلى‭ ‬المكان‭.‬‮ ‬‭ ‬قال‭ ‬أبو‭ ‬كرار‭ ‬العلياوي،‭ ‬أحد‭ ‬المعتصمين،‭ ‬متحدثا‭ ‬عند‭ ‬مجلس‭ ‬القضاء‭ ‬الأعلى‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬مطالبنا‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬الفساد‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬‮«‬‭ ‬نعتقد‭ ‬أن‭ ‬القضاء‭ ‬مهدد‭ ‬بالخوف‭ …‬أو‭ ‬أنه‭ ‬مرتشٍ‮»‬‭.‬‮ ‬

وبعيد‭ ‬بدء‭ ‬الاعتصام،‭ ‬أعرب‭ ‬الإطار‭ ‬التنسيقي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬عن‭ ‬‮«‬إدانته‭ ‬الكاملة‭ ‬للتجاوز‭ ‬الخطير‭ ‬على‭ ‬المؤسسة‭ ‬القضائية‮»‬‭. ‬وأعلن‭ ‬الإطار‭ ‬‮«‬رفضه‭ ‬استقبال‭ ‬أي‭ ‬رسالة‭ ‬من‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬أو‭ ‬أية‭ ‬دعوة‭ ‬للحوار‭ ‬المباشر‭ ‬الا‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬يعلن‭ ‬عن‭ ‬تراجعه‭ ‬عن‭ ‬احتلال‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬الدستورية‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬ودعا‭ ‬‮«‬الشعب‭ ‬العراقي‭ ‬بكامل‭ ‬شرائحه‭ ‬الى‭ ‬الاستعداد‭ ‬العالي‭ ‬والجهوزية‭ ‬التامة‭ ‬للخطوة‭ ‬المقبلة‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يقول‭ ‬الشعب‭ ‬فيها‭ ‬قوله‭ ‬ضد‭ ‬مختطفي‭ ‬الدولة‭ ‬لاستعادة‭ ‬هيبتها‭ ‬وسلطانها‮»‬‭.‬

تزامناً،‭ ‬أصدرت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬لتظاهرات‭ ‬الإطار‭ ‬التنسيقي‭ ‬بياناً‭ ‬دعت‭ ‬فيه‭ ‬‮«‬إلى‭ ‬المشاركة‭ ‬الجماهيرية‭ ‬الفاعلة‭ ‬والمؤثرة‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬الدولة‭ ‬ومؤسساتها‭ ‬والوقوف‭ ‬مع‭ ‬القضاء‭ ‬العراقي‮»‬‭.‬‮ ‬

وفي‭ ‬أعقاب‭ ‬الاعتصام،‭ ‬أصدر‭ ‬مجلس‭ ‬القضاء‭ ‬الأعلى‭ ‬بياناً‭ ‬أعلن‭ ‬فيه‭ ‬عقد‭ ‬اجتماع‭ ‬‮«‬على‭ ‬اثر‭ ‬الاعتصام‭ ‬المفتوح‭ ‬لمتظاهري‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬امام‭ ‬مجلس‭ ‬القضاء‭ ‬الاعلى‭ ‬للمطالبة‭ ‬بحل‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬عبر‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬المحكمة‭ ‬الاتحادية‭ ‬العليا‭ ‬لاصدار‭ ‬القرار‭ ‬بالأمر‭ ‬الولائي‭ ‬بحل‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬وارسال‭ ‬رسائل‭ ‬تهديد‭ ‬عبر‭ ‬الهاتف‭ ‬للضغط‭ ‬على‭ ‬المحكمة‮»‬‭. ‬وقرّر‭ ‬وفق‭ ‬البيان‭ ‬‮«‬تعليق‭ ‬عمل‭ ‬مجلس‭ ‬القضاء‭ ‬الأعلى‭ ‬والمحاكم‭ ‬التابعة‭ ‬له‭ ‬والمحكمة‭ ‬الاتحادية‭ ‬العليا‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬‮«‬احتجاجاً‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬التصرفات‭ ‬غير‭ ‬الدستورية‭ ‬والمخالفة‭ ‬للقانون‮»‬‭. ‬واعتبر‭ ‬مجلس‭ ‬القضاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صدر‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مهام‭ ‬مجلس‭ ‬القضاء‭… ‬بمجملها‭ ‬تتعلق‭ ‬بادارة‭ ‬القضاء‭ ‬فقط‭ ‬وليس‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬اي‭ ‬صلاحية‭ ‬تجيز‭ ‬للقضاء‭ ‬التدخل‭ ‬بامور‭ ‬السلطتين‭ ‬التشريعية‭ ‬أو‭ ‬التنفيذية‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬وينصّ‭ ‬الدستور‭ ‬العراقي‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬64‭ ‬منه‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬حلّ‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬يتمّ‭ ‬‮«‬بالأغلبية‭ ‬المطلقة‭ ‬لعدد‭ ‬اعضائه،‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬طلبٍ‭ ‬من‭ ‬ثلث‭ ‬اعضائه،‭ ‬أو‭ ‬طلبٍ‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وبموافقة‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‮»‬‭.‬

وحذّر‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬محمد‭ ‬الحلبوسي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الثلاثاء‭ ‬من‭ ‬‮«‬الأزمة‭ ‬الخانقة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬‮«‬تتجه‭ ‬نحو‭ ‬غياب‭ ‬الشرعية‭ ‬وقد‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬اعتراف‭ ‬دولي‭ ‬بكامل‭ ‬العملية‭ ‬السياسية‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬وأعلن‭ ‬من‭ ‬جهته‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الثلاثاء‭ ‬قطع‭ ‬زيارته‭ ‬إلى‭ ‬مصر‭ ‬والعودة‭ ‬إلى‭ ‬بغداد‭ ‬على‭ ‬أثر‭ ‬التطورات‭.‬‮ ‬

وذكر‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬الكاظمي‭ ‬‮«‬عاد‭ ‬إلى‭ ‬بغداد‮»‬‭ ‬بهدف‭ ‬‮«‬المتابعة‭ ‬المباشرة‭ ‬لأداء‭ ‬واجبات‭ ‬القوات‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬مؤسسات‭ ‬القضاء‭ ‬والدولة‮»‬،‭ ‬داعياً‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬اجتماع‭ ‬فوري‭ ‬لقيادات‭ ‬القوى‭ ‬السياسية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تفعيل‭ ‬إجراءات‭ ‬الحوار‭ ‬الوطني،‭ ‬ونزع‭ ‬فتيل‭ ‬الأزمة‮»‬‭.‬‮ ‬

وعلّقت‭ ‬بعثة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ (‬يونامي‭) ‬على‭ ‬الأحداث‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬بالقول‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الحق‭ ‬في‭ ‬الاحتجاج‭ ‬السلمي‭ ‬عنصر‭ ‬أساسي‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬الديمقراطية‮»‬،‭ ‬لكن‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يقل‭ ‬أهمية‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬الامتثال‭ ‬الدستوري‭ ‬واحترام‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‮»‬‭.‬‮ ‬

ولم‭ ‬تفضِ‭ ‬محاولات‭ ‬الحوار‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬إلى‭ ‬نتيجة‭ ‬بعد‭. ‬وعقد‭ ‬قادة‭ ‬الكتل‭ ‬السياسية‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬اجتماعاً،‭ ‬قاطعه‭ ‬التيار‭ ‬الصدري،‭ ‬وكان‭ ‬دعا‭ ‬إليه‭ ‬الكاظمي‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لإيجاد‭ ‬مخرج‭ ‬للأزمة‭.‬‮ ‬

وشارك‭ ‬قياديون‭ ‬في‭ ‬الإطار‭ ‬التنسيقي،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الأسبق‭ ‬نوري‭ ‬المالكي،‭ ‬ورئيس‭ ‬كتلة‭ ‬الفتح‭ ‬هادي‭ ‬العامري،‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحوار‭ ‬الذي‭ ‬حضره‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الكاظمي،‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬ورئيس‭ ‬البرلمان،‭ ‬ومبعوثة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬جنين‭ ‬بلاسخارت‭.‬‮ ‬

وكرّر‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مرّة‭ ‬رفضه‭ ‬للحوار‭. ‬وقال‭ ‬الصدر‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬قبل‭ ‬يومين‭ ‬إنه‭ ‬قدّم‭ ‬‮«‬مقترحاً‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لجلسة‭ ‬حوار‭ ‬علنية‭…‬فلم‭ ‬نرَ‭ ‬جواباً‭ ‬ملموساً‮»‬‭.‬‮ ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يتوقعوا‭ ‬منّا‭ ‬حواراً‭ ‬سرياً‭ ‬جديداً‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬تنازلت‭ ‬كثيراً‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الشعب‭ ‬والسلم‭ ‬الأهلي‭. ‬وننتظر‭ ‬ماذا‭ ‬في‭ ‬جعبتهم‭ ‬من‭ ‬إصلاح‭ ‬ما‭ ‬فسد‭ ‬لإنقاذ‭ ‬العراق‮»‬‭.‬‮ ‬

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