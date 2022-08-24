العثور على الممثلة “شونكا دوكوريه” ميتة في منزلها

أعلنت شرطة مدينة ناشفيل الأميركية العثور على المغنية والممثلة شونكا دوكوريه، التي لعبت شخصية مغنية البلوز بيج ماما ثورنتون في فيلم “إلفيس” هذا العام، ميتة في شقتها.

وقالت الشرطة في بيان يوم الخميس إنه تم العثور على جثة دوكوريه (44 عاما) بعد أن وجدها أحد طفليها الصغيرين فاقدة للوعي ولا تستجيب فركض إلى أحد الجيران الذي اتصل بسلطات الطوارئ.

وأضافت الشرطة أنه لا توجد شبهة جنائية في الأمر وتم تحديد موعد لتشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة.

وشاركت دوكوريه في فيلم إلفيس الذي صدر هذا العام إلى جانب أوستن بتلر، في دور إلفيس بريسلي، وتوم هانكس، في دور الكولونيل توم باركر.

وذكرت مجلة فارايتي أن دورها في الفيلم كان الدور الرئيسي الأول لها.

تحرير: سرمد القيسي

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