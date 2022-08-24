العمل العراقي يدق ناقوس الخطر: القضاء خط احمر

اصدر المجلس السياسي للعمل العراقي اليوم الثلاثاء المصادف ٢٣ / ٨ / ٢٠٢٢ بيانا على خلفية الاعتصام امام مبنى مجلس القضاء الاعلى في بغداد ، ومما جاء فيه:

ينظر المجلس السياسي للعمل العراقي بعين القلق والترقب للأحداث الجارية امام مبنى مجلس القضاء الاعلى صباح اليوم حيث نصبت خيام الاعتصام ، بما يدق ناقوس الخطر بإقحام السلطة القضائية المستقلة دستوريا في الخلافات السياسية.

واضاف البيان: ان تقاعس السلطة التنفيذية في حماية المؤسسات الدستورية يجعلها في موقف المسائلة وعدم الحياد في كل ما يجري ، وبالذات القائد العام للقوات المسلحة.

وختم البيان: بدعوة كافة الساسة الى الحوار الجاد الهادف والبناء علنيا كان ام سريا لإنهاء الخلافات والركون الى القانون والدستور الذي هو مظلة الجميع وحماية السلطة القضائية التي تفصل في الخلافات وأبعادها عن معترك السياسة وبث الروح في المؤسسات الدستورية خطوة اولى لحل كل الازمات.

حمى الله العراق وشعبه وجنبه الويلات وإراقة الدماء… لا سامح الله

المكتب الاعلامي

المجلس السياسي للعمل العراقي

٢٣ / ٨ / ٢٠٢٢

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