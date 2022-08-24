الغجري ابن قصائدي
ارخوان رسول**
ترجمة : أحمد رجب
الغجري ابن اقصائدي لم يتحمل ان يكون انسانا
هو في توحده (1) كان ينام بين صفحات كتاب
بلحاف (2) الكلمات كان يتغطى
هو ، كثلج شهر شباط (3)
بنسيم الم ، بقطرة دمع…. يذوب
هو ، كفراشة الخريف كان له فصلا واحدا
فصل التساقط (4)
هو ، كقطرات الندى على خضارالفجر
بتنفس حُزْن (5) يصبح بخارا
هو ، كوردة اللبلاب لم يتحمل اول صباح خير مشرق
يطبق عينه ويلف نفسه
هو ، كغيم الخريف عينه باكية
هو لم يتحمل ان يكون انسانا
ربيع ّمع الطيور المهاجرة إِرْتَحَلَ وتركناًَ
الآن في عالم الارواح ملاك رَؤُوف
لكي لا يتذوق عذاب الانسانية
ارخوان 2013
23/8/2022
** – شاعرة ، كاتبة ، مترجمة .
إيضاحات :
(1)إنفراد ، خلوة.
(2) في الاصل غطاء ناعم وشفاف مثل التول او الململ.
(3) الشهر الكوردي ره شه مه نصفه في شباط والنصف الاخر في اذار.
(4) فصل سقوط اوراق الاشجار في الخريف.
الغجري ابن قصائدي… ارخوان رسول
الغجري ابن قصائدي