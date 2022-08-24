الغجري ابن قصائدي

ارخوان رسول**

ترجمة : أحمد رجب

الغجري ابن اقصائدي لم يتحمل ان يكون انسانا

هو في توحده (1) كان ينام بين صفحات كتاب

بلحاف (2) الكلمات كان يتغطى

هو ، كثلج شهر شباط (3)

بنسيم الم ، بقطرة دمع…. يذوب

هو ، كفراشة الخريف كان له فصلا واحدا

فصل التساقط (4)

هو ، كقطرات الندى على خضارالفجر

بتنفس حُزْن (5) يصبح بخارا

هو ، كوردة اللبلاب لم يتحمل اول صباح خير مشرق

يطبق عينه ويلف نفسه

هو ، كغيم الخريف عينه باكية

هو لم يتحمل ان يكون انسانا

ربيع ّمع الطيور المهاجرة إِرْتَحَلَ وتركناًَ

الآن في عالم الارواح ملاك رَؤُوف

لكي لا يتذوق عذاب الانسانية

ارخوان 2013

23/8/2022

** – شاعرة ، كاتبة ، مترجمة .

إيضاحات :

(1)إنفراد ، خلوة.

(2) في الاصل غطاء ناعم وشفاف مثل التول او الململ.

(3) الشهر الكوردي ره شه مه نصفه في شباط والنصف الاخر في اذار.

(4) فصل سقوط اوراق الاشجار في الخريف.

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