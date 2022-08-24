القضاء يصدر أمراً بالقبض على محافظ صلاح الدين السابق

أصدر القضاء العراقي أوامر قبض بحق محافظ صلاح الدين السابق ومجموعة موظفين.

وذكر إعلام القضاء في بيان صادر عنه الأربعاء (24 آب 2022) ان “محكمة التحقيق المختصة بنظر قضايا النزاهة في الرصافة أصدرت أوامر قبض بحق محافظ صلاح الدين السابق ومجموعة موظفين اخرين”.

وتأتي اوامر القبض “وفق احكام المادة 340 من قانون العقوبات عن شبهات فساد ومخالفات في مشروع التطوير الامني لمحافظة صلاح الدين”، حسب المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى.

وفي وقت سابق من الاربعاء، أصدر القضاء العراقي حكما بالسجن لكل من وكيل وزير الاعمار والاسكان والمفتش العام ومدير عام التخطيط.

وجاء في بيان صادر عن مجلس القضاء الاعلى الأربعاء (24 آب 2022) ان “محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في الكرخ أصدرت حكما غيابياً بالسجن لمدة ست سنوات لكل من وكيل وزير الاعمار والاسكان والمفتش العام ومدير عام التخطيط في النجف عن قيامهم باحداث الضرر العمدي باموال ومصالح الوزارة”.

ووفقا للبيان ان مراسل المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى لفت الى ان “الحكم بحق المدانين يأتي استنادا لاحكام المادة 340 وبدلالة المواد 47و48و49 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل”.

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