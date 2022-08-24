المحكمة الاتحادية العليا أكبر سلطة قضائية في العراق نقطة رأس السطر.

د. سمير ناجي الجنابي

وكان إقليم كردستان قد بدأ في بيع النفط بمعزل عن الحكومة الاتحادية، بعد أزمة مالية خانقة نتيجة انهيار أسعار النفط خلال اجتياح “داعش” لمناطق في العراق، فضلا عن الخلافات مع بغداد التي دفعت الأخيرة إلى إيقاف صرف رواتب موظفي الإقليم.

وكانت حكومة الإقليم بدأت بتصدير وبيع النفط الخام إلى الأسواق الدولية في أكتوبر/تشين الأول 2012، بعد تعاقدها مع شركات عالمية كبرى من بينها “إكسون موبيل”، للتنقيب واستخراج النفط، مما أثار غضب سلطات بغداد التي عدتها خروجاً على نصوص الدستور.

ومنذ ذلك الحين تعيش بغداد وأربيل حالة من الجدل والخلاف بشأن عائدات النفط ودقة أرقام الكميات المصدرة عبر كردستان، فضلاً عن الصراع الدائر بشأن المناطق المتنازع عليها بين المركز والإقليم.

وطالما دعت سلطات بغداد، حكومة الإقليم إلى تقديم كشوفات بصادراتها النفطية وإلزام تسليم وارداتها المالية إلى الخزينة الاتحادية بعد أن اشترطت ذلك مقابل تأمين النفقات التشغيلية الخاصة بكردستان.

وكان وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، قد اقترح في أبريل/نيسان الماضي، تأسيس شركة نفط جديدة في أربيل تقوم بإدارة مجمل النشاط النفطي بموجب صلاحيات ومعايير وأصول يتم إعدادها وتقديرها من قبل شركة النفط الوطنية ووزارة النفط الاتحادية.

وبحسب المقترح ذاته، دعا عبد الجبار، إلى فتح حساب ضمان مصرفي في أحد المصارف العالمية لغرض إيداع كافة إيرادات بيع وتصدير النفط الخام، على أن يُملك لوزارة المالية ويستخدم لتأمين مدفوعات لصالح الإقليم في حال تأخير إرسالها من وزارة المالية الاتحادية.

وفي 19 من مايو/أيار الماضي، وبعد فشل المفاوضات مع أربيل، طلبت وزارة النفط العراقية من شركات النفط والغاز العاملة في إقليم كردستان توقيع عقود جديدة مع شركة التسويق المملوكة للدولة (سومو) بدلا من حكومة الإقليم، في محاولة جديدة للسيطرة على الإيرادات من الإقليم شبه المستقل.

واكدت وزارة النفط أنها ستبدأ تنفيذ حكم المحكمة الاتحادية الصادر في فبراير/شباط “والذي اعتبر الأسس القانونية لقطاع النفط والغاز في إقليم كردستان غير دستورية بعد فشل محادثات مع حكومة الإقليم“.

وتنص المادة 11 من الدستور العراقي النافذ لعام 2005، على أن: “النفط والغاز ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات“.

كما تعرف المادة (112): أولاً – تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة، على أن توزع وارداتها بشكلٍ منصفٍ يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد.

حكومة كردستان، وعقب قرار المحكمة الاتحادية الأخير، ردت في بيان غاضب أشارت فيه إلى أنها أقرت قانون النفط والغاز في كردستان طبقاً للمادتين 112 و117 اللتان أجازتا للإقليم المضي بذلك الأمر، بحسب تفسيرها للنص الدستوري الاتحادي.

ووصفت حكومة أربيل، قرار المحكمة العليا بأنه “غير عادل وغير دستوري”، مؤكدةً أنها “ستتخذ “جميع الإجراءات الدستورية والقانونية والقضائية لضمان حماية جميع العقود المبرمة في مجال النفط والغاز“.

وأمس السبت، أمرت وزارة النفط العراقية الشركات الدولية العاملة في كردستان بإعادة التفاوض على عقودها، مؤكدة مرة أخرى أن النفط ينتمي إلى الحكومة المركزية.

وقالت وزارة النفط العراقية إنها “ستسعى لاتخاذ إجراءات قانونية بحق الشركات في إقليم كوردستان التي لا تتفاوض مع بغداد لإعادة هيكلة العقود“.

من جانبه يقول المتحدث الإعلامي باسم شركة “سومو” الوطنية ، للتسويق النفطي، حيدر الكعبي، “إننا ذاهبون نحو التطبيق الحرفي لقرار المحكمة الاتحادية بخصوص نفط الإقليم“.

وأوضح الكعبي خلال حديث لـ”العين الإخبارية، أن “شركة النفط الوطنية العراقية ستكون مسؤولة عن إدارة ملف الطاقة داخلياً، ووزارة النفط ستكون المسؤولة عن التعاطي مع وزارة المالية والجهات الدولية والخارجية“.

واشار الكعبي إلى أن “البدء في تنفيذ أحكام القرار لا يعني قطع الحوار”، موضحا: “نرحب بالأخوة مسؤولي الملف النفطي في الإقليم في حال رغبوا بفتح النقاش مرة أخرى“.

وقال: “أكدنا للإقليم أكثر من مرة أنه لا رغبة لبغداد في السيطرة على النشاط النفطي في إقليم كردستان، إنما تنظيم ذلك النشاط وتحويله إلى نشاط تجاري حقيقي واضح وشفاف”، متسائلاً “ما هو السند القانوني لأن يقوم أي جزء من البلد بتصدير مادة للطاقة في حين جزء آخر من البلد يحتاجها وهذا غير موجود حتى في الدول الفيدرالية القديمة“.

الخبير النفطي عباس الغالبي ، يرى أن “المشكلة متراكمة ومتراكبة منذ سنوات ما بين بغداد وأربيل بشأن استخراج النفط في كردستان وأحقية البيع والتصدير وهي تحمل في طياتها دوافع سياسية أكثر من جوانب فنية“.

وأوضح الغالبي، خلال حديث لـ”العين الإخبارية”، أن “المادة الدستورية 111 من الدستور واضحة ولكنها اشترطت أن يشرع ذلك بقانون مما جعلها حمالة أوجه وقابلة للتفسير السياسي وهذا ما عملت عليه حكومة كردستان منذ عام 2007“.

وأضاف أن “أسباب الأزمة والجدلية الدائرة بين الاتحاد والمركز ترجع لعدم وجود تشريع قانون للنفط والغاز من قبل البرلمان العراقي الذي من شأنه أن يحسم النزاع“.

وقدمت عبر الدورات السابقة لمجلس النواب الكثير من المسودات لتشريع قانون للنفط والغاز الاتحادي ولكن جميعها لم يبصر النور بسبب الخلافات السياسية.

وبلغت صادرات إقليم كردستان من النفط الخام للأسواق العالمية خلال العام الماضي، 152 مليون برميل بإيرادات بلغت 9 مليارات دولار.

تدور معركة قضائية مهمة حول عائدية نفط إقليم كردستان العراق الذي تفردت باستخراجه وتصديره الى خارج العراق السلطات المليشياوية التابعة للزعامات الإقطاعية الكردية القائمة في أربيل، استخراجا وتصديرا دون موافقة الحكومة الاتحادية أو تنسيق معها بل بدعم قوي من السفارة الأميركية وسكوت مشبوه من أحزاب الفساد الشيعية والسنية العراقية. كانت هذه المعركة قد بدأت بقرار صدر عن المحكمة الاتحادية العليا التي تعتبر أعلى سلطة قضائية في العراق وقراراتها قطعية وغير قابلة للطعن في منتصف شهر شباط من العام الجاري، غير أن هذه المعركة ظلت بعيدة عن الإعلام الرسمي وشبه الرسمي فلا يُذكَر عنه شيء إلا نادا ولماما بسبب سيطرة الإقطاع السياسي البارزاني والطالباني على الإعلام العراقي العربي والكردي، الرسمي والذي يزعم الاستقلالية حيث تقوم الطغمة الإعلامية التي يقودها فخري كريم بتواطؤ من أوساط إعلامية رسمية ونقابية في بغداد بإحاطة هذه المعركة القضائية وتطوراتها بسياج محكم من الصمت والإهمال والتكتم الشديد.

وقد انفردت دورية نفطية عالمية متخصصة بالنفط العراقي وتصدر باللغة الإنكليزية هي (Iraq Oil Report) بمتابعة هذا الموضوع الذي يهم جميع العراقيين ومساهمة صغيرة في جهود كسر جدار الصمت الإعلامي، أنشر هنا ترجمة سريعة وغير احترافية لتقريرين مهمين ومتوازنين من العدد الأخير لتلك الدورية حول هذا الموضوع للتعريف بتفاصيله وكسر حاجز الصمت المريب والمفروض عليه.

التقرير الأول/ محكمة في بغداد تعلن بطلان أربعة عقود نفطية لحكومة إقليم كردستان

الحكم السري – لمحكمة الكرخ التجارية – يشير إلى تصعيد في حملة وزارة النفط لإنهاء استقلال قطاع النفط في كردستان.

تقرير ليزي بورتر، ورواز طاهر، وبن فان هيوفلين وموظفو النفط العراقي

الاثنين 4 تموز 2022

قضت محكمة الكرخ التجارية في بغداد بإلغاء أربعة عقود نفطية لكردستان العراق يوم الاثنين، حيث تكثف وزارة النفط الاتحادية مساعيها لتنفيذ الحكم التاريخي الصادر في فبراير / شباط ضد حكومة إقليم كردستان واستقلال قطاع النفط.

في جلسة أغلقت أمام الصحافة، أصدرت المحكمة التجارية أحكامًا تعلن أن أربعة عقود نفطية لحكومة إقليم كردستان باطلة، وفقًا لمسؤول رفيع في وزارة النفط. قال العديد من مسؤولي الصناعة ممن لديهم معرفة مباشرة بالإجراءات إن المتهمين – الشركات النفطية المتهمة – في القضايا الأربع التي تم البت فيها يوم الاثنين هم” دي أن أو” النرويجية، و “جينل” المدرجة في المملكة المتحدة، و ويستيرن زاكروس” الكندية، و” أج كي أن” الأمريكية.

وتشارك هذه الشركات الأربع في مشاريع في كردستان تنتج حاليا حوالي 170 ألف برميل يوميا مجتمعة.

وقال المسؤولون في الصناعة إن المحكمة لم تبت بعد في ثلاثة متهمين آخرين: أداكس بتروليوم الصينية، وشمران بتروليوم الكندية، وجلف كيستون المدرجة في المملكة المتحدة. وبحسب ما ورد تأخرت هذه القرارات لأن المحكمة تسعى للحصول على نسخ باللغة العربية من العقود ذات الصلة، ومن المتوقع صدور قرارات في وقت لاحق من هذا الشهر.

لا يزال التأثير على المدى القريب لحكم المحكمة التجارية الصادر يوم الاثنين غير واضح. لا تسيطر الحكومة الفيدرالية العراقية فعليًا على الأراضي التي تعمل فيها شركات النفط العالمية بموجب عقود مع حكومة إقليم كردستان، مما يثير تساؤلات حول كيفية تنفيذ حكم ما؛ وأشار بعض المحامين الدوليين إلى أن شركات النفط الدولية قد تكون محمية ببنود في عقودهم تحيل أي نزاع إلى محاكم تحكيم دولية بدلاً من المحاكم العراقية.

ومع ذلك، على الأقل، يقدم حكم يوم الاثنين عنصرًا جديدًا من المخاطر القانونية للمشاركين في قطاع النفط في كردستان ويسلط الضوء على الضغوط السياسية المتزايدة في بغداد لتنفيذ قرار فبراير الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا (FSC) الذي ألغى الأسس القانونية لنفط كردستان. ودعا وزارة النفط إلى السعي لإلغاء عقود نفط حكومة إقليم كردستان مع شركات النفط الدولية.

بالإضافة إلى الإجراءات القانونية في المحكمة التجارية، أعادت وزارة النفط إحياء وتوسيع سياسة القائمة السوداء التي تهدف إلى جعل الشركات تختار بين القيام بأعمال تجارية مع الحكومة الفيدرالية أو حكومة إقليم كردستان. رداً على ذلك، أبلغت ثلاث شركات خدمات نفطية بارزة – هاليبرتون وشلمبرجير وبيكر هيوز – الوزارة أنها ستتجنب العمل في المستقبل في كردستان العراق.

استجابت حكومة إقليم كردستان للضغوط المتزايدة من بغداد من خلال رفض شرعية كل من حكم مجلس الأمن والمحكمة نفسها، والسعي إلى معالجة الخلافات الأساسية طويلة الأمد في العراق حول النفط والعائدات من خلال المفاوضات السياسية كجزء من المحادثات حول تشكيل حكومة جديدة.

أثناء اتباع هذه الاستراتيجية، حاولت حكومة إقليم كردستان وشركاؤها في اللجنة الأولمبية الدولية تأخير الإجراءات القانونية في بغداد. تم تأجيل الجلسات السابقة في محكمة الكرخ التجارية جزئيًا لأن المتهمين لم يرسلوا ممثلين مفوضين إلى المحكمة.

كما رفعت وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان (MNR) دعوى قضائية في محكمة التحقيق الجنائي في أربيل ضد العديد من قادة وزارة النفط، بما في ذلك وزير النفط إحسان إسماعيل وليث الشاهر، رئيس المديرية القانونية بالوزارة. وقد خلق ذلك فرصة لحكومة إقليم كردستان للدفاع عن وجوب تأجيل الإجراءات المدنية في بغداد حتى يتم حل قضية جنائية ذات صلة في أربيل.

وقال القاضي محمد علي محمود نديم من المحكمة التجارية، الأحد، إنه تلقى خطابًا رسميًا من محكمة أربيل يؤكد تأجيل الإجراءات في بغداد. الا ان نديم قال انه يرفض هذه الحجة “بسبب عدم وحدة اسباب القضية المرفوعة في محكمة جنايات اربيل وقضايا المحكمة هنا“.

استدعت محكمة أربيل إسماعيل وقادة وزاريين آخرين لجلسة في 23 يونيو / حزيران، تم تأجيلها لأن المتهمين لم يحضروا. تم تأجيل الجلسة إلى 4 يوليو، لكن تقرير نفط العراق حضر جلسات المحكمة يوم الاثنين، ولم يكن هناك أي ذكر للقضية المرفوعة ضد وزارة النفط؛ ولم يتضح على الفور ما إذا كان قد تم تأجيل جلسة الاستماع مرة أخرى.

وخيمت بعض الغموض على جلسة يوم الاثنين في بغداد. بعد منح وسائل الإعلام حق الوصول إلى الجلسات الأربع الأولى في القضية المرفوعة ضد شركات النفط الدولية في كردستان، رفضت المحكمة الوصول إلى جلسة الاستماع التي أصدرت فيها المجموعة الأولى من قراراتها.

تجعل هذه السرية من الصعب معرفة على أي أساس قررت المحكمة أن العقود كانت باطلة، أو ما إذا كانت المحكمة قد قدمت سببًا. كما أنه من غير الواضح ما إذا كانت المحكمة لها صلاحية..

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التقرير الثاني/ محكمة في بغداد ترفض تكتيكات المماطلة في كردستان في الدعوى المرفوعة ضد شركات النفط العالمية

اكتسبت الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة النفط ضد سبع شركات نفط تعمل في كردستان زخما مع تحرك قاض في بغداد نحو مراجعة العقود.

الاثنين 4 تموز 2022

بغداد (رويترز) – وجهت محكمة في بغداد يوم الأحد انتكاسة للاستراتيجية القانونية لحكومة إقليم كردستان في محاولة لتأجيل دعوى قضائية اتحادية ضد سبع شركات نفط دولية تعمل في كردستان.

وقال القاضي محمد علي محمود نديم إن قضية وزارة النفط الاتحادية ضد شركات النفط العالمية في محكمة الكرخ التجارية في بغداد يمكن أن تمضي قدما على الرغم من أن وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان رفعت دعوى قضائية ذات صلة ضد العديد من قادة وزارة النفط في محكمة التحقيق الجنائي في أربيل.

“تلقت المحكمة رسالة رسمية من المحكمة الجنائية الكردستانية في أربيل تطلب تأجيل هذه القضايا … بناء على [الحجة] القائلة بأن قضية المحكمة الجنائية يجب أن توقف الإجراءات المدنية ذات الصلة مؤقتا”. لكن المحكمة [الكرخ التجارية]، بعد النظر في النتائج، ترى أن أربيل ليس لديها سلطة تأجيل قضايا المحكمة التي عقدت هنا بسبب عدم وحدة أسباب القضية التي عقدت في محكمة جنايات أربيل وقضايا المحكمة هنا”. قال نديم إن محكمة بغداد ستعقد جلسة أخرى في 4 تموز.

بدأت وزارة النفط الاتحادية إجراءات قانونية ضد سبع شركات نفط دولية تعمل في إقليم كردستان الشهر الماضي – دي أن أو وجنيل إنيرجي وغرب زاغروس وأداكس وشماران وأتش كي أن غلف وكيستون- واستدعتها للمثول أمام المحكمة بشأن عقود حقول النفط الخاصة بها مع حكومة إقليم كردستان.

وتأتي هذه الدعاوى القضائية في أعقاب حكم تاريخي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا في شباط الماضي، والذي ألغى الأسس القانونية لقطاع النفط المدار بشكل مستقل في كردستان، ودعا وزارة النفط إلى السعي إلى إبطال عقود كردستان مع شركات النفط العالمية.

أدانت حكومة إقليم كردستان الحكم باعتباره ذا دوافع سياسية ورفضت المحكمة الاتحادية نفسها باعتبارها محكمة غير شرعية وبدون سلطة دستورية. وبدلا من تنفيذ الحكم، دعا قادة «حكومة إقليم كردستان» إلى إجراء مفاوضات سياسية لإنشاء إطار وطني متفق عليه بشكل متبادل لإدارة النفط والإيرادات.

ومع ذلك، تعرض وزير النفط العراقي إحسان إسماعيل لضغوط سياسية لتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية، وهو أحد العوامل التي أدت إلى رفع دعاوى قضائية ضد شركات النفط العالمية السبع.

وتجنبت القائمة المستهدفة لوزارة – النفط الاتحادية – العديد من الشركات البارزة العاملة في كردستان، بما في ذلك شركة شيفرون الأمريكية العملاقة، وهي شريك في حقل سارتا الذي تبلغ طاقته 8000 برميل يوميا، والشركات الروسية التي تسيطر عليها الدولة روسنفت، التي تدير خط أنابيب التصدير التابع لحكومة إقليم كردستان، وغازبروم، مشغل حقل سرقلعة النفطي الذي تبلغ طاقته 22 ألف برميل يوميا. كما تم استبعاد شركة “طاقة” الإماراتية، المشغلة لحقل أتروش.

لم يتم تمثيل أي من شركات النفط العالمية رسميا من قبل مستشار قانوني في جلسة المحكمة التجارية في الكرخ، على الرغم من أن العديد من المحامين المرتبطين بكل من شركات النفط العالمية وحكومة إقليم كردستان كانوا حاضرين يوم الأحد كمراقبين غير رسميين للإجراءات.

وقد تأجلت قضية محكمة بغداد ثلاث مرات بالفعل، لأن المدعى عليهم لم يرسلوا ممثلين مفوضين ولأن المدعين لم يقدموا المستندات التي طلبتها المحكمة، بما في ذلك نسخ من العقود المبرمة بين شركات النفط العالمية وحكومة إقليم كردستان.

وقدم محاميان يمثلان وزارة النفط يوم الأحد ما قالا إنها نسخ من عقود تقاسم الإنتاج لستة من المدعى عليهم السبعة من الشركات النفطية العالمية. وطلب القاضي تقديم نسخ عربية من جميع العقود في جلسة استماع حددها في 4 تموز.

ومن المقرر عقد جلسة استماع منفصلة في 24 تموز، وفي ذلك الوقت يريد القاضي تقديم العقد السابع.

كانت حكومة إقليم كردستان تأمل في تأخير القضية القضائية في بغداد من خلال تقديم شكاوى جنائية في أربيل ضد العديد من قادة وزارة النفط، بمن فيهم وزير النفط إحسان إسماعيل وليث الشاهر، رئيس الدائرة القانونية في الوزارة. ويمكن لهذا الإجراء القانوني أن يمكن حكومة إقليم كردستان أو شركائها في شركات النفط العالمية من القول بأنه ينبغي تعليق القضية المدنية في بغداد إلى أن يتم حل القضية الجنائية.

وقال نديم يوم الأحد إن قضايا أربيل رفعها خزعل عبد الله آويزر، المدير العام في وزارة الموارد الطبيعية في حكومة الإقليم.

لكن يبدو أن النديم رفض حجة التأخير. وأشار أيضا إلى أن جميع المدعى عليهم قد تلقوا استدعاءات عبر كل من دي أتش أل والبريد العراقي، وما زالوا يتجاهلون المثول أمام المحكمة.

وحتى الآن، لم يكن لحكم المحكمة الاتحادية العليا والقضايا اللاحقة ضد شركات النفط العالمية في إقليم كردستان أي تأثير مباشر على إنتاج النفط في حكومة إقليم كردستان، الذي بلغ متوسطه 438 ألف برميل يوميا في أيار. لكن ثلاث شركات خدمات نفطية أمريكية – بيكر هيوز وشلمبرجير وهاليبرتون – أبلغت وزارة النفط العراقية في رسائل منفصلة بأنها لن تقدم بعد الآن عطاءات للحصول على عقود جديدة مع شركات النفط العالمية في إقليم كردستان خوفا من إدراجها على القائمة السوداء من قبل بغداد.

ومع ذلك، قد يكون للطعن القانوني من قبل بغداد تأثير على المالية العامة في المنطقة. فقد قال وزير المالية الاتحادي علي علاوي في مقابلة حديثة مع تقرير النفط العراقي إن الحكومة الاتحادية لن ترسل المزيد من تحويلات الميزانية إلى حكومة إقليم كردستان بسبب حكم المحكمة الاتحادية ضد قطاع النفط في الإقليم.

وحذر محامون من أن الإجراءات القانونية التي يتخذها العراق ضد الشركات العاملة مع حكومة إقليم كردستان قد تكلف الحكومة العراقية مليارات الدولارات في مختلف مطالبات التعويض لأن عقودها تتضمن أحكاما تتطلب حل النزاعات عبر هيئات التحكيم الدولية بدلا من المحاكم العراقية [هذه حجة مردودة، لأن عقود هذه الشركات عقدت مع جهة غير مخولة بعقدها نيابة عن الحكومة الاتحادية، وبالتالي فإن حل النزاعات عبر هيئات التحكيم الدولية يلزم الجهة التي وقعت العقد ولا يلزم الحكومة الاتحادية، وسابقة دعوى شركة دانا غاز على حكومة الإقليم تثبت ذلك. م.ع].

كما قال علاء الياسري، مدير شركة تسويق النفط العراقية الحكومية (سومو)، إن العراق يدرس اتخاذ إجراءات في المحاكم الدولية ضد الشركات العاملة في إقليم كردستان – وهي خطوة إذا تم اتباعها، ستكون تصعيدا كبيرا مقارنة بالإجراءات الحالية التي يتم اتخاذها داخل النظام القضائي العراقي.

رفض مجلس القضاء في إقليم كردستان العراق، الحكم الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا بضرورة تسليم السلطات الكردية إمداداتها من النفط الخام، مؤكداً أن قانون النفط في الإقليم ما زال سارياً.

وقال في بيان نشره أمس السبت: إن “تصرفات حكومة إقليم كردستان العراق في شأن العمليات المتعلقة بالنفط والغاز تتوافق مع الدستور العراقي لعام 2005، وإن أحكام قانون النفط والغاز الصادر من برلمان إقليم كردستان لا تخالف أحكام الدستور العراقي”.

وتابع البيان أن المادة 112 من الدستور العراقي الصادر في آب/ أغسطس 2005 تنص على أن تقوم الحكومة الاتحادية “بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة”، ما يعني أن الحقول التي كان لها إنتاج تجاري بعد هذا التاريخ لا تنطبق عليها هذه المادة.

وأشار البيان إلى أن حقول النفط والغاز التي تعمل حالياً في الإقليم بدأت الإنتاج التجاري بعد أغسطس/ آب عام 2005.

وكان المجلس قد تطرّق، في بيان أصدره في 30 مايو/ أيار 2022، إلى قانون النفط والغاز وكيفية إدارة الحقول النفطية وفقاً للقانون، وأوضح أن المحكمة الاتحادية غير دستورية، وليس لها سلطة إلغاء قانون النفط والغاز في إقليم كردستان.

وبيّن أن أفعال حكومة إقليم كردستان، المتعلقة بالعملية المرتبطة بالنفط والغاز، تتوافق مع ما جاء في الدستور العراقي الصادر عام 2005، وأن أحكام قانون النفط والغاز رقم 22 لسنة 2007 الصادر عن برلمان إقليم كردستان لا تتعارض وأحكام الدستور العراقي، ولم تحدد عمليات التنقيب وإنتاج وتصدير النفط والغاز من الخصوصيات الحصرية للسلطات الاتحادية، كما جاء في المادة 110 من الدستور العراقي، لذلك فإن نصوص قانون النفط والغاز تبقى فعّالة.

واختتم البيان بالقول: إنه “وفقاً للمادة 2/ 92 من الدستور العراقي يتوجّب على مجلس النواب العراقي إصدار قانون لتأسيس المحكمة الاتحادية العليا”، مستدركا أنه لم يصدر ذلك القانون حتى الآن، لذلك لا توجد محكمة اتحادية تم تشكيلها وفقا للدستور، وأن المحكمة التي أصدرت قرار 15 في فبراير/ شباط 2022، بهدف إلغاء قانون النفط والغاز في كردستان العراق رقم 22 لسنة 2007، ليس لها أي سلطة دستورية، وأن قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان يبقى معمولاً به.

وعلى صعيد متصل، وجه النائب في البرلمان العراقي المستقل باسم خشان، اليوم الأحد، انتقادات حادةً للتحالف الثلاثي (التيار الصدري، الحزب الديمقراطي الكردستاني، تحالف السيادة)، مشيراً إلى أن التحالف متفق على طعن المحكمة الاتحادية في خاصرتها لأنها أصدرت قراراً وضع عربة الدستور على سكتها، التي تؤدي إلى توزيع ثروات الشعب توزيعاً عادلاً لا يفرق بين أبنائه على أساس العرق أو الدين أو المذهب، ولا على أساس مسقط الرأس ومحل الإقامة”.

وأكد في بيان، اطّلع عليه “نداء بوست”، أن النفظ والغاز، وفقا للمادة (111) من الدستور، ملك للشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات، وأن رسم السياسة الخارجية والاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية من اختصاصات الحكومة الاتحادية وفقاً للمادة (110) من الدستور، والنفط والغاز من الثروات السيادية التي يقع تصديرها في قلب هذه السياسة، وهذا الاختصاص الحصري، وليس للإقليم أو أية محافظة أن تتخذ قراراً بشأن تصديرها، ولا أن تستغل وارداتها قبل أن تدخل في الخزينة العامة.

وأضاف أنه “ليس لمجلس النواب العراقي، ولا لمجلس النواب في الإقليم سنّ قانون يخرق النصوص الدستورية المذكورة آنفاً، ولا مبادئ العدالة والتوزيع العادل لثروات الشعب، وليس لأي من هذين المجلسين أن يسنّ قانوناً يتعارض مع المادة (112) من الدستور، التي تلزم أن يتم توزيع واردات النفط بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد. لكننا في بلد العجائب والغرائب، في بلد تبدأ فيه التجاوزات على الدستور من المجالس التي تختص بتشريع القوانين ومراقبة تطبيقها تطبيقاً عادلاً”.

وأكد مجلس قضاء إقليم كوردستان في بيان إن “المحكمة الاتحادية ليست لها صلاحيات اصدار قرار بإلغاء قانون النفط والغاز في إقليم كردستان الصادر عام 2007″، مضيفا أن “قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان سيظل ساري المفعول”.

والغريب تضم تشكيلة المحكمة الحالية عضوين أصليين وعضو احتياط وتم ترشيحهم من مجلس قضاء الاقليم.

فاذا كانت المحكمة غير شرعية لماذا تم ترشيحهم؟ واذا كانت غير شرعية فان وجودهم باطل وعليهم اعادة الرواتب والمحصصات الى خزينة الدولة التي تقاضوها والتي تعادل راتب ومخصصات وزير.

ويعد هذا البيان أول تمرد من قبل جهة قضائية على قرارات المحكمة الاتحادية العليا التي تعد أعلى سلطة قضائية في العراق وفق دستور عام 2005، وظيفتها تفسير النصوص الدستورية والنظر في مدى دستورية القوانين.

لكن تدخل قضاء الإقليم لنقض قرار المحكمة الاتحادية غير القابلة للنقض أدخل العراق في انقسام لم يكن يتوقعه أحد، أصبح قضاء الإقليم في مواجهة مباشرة ضد المحكمة الاتحادية العليا.

مع العلم أن مجلس القضاء في كردستان يرتبط بمجلس القضاء الأعلى وهو غير معني بالقرارات الدستورية وأن الجهة الوحيدة المخولة بإبداء الرأي الدستوري هي المحكمة الاتحادية.

العراق أصبح بلد العجائب بامتياز، فالفساد في العراق تعجب منه حتى الشيطان، فكل شيء بالعراق عجيباً، فنظامه السياسي اسمه برلماني والحقيقة لا يمت لهذا النظام بصلة وتكلمنا بذلك كثيراً، وآخر هذه العجائب محكمة تابعة إلى محكمة أعلى منها ترفض قراراتها بل أكثر من ذلك تنفي دستورية هذه المحكمة، ولو جاء هذا البيان من غير مختصين لا عجب في ذلك لكن يصدر من قضاة ولم يطلعوا على الدستور فذلك عجب العجاب.

أصدر القضاء العراق قرارًا بإلغاء دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان شمال العراق، ومنح الحكومة الاتحادية في بغداد سلطة تدقيق عمليات استخراج النفط وتصديره.

القرار صدر عن المحكمة الاتحادية العليا وهي أكبر سلطة قضائية في العراق.

ويصدر كردستان النفط الذي يستخرجه عبر حدود محافظات الإقليم الثلاثة أربيل، السليمانية، دهوك، دون موافقة الحكومة العراقية.

الحكم ألزم إقليم كردستان بتسليم كامل إنتاج النفط إلى “وزارة النفط الاتحادية وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره” كما اكد القرار على أن “لوزارة النفط الحق بمتابعة بطلان التعاقدات النفطية التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع الأطراف الخارجية دول وشركات بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره وبيعه“.

كما ألزمت المحكمة الاتحادي أربيل “بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بمراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة إقليم كردستان بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه“.

ولحل الأزمة المالية في كردستان، الناجمة عن تأخر الرواتب نص الحكم على “تحديد حصة الإقليم من الموازنة العامة وبالشكل الذي يضمن إيصال حقوق مواطني محافظات إقليم كردستان من الموازنة العامة الاتحادية وعدم تأخيرها“.

تهريب النفط

تتهم الحكومة العراقية السلطات في إقليم كردستان استغلال قانون تصدير الغاز والنفط، والذي يعطيها الحق في تصدير الغاز والنفط بعيدا عن الحكومة العراقية، في تهريب النفط إلى تركيا وإسرائيل.

وتعمل تركيا كوسيط بين إقليم كردستان العراقي وإسرائيل، لتهريب وسرقة النفط والغاز الطبيعي الذي يستخرج من كردستان العراق، لتصديره إلى تل أبيب من خلال أنقرة، مقابل عمولة تحصل عليها الأخيرة.

في حين تعتبر الحكومة المركزية في بغداد هذه العمليات غير قانونية وتندرج تحت إطار ممارسات التهريب، خاصة أن إسرائيل تحتل المرتبة الأولى في استيراد النفط الخام من أراضي إقليم كردستان العراق.

وتقوم بهذه العمليات شركة مملوكة إلى نجل الرئيس التركي رجب أردوغان، وأشارت تقارير تركية إلى أن شركة “بي إم زد” التي يمتلكها أحمد براق -بالشراكة مع عمه مصطفى أردوغان، وزوج عمته ضياء إيلجان، والتي تمتلك أسطولاً من سفن الشحن- هي التي تقوم بنقل بترول كردستان شمال العراق إلى الموانئ الإسرائيلية، فضلاً عن نقل البضائع ومواد البناء إلى إسرائيل.

إسرائيل وكردستان

وعلى الجانب الأخر نفى عضو لجنة الثروات الطبيعية في برلمان إقليم كردستان العراق جهاد حسن، أمس الاثنين، وجود أي علاقات للإقليم مع إسرائيل في الملف النفطي.

وقال حسن إن “الإقليم لديه الشفافية الكاملة في ملف النفط، وهو يصدره عبر ميناء جيهان التركي عبر شركات عالمية ومعروفة، ومن هناك يذهب للدول المستوردة“.

وأضاف أنه “ليس لدينا أي تعامل مع إسرائيل في الملف النفطي، وهذه المعلومات تثار بهدف الاستهداف السياسي، خاصة في ظل تعقد ملف تشكيل الحكومة الجديدة في العراق“.