المختصر المفيد. الغوغائية حركة سياسية وطنية …..

احمد صادق.

من مشاهداتي للمعتصمين ومراقبة تصرفاتهم وسلوكهم الأخلاقي الرفيع في الإعتصامات وكلامهم الهادىء غير المنفعل وألفاظهم المؤدبة غير البذيئة عندما يتحدثون أمام الفضائيات ويطرحون مطالبهم المشروعة……، بدأت أعتقد إن (الغوغائية) حركة سياسية وطنية واخلاقية تحارب الفساد والفاسدين وتطالب بالإصلاح وفي مقدمته إصلاح الأخلاق حقا وفعلا، فيا لغبائي فيما كنت اعتقده فيهم واعتذر فإن بعض الظن إثم، وتحية واحترام لقائدهم المربي الكبير، فبه وبهم ارتفع اسم البلد عاليا في المحافل الدولية ……

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