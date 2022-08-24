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امانة بغداد تعلن تنفيذ خطة لتخفيف الزخم المروري في شوارع العاصمة

اعلن امين بغداد عمار موسى كاظم، الاربعاء، عن المباشرة بتنفيذ خطة لتوسعة شوارع العاصمة بغداد لتخفيف الزخم المروري الذي تشهده بعض المناطق.

وذكر بيان للامانة، ان “امين بغداد اطلع على اعمال تطوير مدخل مدينة الزعفرانية ‏التي شرعت بتنفيذها دائرة بلدية الكرادة باشراف دائرة المشاريع بعد ورود عدة شكاوى من اهالي المنطقة”.
وقال امين بغداد ان “أمانة بغداد باشرت باعمال توسيع وتطوير المقطع الأول من الشارع الرئيس الممتد من ساحة الزعفرانية إلى مركز الشباب بطول 900 متر “.
واضاف ان ” اعمال التطوير تتضمن استحداث شوارع خدمية وأعمال التشجير والتاثيث المتكامل مع نصب أعمدة إنارة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء “.
وبين كاظم ان ” المرحلة الثانية ستشمل المقطع الممتد وصولاً الى المجسر ، مشيراً الى ان ” هذه الاعمال هي ضمن خطة امانة بغداد لتخفيف الزحام المروري ضمن مناطق العاصمة والتي تتضمن توسعة الشوارع لاستيعاب الكم الهائل من العجلات في عموم العاصمة بغداد “.

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