بريطانيا.. الاقتصاد يتعرّض لانكماش هو الأكبر منذ 300 عام

سجل الاقتصاد البريطاني، عام 2020 أكبر انكماش له منذ 3 قرون، بحسب بيانات رسمية محدثة، الإثنين 22 أغسطس/آب 2022، قالت إن الانكماش الحالي حدث عندما عانت البلاد وطأة جائحة كورونا.

ولفتت البيانات، إلى أن الانكماش الذي حدث منذ 300 عام، يعتبر الأكبر، مقارنةً مع أي اقتصاد آخر بين الاقتصادات المتقدمة.

من جانبه، قال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن الناتج المحلي الإجمالي هبط بنسبة 11.0% في 2020، وكان هبوطاً أكبر من أي تقديرات سابقة للمكتب، والانخفاض الأكبر منذ عام 1709، بحسب بيانات تاريخية من بنك إنجلترا المركزي.

وكانت التقديرات الأولية لمكتب الإحصاءات الوطنية، قد أشارت بالفعل إلى أنه في 2020، عانت بريطانيا أكبر هبوط في الإنتاج منذ عام 1709، لكن المكتب عدّل مؤخراً بالخفض، نطاق الهبوط إلى 9.3%، وهو الأكبر منذ نهاية الحرب العالمية الأولى.

ويُعد تراجع الاقتصاد البريطاني، الأكبر بين مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى، ووفقاً لأحدث تعديل، فإنه كان تراجعاً أكبر مما شهدته إسبانيا، التي سجلت هبوطاً بلغ 10.8% في الإنتاج.

من جانب آخر، سجل الاقتصاد البريطاني، ارتداداً صعودياً حاداً العام الماضي، واستعاد حجمه قبل الجائحة في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، لكن زيادة سريعة في التضخم، تعني أن بنك إنجلترا، يتوقع أن ينزلق الاقتصاد إلى الركود في وقت لاحق من هذا العام.

تحرير: عاصم عبد العزيز

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