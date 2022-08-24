رئيس إقليم كوردستان يستقبل القنصل الأميركي الجديد

جدد نيجيرفان بارزاني التأكيد على أن الحل للوضع العراقي يأتي فقط من خلال الحوار والتفاهم على أساس الدستور

استقبل رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء (24 آب 2022)، إيرفن هيكس جونيور القنصل العام الأمريكي الجديد في إقليم كوردستان.

وإلى جانب الترحيب بالقنصل الجديد، بارك له نيجيرفان بارزاني، خلال اجتماع، مباشرته مهام عمله متمنياً له النجاح فيها ومعبراً عن مساندة إقليم كوردستان الكاملة له في هذا السياق.

من جانبه، عبر القنصل العام الأمريكي الجديد عن سعادته بمباشرته مهامه في إقليم كوردستان وجدد تأكيد رغبة بلده في تعزيز العلاقات مع إقليم كوردستان.

وبحث الجانبان آخر المستجدات في العراق والمشاكل التي تعترض سبيل العملية السياسية، وفي هذا المجال جدد نيجيرفان بارزاني التأكيد على أن الحل للوضع العراقي يأتي فقط من خلال الحوار والتفاهم على أساس الدستور، كما تحدث عن الأوضاع الداخلية لإقليم كوردستان وأهمية وحدة صف الأطراف السياسية في إقليم كوردستان.

وبخصوص العلاقات، شدد نيجيرفان بارزاني على وجود فرص للتعاون بين أميركا والعراق وإقليم كوردستان وخاصة في مجالات الاستثمار والقطاع الخاص.

الحرب على الإرهاب وتهديدات داعش، أهمية تنمية الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان والحريات وحرية التعبير في إقليم كوردستان، أوضاع المنطقة بصور عامة، ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك شكلت محوراً آخر للاجتماع.

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