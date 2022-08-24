رئيس الشاباك الإسرائيلي في القاهرة ومساعد وزير الخارجية السابق يكشف أسباب الأزمة

رئيس الشاباك الإسرائيلي في القاهرة ومساعد وزير الخارجية السابق يكشف لـ (الزمان) أسباب الأزمة

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة

​كشف‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬مصري‭ ‬مخول‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬الشاباك‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬القاهرة‭ ‬لإجراء‭ ‬مباحثات‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬المخابرات‭ ‬المصرية‭ ‬لتطويق‭ ‬التوتر‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬المصرية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬الذي‭ ‬تصاعد‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية‭ ‬بعد‭ ‬إخلال‭ ‬إسرائيل‭ ‬للاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬وضعته‭ ‬مصر‭ ‬لإيقاف‭ ‬القتال‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬الجهاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬والذي‭ ‬يقضي‭ ‬بإفراج‭ ‬إسرائيل‭ ‬عن‭ ‬قيادي‭ ‬حركة‭ ‬الجهاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬اعتبرته‭ ‬مصر‭ ‬محاولة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬للإيقاع‭ ‬بين‭ ‬المخابرات‭ ‬المصرية‭ ‬وحركة‭ ‬الجهاد‭ ‬الإسلامي،‭ ‬وترتب‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬تأجيل‭ ‬الزيارة‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬رئيس‭ ‬المخابرات‭ ‬المصرية‭ ‬عباس‭ ‬كامل‭ ‬لإسرائيل،‭ ‬كما‭ ‬جمدت‭ ‬مصر‭ ‬التنسيق‭ ‬الأمني‭ ‬مع‭ ‬الجانب‭ ‬الإسرائيلي‭. ‬ويسعى‭ ‬رئيس‭ ‬الشباك‭ ‬لتطويق‭ ‬الأزمة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬قيام‭ ‬إسرائيل‭ ‬بتسليم‭ ‬مصر‭ ‬جثامين‭ ‬الجنود‭ ‬المصريين‭ ‬الذين‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬عام‭ ‬1967‭ ‬وقامت‭ ‬إسرائيل‭ ‬بدفنهم‭ ‬دون‭ ‬إخبار‭ ‬السلطات‭ ‬المصرية‭ ‬،‭ ‬وتوقع‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تطويق‭ ‬الأزمة‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬نظرا‭ ‬للمصالح‭ ‬المتشابكة‭ ‬بينها‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬موضوع‭ ‬التهدئة‭ ‬واتفاقية‭ ‬تصدير‭ ‬الغاز‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬عبر‭ ‬محطتي‭ ‬الإسالة‭ ‬المصرية‭ ‬في‭ ‬ادكو‭ ‬ودمياط‭ . ‬وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬كشف‭ ‬حسين‭ ‬هريدي‭ ‬مساعد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬المصري‭ ‬السابق‭ ‬للزمان‭ ‬أسباب‭ ‬الأزمة‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬وإسرائيل‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬نقاط‭ :-‬

​1-‭ ‬ان‭ ‬مصر‭ ‬بذلت‭ ‬جهود‭ ‬كبيرة‭ ‬لتحقيق‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬والتهدئة‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬عام‭ ‬2014،2021‭ ‬وبدأت‭ ‬مصر‭ ‬بعدها‭ ‬خطوات‭ ‬عملية‭ ‬لإعمار‭ ‬غزة‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬لم‭ ‬تحترم‭ ‬اتفاقات‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬ثم‭ ‬كانت‭ ‬جولة‭ ‬القتال‭ ‬الأخيرة‭ ‬مع‭ ‬حركة‭ ‬جهاد‭ ‬حيث‭ ‬أخلت‭ ‬إسرائيل‭ ‬بتعهداتها‭ ‬بالإفراج‭ ‬عن‭ ‬قيادي‭ ‬حركة‭ ‬الجهاد‭ ‬مما‭ ‬وضع‭ ‬مصر‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬حرج‭ ‬أمام‭ ‬حركة‭ ‬الجهاد‭ .‬

​2-‭ ‬قيام‭ ‬إسرائيل‭ ‬مؤخرا‭ ‬بالكشف‭ ‬عن‭ ‬قيامها‭ ‬بدفن‭ ‬جثامين‭ ‬80‭ ‬جنديا‭ ‬مصريا‭ ‬من‭ ‬شهداء‭ ‬حرب‭ ‬عام‭ ‬1967‭ ‬دون‭ ‬إخطار‭ ‬السلطات‭ ‬المصرية‭ .‬

​3-‭ ‬إتهام‭ ‬إسرائيل‭ ‬لمصر‭ ‬بتهريب‭ ‬السلاح‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬عبر‭ ‬سيناء‭ .‬

​4-‭ ‬أن‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬أزمة‭ ‬العلاقات‭ ‬المصرية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬تم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬فهل‭ ‬يعكس‭ ‬ذلك‭ ‬وجهة‭ ‬نظر‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬أم‭ ‬وجهة‭ ‬نظر‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭ .‬

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