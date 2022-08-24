رئيس الشاباك الإسرائيلي في القاهرة ومساعد وزير الخارجية السابق يكشف أسباب الأزمة

رئيس الشاباك الإسرائيلي في القاهرة ومساعد وزير الخارجية السابق يكشف لـ (الزمان) أسباب الأزمة
القاهرة – مصطفى عمارة
كشف مصدر أمني مصري مخول للزمان أن رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي وصل إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع رئيس المخابرات المصرية لتطويق التوتر في العلاقات المصرية الإسرائيلية الذي تصاعد في الأيام الماضية بعد إخلال إسرائيل للاتفاق الذي وضعته مصر لإيقاف القتال بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي والذي يقضي بإفراج إسرائيل عن قيادي حركة الجهاد الإسلامي وهو ما اعتبرته مصر محاولة إسرائيلية للإيقاع بين المخابرات المصرية وحركة الجهاد الإسلامي، وترتب على ذلك تأجيل الزيارة التي كان من المنتظر أن يقوم بها رئيس المخابرات المصرية عباس كامل لإسرائيل، كما جمدت مصر التنسيق الأمني مع الجانب الإسرائيلي. ويسعى رئيس الشباك لتطويق الأزمة من خلال قيام إسرائيل بتسليم مصر جثامين الجنود المصريين الذين استشهدوا في حرب عام 1967 وقامت إسرائيل بدفنهم دون إخبار السلطات المصرية ، وتوقع المصدر أن يتم تطويق الأزمة في العلاقات بين البلدين نظرا للمصالح المتشابكة بينها خاصة في موضوع التهدئة واتفاقية تصدير الغاز الإسرائيلي عبر محطتي الإسالة المصرية في ادكو ودمياط . وفي السياق ذاته كشف حسين هريدي مساعد وزير الخارجية المصري السابق للزمان أسباب الأزمة بين مصر وإسرائيل في عدة نقاط :-
1- ان مصر بذلت جهود كبيرة لتحقيق وقف إطلاق النار والتهدئة في حرب عام 2014،2021 وبدأت مصر بعدها خطوات عملية لإعمار غزة إلا أن إسرائيل لم تحترم اتفاقات وقف إطلاق النار ثم كانت جولة القتال الأخيرة مع حركة جهاد حيث أخلت إسرائيل بتعهداتها بالإفراج عن قيادي حركة الجهاد مما وضع مصر في وضع حرج أمام حركة الجهاد .
2- قيام إسرائيل مؤخرا بالكشف عن قيامها بدفن جثامين 80 جنديا مصريا من شهداء حرب عام 1967 دون إخطار السلطات المصرية .
3- إتهام إسرائيل لمصر بتهريب السلاح لحركة حماس عبر سيناء .
4- أن الإعلان عن أزمة العلاقات المصرية الإسرائيلية تم من خلال وزير الدفاع الإسرائيلي فهل يعكس ذلك وجهة نظر وزير الدفاع أم وجهة نظر الحكومة الإسرائيلية .تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط