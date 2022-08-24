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زيباري: احتجاج الصدريين أمام القضاء العراقي أوصل الرسالة المطلوبة

زيباري: احتجاج الصدريين أمام القضاء العراقي أوصل الرسالة المطلوبة

قال عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري  الثلاثاء إن احتجاج أنصار التيار الصدري أمام مجلس القضاء الأعلى ثم انسحابهم سلمياً “أوصل الرسالة المطلوبة”.

وكتب زيباري في حسابه بموقع تويتر قائلاً إن “اعتصام التيار الصدري اليوم أمام مجلس القضاء الأعلى ثم انسحابه سلمياً، أوصل الرسالة المطلوبة، فالعراقيون والمرجعية الرشيدة وممثلوها طالبوا بإصلاح القضاء مراراً”.

وأشار إلى “أن القضاء لا بد أن يكون محايداً ونزيهاً ولا يكيل بمكيالين، وأن يقف على مسافة واحدة عملاً وليس قولاً، فالدستور هو المرجع”.

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