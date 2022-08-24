زيلينسكي: لسنا مستعدين لتوقيع اتفاق وقف إطلاق نار مع روسيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده ليست مستعدة لتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار مع روسيا، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف زيلينسكي أن «أوكرانيا لا تريد تكرار التجربة السلبية لاتفاق مينسك – 1 لعام 2014 واتفاق مينسك – 2 لعام 2015»، وفقاً لصحيفة «كييف إندبندنت».

وحذر زيلينسكي من قصف واسع محتمل في عيد الاستقلال، وطلب من الأوكرانيين توخي الحذر في يوم الاستقلال الذي يصادف اليوم (الأربعاء) 24 أغسطس (آب) «بسبب ارتفاع خطر الاستفزازات والقصف المكثف من جانب القوات الروسية».

ومع استعداد أوكرانيا للاحتفال بعيد استقلالها عن الحكم السوفياتي في عام 1991 ومرور ستة أشهر على بدء الغزو الروسي، قال زيلينسكي إن أي هجوم روسي في هذا الموعد أو قريبا منه سيتبعه رد قوي.

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