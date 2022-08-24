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طهـران تعلن تسلمها الرد الأمريكي لمسودة الإتفاق النووي عصر اليوم

أعلنت وزارة الخارجية الايرانية ،اليوم الأربعاء، تلقيها رد الولايات المتحدة على مقترحاتها حول النص النهائي لمسودة الإتفاق النووي وأكدت أنها ستعلن عن موقفها النهائي بعد دراسته بشكل دقيق.

 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني: “تلقينا الرد على آراء الجمهورية الإسلامية الإيرانية لحل القضايا المتبقية في مفاوضات رفع العقوبات، عبر المنسق الأوروبي للمحادثات عصر اليوم”.

وتابع كنعاني أن بلاده بدأت المراجعة التفصيلية لآراء الجانب الأمريكي، وأنها ستعلن وجهات نظرها بهذا الصدد للمنسق الاوروبي للمفاوضات بعد الانتهاء من دراستها.

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