طهـران تعلن تسلمها الرد الأمريكي لمسودة الإتفاق النووي عصر اليوم

أعلنت وزارة الخارجية الايرانية ،اليوم الأربعاء، تلقيها رد الولايات المتحدة على مقترحاتها حول النص النهائي لمسودة الإتفاق النووي وأكدت أنها ستعلن عن موقفها النهائي بعد دراسته بشكل دقيق.