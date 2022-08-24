عربية السامِرة في ليتورجيا كاولي- أمثلة

The Samaritan Arabic in Cowley’s Liturgy – Examples

ب. حسيب شحادة

جامعة هلسنكي

في ما يلي ما رصدتْه عيناي من أمثلة لاستعمالات عربية في مجلَّدي الباحث البريطاني، السير أرثور إرنست كاولي (1861-1931 Arthur Ernest Cowley)، وهذان المجلدان اللذان صدرا في أُكسفورد عام 1909متاحان على الشابكة. يضمّ المجلّد الأوّل 442 صفحة وفي المجلّد الثاني436 صفحة من النصوص، إضافة لمائة صفحة مرقّمة وَفق الترقيم اللاتينيّ، وُضعت في بداية المجلّد الثاني. وفي هذه البداية مادّة متنوّعة ضروريّة: في المقدّمة يُعالج المؤلف عدّة مواضيعَ مثل: نصوص نُشرت من قبلُ مثل ما نشره وليم چيزينيوس عام 1824 بالحرف السامريّ وحُوِّلت عام 1851 إلى الحرف المربّع (square letter) إلخ.؛ منهاج هذه الطبعة؛ قائمة بالمخطوطات المستخدمة؛ تواريخ النصوص وفِهرست المؤلِّفين وفهْرست المادّة وَفق السطر الأوّل؛ قواعد آراميّة النصوص؛ لائحة بأسماء الكهنة الكِبار؛ جداول الأنْساب؛ مَسْرد آراميّ سامريّ إنجليزيّ. قام كاولي بنفسه بتحويل النصوص المدوّنة بالرسم السامريّ إلى الرسم العبريّ المربّع وذلك من خلال زيارات متكرّرة للمكتبات. ويذكر المؤلف أن السامريّين في القرن الحادي عشر بدؤووا بالتحدّث باللغة العربيّة (ص. 7) وهذا غير دقيق كما بيّنتُ في أطروحتي للدكتوراة عام 1977. وفي المادّة الليتورجيّة، يجد القارىء نصوصًا مختلفة مثل الدفتر (διφτερα ص. 1-83) بحسب مخْطوط مكتبة الڤاتيكان رقم 3. وعن العربيّة الواردة في النصوص السامريّة المختلفة يقول المؤلِّف بأنّها ”فاسدة جدا“ (ص. 8). وتكوِّن الاقتباسات من التوراة جزءًا كبيرًا من الليتورجيا. وقدِ ٱستخدم كاولي في عمله الكبير هذا ستّين مخطوطًا تقريبًا، كانت معروفة في حينه وتعود للقرنين الثامن عشر والتاسع عشر مثل: 12 مخطوطًا من المكتبة الملكيّة في برلين ويعود تاريخ نسخها إلى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر؛ تسعة مخطوطات من مكتبة جون رايلندز في مانشستر وتاريخها من القرنين المذكورين وواحد من القرن السابع عشر؛ مخطوطان من مدينة چوثا الألمانيّة من القرن الثامن عشر إلخ. والقائمة طويلة.

وهذه عيّنة من أسماء المؤلِّفين السامريين أبجديًا: أهرون بن مَنير (القرن 14)؛ عبد الله بن إبراهيم الحفتاوي الدمشقي (القرن 16)؛ عبد الله أو عوباديا بن بركة الحفتاوي الدمشقي (القرن 16)؛ عبد الله بن يوسف بن يعقوب بن مَرْحيب (القرن 17)؛ عبدالله بن سلامة (القرن 14)؛ أب چِلوچه بن طابيا/غزال (القرن 12)؛ أب حِسْده، أبو الحسن الصوري (أواخر القرن 11 وأوائل 12)؛ أبيشع بن فنحاس (القرن 14)؛ إبراهام بن أبي عزّي الكثّاري/اليثراني/الكثاري (القرن 15)؛ إبراهيم بن فضّال بن أبي العزّ (القرن 15)؛ إبراهيم بن إسماعيل بن يوسف المفرّجي (القرن 19)؛ إبراهيم بن يعقوب الدنفي (القرن 18)؛ إبراهيم بن يوسف القبّاصي (القرن 16)؛ عمران داره (القرن الرابع)؛ عمرم/عمران الكاهن الأكبر (القرن 13)؛ الدُّستان (القرن 11)؛ إليعزار بن فنحاس الكاهن الأكبر (القرن 14)؛ هبة الله/نثانئيل/متانه بن عبيدة المصري (القرن 14)؛ إسحق الكاهن بن سلامة أو إسحق بن صدقة (القرن 17)؛ إسماعيل بن بدر الرميحي (القرن 16)؛ خدمة بن مسلم بن مرجان (القرن 18)؛ خضر بن إسحق (القرن 19)؛ مرقه بن عمرام/عمران (القرن الرابع)؛ معين صدقة الحفتاوي الدمشقي (القرن 16)؛ مفرّج/مرحيب بن يعقوب (القرن 17)؛ مرجان/أب سكوه بن إبراهيم الدنفي (القرن 18)؛ نانه بن مرقه (القرن الرابع)؛ فنحاس بن أبيشع الكاهن الأكبر (القرن 15)؛ فنحاس بن إليعزار الكاهن الأكبر (القرن 16)؛ فنحاس بن إيثمار الكاهن الأكبر الدمشقي (القرن 15)؛ سعد الله/سعيد الدين بن صدقة الكثاري (القرن 14)؛ صالح بن إسحق الدنفي (القرن 18)؛ سِث أهرون بن إسحق الكاهن (القرن 15)؛ طابيه/غزال بن إسحق الكاهن (القرن 18)؛ صدقة بن إبراهيم الحفتاوي الدمشقي (القرن 16).

يجب التنويه أنّ هذه المادّة أدناه هي مادّة خام سجّلتُها في حينه عند مطالعاتي وتنقيباتي المتكرّرة وفي أزمنة متباينة، وَفق ورودها في المجلّدين. لا شكّ في أنّ الأمثلة التالية تُلقي بعض الضوء على سِمات لغويّة معيّنة في الصوتيات والإملاء والصرف والنحو وعِلم الدلالة.

أ) في علم الأصوات/الفونيطيقا والإملاء:

1) ذ > د، هدي أي هذه، المدكور.

2) حذف الهمزة عموما ولا سيما المتوسطة والمتطرفة: مبتدا، يبدا، يقري أي يقرأ.

3) تاء مربوطة بلا النقطتين: الصلاه المشروحه، العاده.

4) يضًا أي أيضًا في مواضع كثيرة.

5) ى > ي، علي، تري، الي، جري، يسمي.

6) ة > ت، ليلت، صلات، قرايت، عادت، سنت، وفات.

7) ت > ة مثل علي ما جرة به العادة؛ الوقة بكير.

8) ث > ت، تلات مرات.

9) ى > ه، الاوله.

10) ا > ي مثل عفي أي عفا.

11) هاولاي أي هؤلاء، والسجدات التلاته هايلاءِ.

12) ظ > ض، الضهر، المواعض.

13) ظ > ز ، زريف، زريفه.

14) سقوط واو الفصل مثل يقالو؛ يكرهو؛ يقسمو.

15) س > ص مثل يصمطو القربان؛ والكف مبصوط.

16) ص > ز مثل اما الكبيره اما الزغيره.

17) سوه أي معًا.

18) ينزلو بلكتب الي الحلقه ويختموا אז ישר וניזל فوق وتحت وتمامه.

19) يكملوه من هاهنا درج سويتً.

20) سوره يمني وسوره يسره.

21) وهوا وهيا أي وهو وهي.

ب) الصرف:

1) الماتي أي الآتي والماتيات في الجمع.

2) المسموه أي المسمّاة.

3) انشا الله.

4) عفي أي عفا.

5) تنقري، انقال، ثم يتقرو العشر كلمات, ترتيب القول الذي ينقال للنسا بعد تمام الختمه ينقال ולית ממן.

6) المرقه.

7) جارت به العوايد.

8) لألمرحوم.

9) الرييس.

10) الاربعه أي الأربعاء.

11) التوره أي التوراة.

12) بيوت الاوليات.

13) تليف أي تأليف.

14) وفي اخر يوم يقال الفصال الكبير.

15) وسبب هريبته الي مدين ومناسبته/ الي יתרו.

16) بالعشرة معاجيز.

17) والبعض من كلامها ممحي ومهري من تداول الزمان.

النحو:

1) العدد والمعدود: خمس سبوت؛ العشر ايام؛ الاربع صور؛ التلاث فصول، هده البيتين.

2) التذكير والتأنيث: ذلك السنه، ذلك الشيره، هده البيت؛ دلك الصلاه؛ هده الشير، وهذا البيتين يضًا، تمت دلك بعون الله تعالي.

3) هم بدلا من هي لغير العاقل.

4) رفع بدل النصب: اذ يكون المطر قليل؛ هي ندبه للدي يكون متوفي، واذا كان الوقت واسع.

5) وزن أفعل (رقم IV) بدلا من وزن آخر مثل ازاده الله عفو وغفران.

6) صفة وصلة: في مكان الدي.

7) أكلوني البراغيث: يجاوبو جميع الحاضرين، ويعيدوا الجماعه/يقولو المشايخ.

8) حجر عالي بدلا من حجر عالٍ.

9) منطق غير سليم: كما ياتي سابقًا.

10) لم + فعل ماضٍ: واذا كان لم هل الشهر لم تقال מן ימטי والله اعلم؛ لم دخل لم تنقره هده السوره.

11) فعل مضارع يليه فعل ماض كما في المحكية: ويكون نزلو الي הטבעת في اخر האזינו، وان كان يكون الوقت بكير.

12) عدم ملائمة الصفة للموصوف: لابسين الثياب الوردي.

13) الدي مستخدمة مثل الّي في العامّيّة: الامتحانات الدي.

الدلالة:

بكره بمعنى في الصباح/صباحًا؛ ومشروحه أي شرحه؛ الأربع أي الأربعاء؛ حكم بمعنى وقع، حدث في زمن؛ العشر كلمات أي الوصايا العشر؛ كلمات عبريّة أو آراميّة: قهل/هقهل/القال، دران، شيران، رصون، يشتبح، كرزنه، يشرال/يشراييل/يسرال/يشرايل، أدونن، هكهن، شيره، شير، الفسح، السماط، القربن، الصميت، حج همصوت، اميروت، ويتمر، كرزنه، الزقينيم، ميمر، مليفوط، والتشبحوات المعتادات والقطف، هده الكيمي من قول القطب الغوث الرباني، الشمطه، هكفور، عشرة يومي هسليحوت، زقن يشرال، حج هسكوت، هشمريم كتر الله، بعمل مشه هنامن امين، ترجوم، ثلاث سفوره ؛ النوبه؛ العم المكرم المفخم؛ بدو أي بداية؛ الكنيسه أي الكنيس؛ أفصال أي فصول؛ شويه؛ الفواقا والتحاتا/فواقه تحاته؛ التوراه القديسه؛ ولد ذكر؛ وبعد خلاصهم/خلص منها أي انتهائهم منها؛ يرفع حسه/م أي صوته/م؛ عطوس الشمس؛ مد الله וגו’؛ سيدي وقرار قلبي فريد عصره؛ واذا كان الوقت وساع أي متّسع من الوقت؛ فاتحة الفاتحه؛ هدا البيت الي المرحوم؛ بيت خلف وبيت قدام؛ ويقلعو انعالهم من رجليهم، ويبوسو الاتنا عشر حجر ويقفو عندهم من جهة القبله؛ ويقول كبير הכהנים؛ يسيرو فيها الي عند حجر الكبش؛ مواجه أي باتجاه، قبالة؛ وينفرو الي المزبح؛ كام سطر؛ السفر الاول، التاني، التالت، الرابع، الخامس؛ ختامه أي نهايته، خاتمته؛ سوه أي معًا؛ السبوع أي الأسبوع؛ التوره المقدسة؛ بل تقطيق تتقطق هكدا בחדש השלישי؛ في ليالي الحدود والله اعلم؛ الفريز؟؛ كل وقفه مسراع من هده ومسراع من هده؛ برهج عظيم؛ ومن هاهنا ورائح/ورايح لكاتبه؛ نابلوس المحروسه؛ عشرت مرار؛ والي كل يوم ختمة/ختمه التوراه المقدسه؛ يوم السدسه أي يوم الجمعة (لم أعثر على هذا الاستعمال في مصدر آخر)؛ درج كالعاده والسجدوث؛ شيرة اليتيمه؛ ايسراييل، تعرف بشيرة التشويق، من قول فريد دهر وحيد عصره؛ فسح الله تعالي في اجله מאה שנה תמימה אמן אמן אמן؛ تسمي شيرة السلوات، تاليف نادرة هدا الوقت والزمان وفريد العصر والأوان؛ في وريقات مهريات أي مهترئة؛ وهي مشقل (أي من لفظة التشقيل)؛ اسمه/في اول كل بيت منها حرف تكونها؛ مد الله في حياته بجاه النبي الكليم؛ كون / وجدنا هده البيتين ناقصين؛ ويطرقوها تقيل كجاري العاده فصل وفصل فوق وتحت علي قدر الفرقة؛ ويكملوه خفيتاً، واسكنهم فردوس نعيم الجنان؛ اطال الله مدت حياته امي؛ واسكنه فسح بجنان امين؛ وهي ندبه للدي يكون متوفي؛ الكيمي علي نغم المعراج؛ واذا كان الوقت واسع؛ تاليف خدمه ابن العم الشيخ؛ ويقبلو الجوق الكتاب الشريف بالكبير يبتدو والصغير ينتهو كما جرة العاده ويختمو הא סביאן؛ اول ما يقول القايل؛ شيخ هكهنيم؛ ويوضوه وضو تمام وبعده يحموه/ بالماءِ العذب ويقرو الحاضرين.

المعطيات:

هدي عقد النيه الكبيره تقال كل مبتدا صلاه، ص. 3، 171.

وإذا كان يوم السبت بكره يبدا الامام اول الصلاه المشروحه ، 4، 40، 707.

وبعد دلك يقري الامام כי בשם וקצי הבריה والباقي الجاري العاده والله اعلم، 4.

يضاً نكتب נברך علي الوضع الماتي דכרה ومشروحه، 7، 315، 361.

עורן כן יתמר בתרו وهم كما تري، 7.

وتمامه، 9.

مناط ليلت الاحد، 9.

مناط ليلت الاتنين يتمر عشيه وبكره، 10، 40، 155، 175، 357، 473.

مناط ليلت الثلاثه، 10

مناط ليلت الأربع، مناط ليلة الخميس، 10.

مناط ليلت الجمعه، 11.

ثم بعد ذلك مكتب קדישה الأوله تقال علي اول سبت من الشهر وعلي ثالث سبت واذا حكم في الشهر خمس سبوت تقال اول سبت ورابع سبت ويضًا نكتب קדישה الثانيه وهي تقال علي ثاني سبت ورابع سبت واذا حكم في الشهر خمس سبوت وهي تقال ثاني سبت وثالث سبت وخامس سبت وهم هاولاي كما تري وهدي الاوله، 11، 123، 166، 167، 188، 189، 197، 275، 276، 286، 293، 306، 319، 323، 400، 425، 440، 441، 463، 464، 764، 817.

وهدا من قول מרקה رضي الله تعالي عن روحه وهو بضيق الخلاص الله يفرج الي عبيده، 12.

وبعد دلك نشرح ونكتب אזל שלם تقال في صلات ليالي الحدود خروج السبت وهي من قول ננה בן מרקה. רצון יהוה עליו אמן وهي هدي، 15، 442, 484.

تمت بيوت سبوت الحل بعون الله تعالي، 27.

له ايضًا رضي الله تعالي عنه هده البيتين يقالو في السبت الخامس الضهر ويقالو في ايام الأعياد وعلى العشر كلمات والله اعلم، 32، ضهر 69، 481، 484، 763.

وهذا البيتين يضًا من قول المدكور سيدنا אלעזר רצון וגו يقالو في سبوت الخوامس اذا كان حاكم في الشهر خمس سبوت يقالو في رابع سبت قبل النوبه علي ما جري عليه الحال، 32 في الهامش، 207، 28، حاكم 42، 191، 192، 193، 293.

بيتين مرقه يقالو علي سبت العشر ايام علي שופטים وفي يوم اخر العشر ايام علي באזני من قول سيدنا هكهن هجدول العزر رصون يهوه عليو امين. 37، 193، 830، 832.

ثم بعد ذلك نكتب الدران وهو من قول عمران المزمان رضي الله تعالي عنه امين. مناط يوم الاحد بكره واول سبت في الشهر صلات الضهر، 38، 271، 472، 673، 674.

ويقولو هكهنيم جميعا، 58.

الجواب من هقهل/القهل، 58، 414، 488، 656، 796، 807.

العم المكرم المفخم هكهين عمران ادام، 283.

في بدو בראשית وصور קצי הבריה, 284، 473، 488، 845.

نغم رهاوي، 285، 295.

هذا يقال له شيران يقال في ايام السبوت بعد قرايت النوبه في الدار وفي الكنيسه علي ما جرة به العادة وهو من قول الدستان، 69، 208، 469، שיראן، 209.

علي سبوت المواسم والافراح له ايضًا، 74.

وبعد دلك نكتب افصال الصلاه وهي ترتيب אדונן הכהן הגדול פינחס בן יוסף بن عزي رضوان الله عليه، 83.

يسمي المعياد، 83.

هدي تسمي תפלה تقال علي نغم אלתפלה الدي الي سيدنا אבישע وهي من قول المرحوم العم مسلم ابن المرحوم العم مرجان الدنفي عفي عنه الملك الخفي امين امين، تقال سنة اذ يكون المطر قليل، 85.

تمت دلك بعون الله تعالي، ويضًا هدي دعا مبارك ان شا الله تعالي وهي من قول المذكور المرحوم العم مسلم رحمة الله عليه يقال اذا كان والعياذ بالله في ذلك السنه واقع وبالله يلطف ويزيل عن عباده ما يكرهو، 88.

عنده كان يقول عقيب الصلاه وكل وقت كان هده الاستغاثه المسموه علي الدعا انشا الله مقبوله، 91، 206.

ويقرو الأربع صور تمامًا وكملاً، 94.

وان كان عملو الصلاه؟، 108.

يشتبح علي السبت الدي قبل حدش هرايشون من قول صدقه الحفتاوي رضي וגו, 113، 207، 208، (مؤنّثة) 209، 210، 272، 298، 312، 317، 439، 442، 673، 688، 765.

ويزفو חדש הזה לכם وتمامه וכרזנה שלשה רומה ומכה ويعيدو الزفات، 114، 180، 254.

وكرزنه تلاته فوق وتحت وبعده تقال אתי كلها نغم خفيف، 114، 159، 164، 165، 179، 180، 181، 190، 195، 200، 203، 224، 249، 254، 255، 263، 282، 407، 454، 478، 714، 735، 761.

كلها تقيل شويه فوق وتحت، 115، 444، 469، 471، 476, 483، 489.

يبدوه التحاتا، 115، 271.

هذا البيت يقال اذا وافق السبت، 117، 449، 465، 466، 681، 807، هذا البيت يقال لما يوافق الصوم يوم السبت، 504، 505.

تكرر تلات مرات، 124.

الله لا يقطع ليشرال/ليشراييل/ليسرال/ليشرايل عادة/عوايد امن/امين/אמן، 124، 128، 160، 269، 291، 293، 313، 332، 337، 369، 405، 408، 410، 441، 443، 466، 469، 473، 482، 715، 719، 724، 741، 762، 764، الله لا يقطع عوايد اسراييل امين، 778، 813، 814، الله لا يقطع ليشرال וגו 779، 846.

نغم عسقلاني، 125، 469، تقيل عسقلاني، 494، 646، 764.

وبيت دران وبيت مرقه لأدونن هكهن هجدول فينحس رصون يهوه عليو امين، 126، 161.

وكانو في سابق الزمان بعدما يختمو الصلاة يقرو من בראשית אל לבו لأنهم كان يقسمو التوراه القديسه علي ايام الشهر وكل راس شهر يختمو التوراه مره واحده والله اعلم، 128، صلاة الدبيح، ص. 206، 482، 855.

ايضاً عليه شيره لكاتبها الفقير غزال ابن المرحوم اسحاق هكهن عفي عنه مولاه امين. 136، 187، 457، 460, 484، 511، 805، 814، ذلك الشيره، 491.

عليه ايضاً מרן تاليف العم الشيخ غزال ابن اسحاق הלוי بشكم عليه رحمة الله וגו. 143، 812.

ويشتبح من قول كاتبه عفي الله عنه امين، 145، 206.

ويشتبح من قول القباصي رحمه الله، 145.

مزاد ولد ذكر لسيدي المكرم هكهين والدي عمران عفه، 148، 317.

حكمه تقال علي كل وقت من قول كاتبها راجي لطف مولاه وغفرانه غزال ابن اسحاق هكهن رحمه الله امين، 149.

ايضاً شعر من كلام المعنوي لكاتبها (سلامه ابن سرور ابن يوسف) ازاده الله عفو وغفران، 150.

والباقي كجاري عادت السبوت صح، 156، 300، 477.

مرادنا نكتب في ذلك العاده نوبه צוי تنقري تاني سبت في حدش هرايشون ولما ياتي מועד הפסח الاحد تنقري في مكان الذي يصير אלקרבן فيه كجاري العاده والله اعلم، 156، 721.

ولما ينتهي صاحب الدور من قراية هذه الصوره يجاوبوا جميع الحاضرين، 156.

ويقول كل واحد لصاحبه بالحب المقرون، 156.

والي كل ذي قول يقال وتتفاوت الرجال، 156.

علي ما جرت به العوايد اول يبدا الامام صلات الدباحه بين الغروبين، 157.

جاري عادة دبيح القربانه בהרגריזים בין הערביים، 157.

اذا كانه الفسح حكم ليلة الأحد يكونه بدوا القطف، 157، 489.

جاري عادة ليلة الفسح المبارك في دقاطس بنابلوس المحروسه صلات الدباحه بين الغروبين يبدا الامام، 157، 468.

يبدا الامام اولًا אה טנה ويكملوها جمله بالتفرع (!) والابتهال وبعد ما يكملوها يسجدوا الي الصلاه بعقد النيه الكبيره سرًا وبعد خلاصهم منها يبدا الامام، 157، 207، 208.

ويبدا هدي البيتين المرقه فوق وتحت تقيل علي قدر الوقت، 157، 341، 469، 472، 490، 494.

وبعد دلك يرتفع الامام على حجر عالي ويقرا כי בשם تماماً ويقرا سورة ואל אהרן بنغم معروف الي عند ושחטו אתו يرفع الامام حسه فيها ويدبحو القرابين ويكملو السوره المدكوره خفيف من عند ולקחו מן הדם جمله الي اخرها ويقول الامام אלה יקבל מנוכון جوابه אמן ويعيدوا الجماعه علي الامام وعلي بعضهم بهنا وانشراح (في الأصل: واتشراح) الله لا يقطع ليشرال عاده وبعد دلك ينصرفو الي عمل אלקרבן ولما انهم يبدو يصمطو فيه يبدا الامام כי בשם ויקרו سور العيد وزفاتها علي هدا الوضع. 158، 179،181.

ولما يقرو هدي السوره يغرقوا القربانه، 158.

ويطرقوا ואתם יוצאים בחדש האביב، 158، 162، 188.

ويزفوا הו הלילה הזה ליהוה שמירים. وتمامه وكرزنه تلاته فوق وتحت، 158.

يكون الزفه عوض הו הלילה ושמרת את החקה, 158، 291، 408.

ويكون دباحة אלקרבן محل الضهر، 158، 292، 313.

وقبل عطوس الشمس يطلعو אלקרבן، 158.

ولما يبدوها يدورو يغرقو القربانه والله اعلم، 158.

ويشتبح لمفرج يعقوب المفرجي رحمة الله عليه. 161، 225، 462، 463، 660، 761.

ثم يقوم ويقوله وهو من قول العم المحترم الشيخ ابراهيم ابن المرحوم العم يعقوب الدنفي اطال الله וגו, 163، 765.

كلها وهي الي الامام مرقه رضي الله عنه امين، 166، 193.

ادا ما حكم طلوع להרגריזים בית אל يتجمعوا הזקנים… وتمامه ואלקטף كما مشروح في العاده ومتقدم יתמר על ויטע المناط الدي مدكور متقدم دران ومرقه وعلي كل وقفه דראן ומרקה وهم مشروحات في دلك العاده، 167، 186، 817 .

هذه الكيمي الذي ذكرناها اولا، 168, 177، 313، 315.

عليه يضاً بيت مفرد بنغم مسجع من قول المدكور اطال الله וגו، 169، מפרד، 348، 383، 384، 413, 432، 445، 704.

عليه يضًا بيت مفرد من قول العم الأجل الركن زقن يشرال الشيخ ابراهيم ابن المرحوم العم يعقوب الدنفي عفي וגו, 170.

ואז ישר تقيل شويه، 171، 467.

وبعده يقال كيمي من قول الماتي دكره، 171، 315، 304، 309، 343، 356، 446.

وهم مشروحات في هل عاده في صلات العيد وقت ان يصير طلوع להרגריזים، 171.

ויתמר מן הא סביאן اكم بيت، 171.

التلات فصول برهج عظيم، 171، 255، 337، 397، 423، 659.

وبعده يتمر مرن منقول العم الشيخ اسماعيل الرميحي تغمده الله וגו’، 173، 665، 766.

عليه ايضاً مرنه زريف اسطر تاليف سيدي הכהן טביה בר אברהם הכהן، 175.

ومرادنا ان شا الله تعالي بعد ذلك نكتب شير يقالوا ليلة الفسح بعد اكل القربان وعلي السماط تاليف من ياتي دكرهم، 180 מתנה המצרי.

اول يقال بيت التقبيل يقال اول كل شيره في ليلة الفسح المبارك وهو بيت التقبيل وهو هدا אשירו ליהוה בכל יומיכם המציל אתכם מאיביכם. 187، 484، 689، 692.

وهي تسمي شيرة الطعام طعام الفسح عليه السلام، 189.

يضاً شيره من قول العم الشيخ ابراهيم ابن قباص وهي تسمي رساله الالوان الوان خوان الفسح منه المنان الله الرحمن. 190.

يضاً شيره علي وزنها من قول المرحوم الشيخ ابو العز، 193.

شيرة الزفات، 194.

من قول هيبت الله المصري، 200، من قول المرحوم الشيخ هيبة الله المصري، 740.

جاري عادة السماط في المدينه بعد ما ينزلو من דקטיס علي ما جارت به العوايد..اذا كان حاكم في تلك السنه عريس جديد او مولده او فرح، 202.

جاري عادة عمل القربن اذا حكم السبت يكون دباحته محل الظهر…وقبل عطوس الشمس..، 157، 202، 286، 463، 464.

واما يوم السبت يفقوا هنا وبعد خلاص قراية هذه التلات ابيات يقال هذا اليشتبح، 207.

تاليف سيدي ابن العم خضر مد الله וגו’, 209، 704، 773، 792.

يشتبح تقدم وضعها وهي من تاليف سيدي وقرار قلبي فريد عصره وزمانه والدي الامام عمران جمعنا וגו’’. 210.

واذا كان الوقت وساع يقري علي الكتاب صوره من صور العيد…بالزفه والتلبيه…صلات الصميت، 211.

ثم يكونوا متشفعين ساجدين متفرجين قايلين יהוב מתנאתה לך מודאה על גדלך، 212.

استغاثه زريفه من قول … عبد الله التقه ابن سلامه الكهن، عبد الله ابن سلامه التقه، 213، 673، 792.

ثم بعد ذلك يقال بابتهال والكف مبصوط، 216.

דכור مفرد شبه תפלה يقال في السبعه ايام الفطير بعد الصلاة، 222.

ادا وافق موعد هفسح السبت، 225، 445، 465.

كيمي وفاتحه وفاتحه فاتحه من قول العلامه الشيخ هبة الله المصري رضي الله عنه امين، 225، 725، عبد الله ابن سلامه، 347، 767، 783، 786.

وادا حكم موعد هفسح ليلة السبت، 225.

الفاتحه وفاتحه الفاتحه من قول المرحوم العم الشيخ اسماعيل الرميحي تغمده וגו’, 230، 373، 725.

عليه ايضاً بيت مفرد من قول المرحوم العالم العلامة التقه عبد الله ابن سلامه رضي الله عنه، 233، 373، 432، 448، 668.

عليه ايضاً بيت مفرد نغم مسجع من قول المرحوم عبد الله ابن بركه الحفتاوي تغمده וגו, 234، 432.

… عوض البيت المدكور اعلي ادا حكم موعد هفسح السبت تاليف المرحوم العالم العلامه التقه عبد الله ابن سلامه رضي וגו’’، 234.

وان كان موجود في تلك السنه متو فى جديد يقول، 237

ثم بعد دلك يدكر لكل من هو علي قدر معرفته ومقامه وبعده يقال،237

جوابه من هقهل جميعا، 237

هدا البيت الي المرحوم الموضوعه العم مرجان رحمه וגו’ זה שבת מועד חג המצות מברך עליכם, 243.

ويزفوا ששת ימים תאכל מצות وتمامه وكرزنه تلاته فوق وتحت وبعده يعيدوا الزفات فوق وتحت وهم كما تري ויעש האותות וגו’’، 254

الفواقا والتحاتا/فواقه تحاته، 255، 271، 335، 407, 408.

تكرز السجدات علي هدا الموجب ادا انقال دكور עבד יהוה תמחים יכון אול سجده، 259.

الله لا يقطع عوايد يشرال/ الله لا يقطع يشرايل عاده، 262، 269، 276، 313، 337.

شيره علي אה קהל علي وزن מודאה לאלהינו מודאה لألمرحوم العفو عنه אברהם הקבצי, 262.

تاليف اسحاق ولد سلامه هكهن هلوى رحمة الله عليه، 263.

بيت علي الكيمي نغم مسبح تاليف זקן ישראל בזבנו الشيخ ابراهيم العيه (العبه في الأصل) رحمة וגו, 268، 786، 796.

جاري عاده يوم موعد حج همصوت المبارك لهرجريزيم…علي باب الكنيسة قبل الفجر بساعه… كبير، 270، 407، 762.

ويسيرو في بدو בריך אלהינו, 270.

ويمشو فيها الي عند العبهرتين يقفو هناك ويتموها ويبدوا נברך، 271.

ويسيرو فيها بيت خلف وبيت قدام … ويتموها عند باب دار الرييس ويقولو لبعضهم מאה שנה ביומיכם כלכם، 271.

ويسيرو فيها الي عند اخجار אלאבנים ويقلعو انعالهم من رجليهم، 271.

ويبوسو الاتنا عشر حجر ويقفو عندهم من جهة القبله، 271.

ويهنو بعضهم ويبدو التحاته קדישה ويسيرو فيها الي عند باب الخبا عند القلعه، 271.

ويقول كبير הכהנים שבחו، 271.

يسيرو فيها الي عند حجر الكبش ويقال بيت ש علي الحجر المدكور ولما يبدو بيت ת ينقرو بالكتب وينزلو الي מזבח אדם، 271.

اول ما يقال قطف العشر كلمات هكدا، 272

وبعد دلك قطف العشره اميروت ويبدوا אלקטף، 273.

ويوم موعد هفسح بكره يقال هدا الاربع كلمات، 273، 357.

وبعد دلك يقولو جميع بقلب خالص אלהים יראה יהוה יראה אשר יאמר…، 274.

אלה רב وهي الي الشيخ ابو الحسن الصوري رضي الله عنه امين، 274، 488.

وبعده يدخلو يزورو אלמזבח ويطلعو يقفو مواجه מזבח נח، 274.

وتمامه وبعده يقولو المشايخ قطف المكان وهو قطف נח، 274.

وينفرو الي المزبح في שבלי עקלה ويكملوها درج وكرزنه ثلاثة ويتمر יתהלל تقيل، 274، 318، 407، 408، 449، 474، 763.

من قول مرقه عليه هرضون (! هكذا في الأصل) امين، 275.

حج همصوت، 275.

مخروج غيره، 277.

يوم الاربعه، 278، 718، 721، 722، يوم الاربع، 472.

بيت مفرد نغم مسجع تاليف المرحوم غزال الامام هكهن هلوي، 280.

كام سطر في שבוע המצות من تاليف العم المكرم المفخم هكهين عمران ادام וגו’, 283.

الدي ينقرا ليلة السبت ومرقه אלהי האלהים וישתבח. 285، 406.

واذا كان في خامس في الشهر يحكم اول سبت في الخماسين يحكم رابع سبت في الشهر ثم يتقرو العشر كلمات، 286.

المناط الدى تحكم اما الكبيره اما الزغيره، 288.

وبعد ما يعملو الجلاله יימר הכהן מרן יקבל צלואתכון וגו’, 291.

في صورة المناط الدي تنقرا في القطف، 294.

قطف السفر التاني ويقرو الصور حين يصلو فيه פעלת יהוה מקדש יהוה כוננו ידך יהוה، 294.

السفر التالت، السفر الرابع، السفر الخامس، 295، 316، 321، 334، 406، 409، 737.

نغم رهاوي يعرفو الزقينيم ويشتبح وهي هده كما ياتي قدامك صح، 295.

كما ياتي سابقًا في عادت اول سبت، 295.

الشيخ مسلم الدنفي، 295، من تاليف العم المرحوم الشيخ مسلم ابن مرجان الدنفي عفي וגו, 298.

ויקטפו السفر الخامس وعلي ختامه يقال، 295.

يقال كيمي من تاليف الجد المرحوم العلامه البحر الزاخر الفها (هكذا في الأصل والمقصود: الفهامة) التقه عبد الله ابن سلامه هكهن هلوي يرحمه וגו، 295، 490.

ودران المناط وقطف الخلقه، 295، 300.

اذا كان عريسين داخلين سوه في ذلك السبوع، 298.

واذا كان لم هل الشهر لم تقال מן ימטי والله اعلم، 300.

يقرو سوره المناط وهي ויבאו אילים ובאילים, 301.

ويختمو قطف التوره كالعاده وبعده יהוה אלה، 302، التوره المقدسة، 315.

يقال التلات بيوت الاوليات وهم א ב ג والله اعلم، 305، 357، 423، 841.

يقال هاولاي الابيات، 305.

يقال منها هده البيوت/الابيات الماتيات قدامك، ، 305، 357، 807.

علي حكم قطف ليلة اربعة المنصره من غير סיני، 306.

السفر الاول، ص. 306.

وبعد ختام التوره المقدسه، 307، 315.

يتلو الكيمي من تاليف يوسف الحفتاوي، 313.

المتقدم دكرهم في عادت تالت السبت والله اعلم، 314.

وتلبيه العاده وينفرو للحلقه في לך נביע، 318.

ונברך كالعاده وينزلو الحلقه ويلبو كالعاده ويعملو قطف، 319، 484.

ويقرو سورة المناط وهي ויבא עמלק, 320.

هدا البيت مناط راس الشهر اذا حكم يوم שבת עמלק، 323.

فاتحه وكيمي من تاليف الجد المرحوم הכהן עבד יהוה בן שלמה ירחמו יהוה אמן، 323

علي نغم ילידה דאתגזר من ميمر ادونن، 326، 848.

والتلبيه كما تقدم في السبوت السابقه في الحلقه והמקרא על המכתב ויבא עמלק, 327.

אדונן אלעזר בן פינחס בן יוסף תלים אבישע المصنف عليهم الرحمه וגו’، 329.

عليه بيت مفرد من تاليف الشيخ مفرج ابن يعقوب، الشيخ مرجان ابن ابراهيم الدنفي، 333.

علي طرقة العشرة ايام بكره وعلي ختامها يقول الامام הדה שירתה بنغم يعرفوه הכהנים ويكون نزلو الي הטבעת في اخر האזינו والكتب معهم كتابين لابسين الثياب الوردي ويلبو كالعاده بعد عمل ניזל ואהנו כתבה רבה، 333.

واذا كان השני خمس سبوت لم يقالو يقال عوضهم ר. ש. ת.، 333.

ويعملو المرقه العاده ويقرو النوبه المناط אם בחקותי، 333.

اولاً في السفر التاني بدوته ויזכר אלהים את בריתו וגו’’، 334

ويقرو هده السوره الماتيه في القطف وعلي الكتاب، 334، 348.

يزاد في القطف هده السوره سورة المناط، 334

واذا كان راس الشهر تقدم او باقي لم دخل لم تنقره هده السوره قرايه بل تقطيق تتقطق هكدا בחדש השלישי … ויבאו מדבר סיני, 334، 396، 839.

ويبدو السفر الرابع وهكدا بدوته، 334.

في ليالي الحدود والله اعلم، 334.

ويختمو التوراه وبعده יהוה אלה ונברך، 334، 471.

ويقرو سورة المناط وهي هدي ויאמר יהוה אלהיך ההר ההוא, 335.

ויתמר אלהי לך נברך تقيله شويه وبعدها גדול אלה וירא ישראל, 335.

ينزلو بلكتب الي الحلقه ويختموا אז ישר וניזל فوق وتحت وتمامه ויתהלל אלהים، 335.

هده البيت مناط يوم מקרתה، 345.

من قول العلامه عبد الله ابن سلامه، 347.

وسور الخليقه وبعدهم יתמר דראן מד לית אלה אלא אחד، 360.

وتمامه ויקרו הגד אז ישר يطرقوها ويقرو אל עשרת הדברים יתמר צפר، 361

اذا كان الوقة بكير وبعدهم יקרו الي ויקחו לי תרומה، 361.

مليفوط/מליפוט من قول الاخ المكرم الفريز عمران حرر الله וגו, 362، 647، 651، 668، 696.

السور المذكرات وبعدهم אתהו דבריך עלמה תרח רחמיך، 369.

صلاة ليلة الجمع تاني ليلة بزبوره تنقره هده السوره وعلي الكتاب עלה אלי, 370.

هده כימי تسمي المعراج מן מימר אדונן הגדול אבישע בן פינחס הכהן הגדול אבישע בן פינחס רצון וגו’، 375، 788.

עורן כן כימי מן מימר العم الشيخ سعد الدين ابن كتار/الكتاري رضي الله عنه امين. 380، 446، 448، 648، 727، 729، 781.

عليه ايضًا بيت علي نغم הצמות من قول סעד אלה הכתרי ירחמו מרי אמן: 383.

הכהן עבד יהוה בן שלמה, 383، 384.

علي هده الترتيب كل وقفه مسراع من هده ومسراع من هده واتير ما يكون كل سور ومدها، 385.

בית فوق وبيت تحت وبعده יתמר שירה מן מימר עבד יהוה בן ברכה עבתה בדמשק, 388.

שירה מן מימר אדוני מרחיב בן יעקב המרחיבי ירחמו וגו’’

אהיה אשר אהיה אחד בלא שני

נורא הנוראים אל שדי אל קני

יהוה שמו אלהי ואדני

מלוך לעל ולרע לית לו עזר ולא משני

רחום וחנון אדונ רבותו תתני

חי לעולם לא ימות חסדיו לא תמני، 392.

ויתמר هدا اذا اتفق قدوم ولد ذكر في هده البيت بعد سطر ואנגדם وهو من قول العم المرحوم الشيخ مسلم ירחמו יהוה אמן، 396، 463، 477، 483.

ويقال אלמפוק (شحطة فوق الفاء) المتقدم المعتاد دكره… علي هده الوضع. 396.

אז ישרبنغم تقيل بيت وبيت الي ان يصلو יהוה גבור يلبو الاربع فصول برهج عظيم وبعده يبدو الواقه מרכבת פרעה ويقال فصل فوق وفصل تحت الي ان يصلوا וברב גאונך، 337, 397.

واولاً يقال قطف العشر كلمات، 407.

ويقدمو جميع قهل يشرال يزورو المزبح ويسجدو بين يدي الله تعالي ويقبلو المزبح ويطلعو من هناك الي القلع الدي بين المدبحين وهم مزبح يصحق ومزبح نح ويقولو دران אלה רב، 407، 488، 763.

ويكملوه درج وينقرو الي מזבח נח ويقفو صفين صف فواقه وصف تحاته وهكهنيم بينهم، 407.

ويكملوه من هاهنا درج سويتًا وينقرو الي מזבח נח، 407.

ومن بيت ל ورائح يمرقو التحاتا من بين الفواقه الي قدامهم كما جرت بهما العاده، 408، 421، 763.

واذا كان حجاج جدد يقال دلك الصلاه، 408.

تكرر تلات دفعات، 408

ويطوفو جميع الجوق حول אלגבע ويهنو بعضهم بعض، 408.

كمتل ليلي الاتنين والخميس في الخماسين، 409.

المناط وشبحو العاده ويدكر فيها كما ياتي في المرن ودران לך נביע ויתרבי، 409، 451، 472.

ويقال القطف من غير مزاد، 409.

يشتبع علي السبت الدي بعد حج هقصير من قول سيدنا ابيشع رصون يهوه عليو، 409، 410 (بدلا من يشتبح).

مليفوط علي ليله الاحد الدي هي ليله خروج السبت ، 410.

اذا اتفق عمل מועד חג הקציר פי المدينه يكون بدو الصلاه، 410، 483، 488.

والتشبحوات المعتادات والقطف ياتي دكره في عادة אלחג، 410.

وبعدها בריך אלהנו تقيل شويه، 411، 429, 718، 846.

عليه بيت مفرد مسنح לו עוד، 413.

ومن هاهنا ورائح لكاتبه، 421.

وذلك الفها وقالها سنت انه كان مردان وترجع الي الشام. 422، 465.

جوابه من المقطفين، 428، 444.

هده الكيمي من قول القطب الغوث الرباني سيدنا ابيشع المصنف رضي الله וגו’، 430، 652.

بيت مفرد من قول المرحوم المعفو عنه عبد الله ابن بركه الحفتاوي يعمله الله بالرحمه امين، 432.

ويتمر شيره من قول سيدنا هكهن هجدول العزر ابن فينحس اخو سيدنا ابيشع المصنف، 435.

ويقال يشتبح من قول سيدنا هكهن هجدول هرب ادونن ابيشع رصون يهوه عليو وسليحتو امين، 439.

المرحوم الشيخ اسماعيل ابن بدر الرميحي رحمه الله عليه امين، 442.

عليه ايضًا شيره تليف المرحوم العم الشيخ مفرج ابن العم المرحوم الشيخ يعقوب المفرجي رحمه וגו’, 457.

الشمطه، 465، 777، سنت الشمطه، 465.

نابلوس المحروسه… سوره يمني وسوره يسره، 468.

ويكملو القراه الي اخر التوراه، 468.

تكرر عشرت مرار، 469.

وبيت المناط الدي يقال في الكنيسه … كما ذكر في الصلات والله اعلم، 469، 478.

جاري عادة صلات العشرة ايام علي الصباح، 469.

والي كل يوم ختمة/ختمه التوراه المقدسه، 469، 472.

وبعد انتهاهم يقرو الربع المدكور الباقي من الختمه، 469.

مناط يوم الثلاثه، الاربعه، الخميس، يوم السدسه، 467، 471، 472، 473.

وهم الي كل يوم من ايام الجمعه يشتبح، 471، 717.

وفي يوم السدسه ما يتقال في هدا المحل سوي אלהים רחמנה، 472.

وفي اخر يوم يقال الفصال الكبير، 473.

عليه ايضاً يشتبح صغيره، 473، 474, 475، 476.

وهي تنقسم علي الستت ايام الدي من العشر ايام، 473.

וקדישה الصغيره بنغم تقيل زايد عن الحاجه، 476.

درج كالعاده والسجدوث العاده ويتمر יהוה אל רחום וחנון ומרן יקבל צלואתכון الكبير, 478.

هده البيتين [אלהים אל בריו ואלהים אל עליון] وهم من قول سيدنا الامام لعزر رضي الله تعالي عنه امين، 481.

علي نغم الخماسين الضهر. 481.

علي هدا الوضع الاتي دكره ויצמיח יהוה אלהים מן האדמה וגו’، 482.

وبعد انتها الافصال يقال هدا אלתפלה وهي يقال في كل ليله احد، 483.

اذا اتفق חדש השביעי يجي يوم الجمعه فيوافق يوم هكفور الاحد فيكون السبت الدي قبل المسمي שבת הסכנת اي سبت العاده وجاري عادة صلاة كسبوت العاده وقطف هو قطف سبت عشرة يومي هسليحوت، 483، 484.

وقطف الحلقه في صلات الضهر، 484.

هكهن هجدول فينحس ابن سيدنا ابيشع المصنف وعمه العزر وكان عمر فينحس عند وفات والده سنه كامله ووقت وفات عمه المدكور احد عشر سنه، 490.

وهي تسمي شيرة اليتيمه، 504.

אל פתח רחמיך אלהינו נעמד

בגן מלא זרע בזרע יזרע ואד

יעלה ישקה אתו ירוי צמאיו ממד

تسمي شيرة الانعام انعام الجنه عليها افضل السلام

אטהר לבבי וכן פמי ולשני

בתשבחן עזי וזמרתי חדה דלית עמה שני

רחום הרחמים להשמים והארץ קני

הו האלהים הרעה אתי מעודני

מאז הית בלחץ אבי ואל קלב אמי השליכני, 511، 543.

شيره حسنه تسمي شيرة التوبه تاليف الشيخ الجليل عالم علما ايسراييل، 543.

عليه ايضًا شيره تعرف بشيرة التشويق في لذات الطريق للقلب الصادق العاشق الذي في بحر الحب غاطس غارق بالتفكير ذايق وبالقرب محقق وبالذكر مدقق وبالقول صادق فايق تاليف العالم الاجل زقن يشرال العم/المرحوم الشيخ اسماعيل الرميحي تغمده الله تعالي بالرحمة والرضوان وجمعنا واياه في فسيح الجنان امين امين

אז החל לקרא בשם יהוה

יהוה אלה[ינו] יהוה אחד היה ויהיה

שמו הגדול בו אשרי בראש מקראי

מזה השם נזע ונפחד וכן ינבך בו מדעי

על תרחו הקדוש נעמד ומנה נבוא אה אחי

אל דרך פתרון דעתו וקדם מובאי

לו הכין לי דרך על פם מטות דעי, 552، 553.

שירה גדלה טובה من قول فريد دهر وجيد عصره الشيخ مسلم ابن المرحوم العم الشيخ مرجان الدنفي فسح الله تعالي في اجله מאה שנה תמימה אמן אמן אמן, 566، 758.

צלות יום הכפור, בשם יהוה יכלה:

عليه ايضًا שירה טובה גדולה חסידה تسمي شيرة السلوات فما وقع للأنبيا/ الكرام والايمه السادات من انواع الامتحانات الدي لهم لجميل صيرهم / رافعات لأسني المقامات عليهم من الله تعالي افضل الصلوات واحسن / التسليمات وهي تاليف نادرة هدا الوقت والزمان وفريد العصر والأوان/ حضرة سيدي الأكرم وملاذي الافخم ذوي القدر والشان المحتشم الشيخ/ الأجل الأخ الأغر المكرم ابراهيم الملقب العيه المحترم حفظه الله تعالي/ وادام بقاه وحرسه في الجاه والولد ووقاه من ساير بلواه وكفاه سر (هكذا في الأصل ويجب أن يكون شر) اعداه / بنبوة من شفاء لشفاء ناجاه وفسح في اجله زمان طويل اللهم امين

ָאפרש כפי ליהוה וקולי לאלה אשא

בנפש שלומה מכל רע מתקדשה، 578.

عليه ايضًا شيره عظيمه علي يوم الصوم العظيم وهي مضمنه مولد الرسول/ في مصر عليه افضل الصلاة والسلام وسبب هريبته الي مدين ومناسبته/ الي יתרו. ورجوعه الي مصر بالرساله وما ثم الي الفاجر فرعون وقومه/ الكافرين بالعشرة معاجيز وخلاص قومه بني اسراييل بقدرة الله تعالي/ بفرح وسرور وهيا تاليف جناب سيدي المكرم الأخ الأغر الأجل حضرة/ الشيخ ابراهيم العيه المدكور المحترم حفظه الله تعالي وادام بقاه وكفاه /شر اعداه امين

בשם יהוה סעודה

אלהים אל בריו אל שדי אל ראה

ברוך שמו העצום אל יהוה

רם שם בו קם כל סדר בוראי, 623، 696.

بعد تمام هده الشير وجدت هده الشيره الحسنه في وريقات مهريات واغلب/احرفها والبعض من كلامها ممحي ومهري من تداول الزمان وعدم/ الراغب ومن يفتش علي دلك ولزم انني شرحتها في هدا المجموع/المبارك والضايع منها جدده واصلحه جناب الأخ الشيخ ابراهيم/ العيه المكرم صاحب هده الشير المتقدم دكرهم وهده الشيره المدكوره/ تاليف المرحوم المغفر عنه الشيخ هيبة الله المصري وهي مشقل اسمه/في اول كل بيت منها حرف تكونها قالته وليسها علي الاثنين/وعشرين حرف ووجدتها بخط مالفها المدكور عفي الله واسكنه جنان/ النعيم آللهم امين، 632.

وقد وجدت هده الشيره المباركه في ورقات مهريات واحرفها اغلبهم ممحي من/ تداول الليالي والأيام وطول الزمان وبعض كلام ضايع بسبب ان ورقاتها / مهريات واخرها هده البيتين بيت תרועת وبيت התפלה من نظم/ جناب سيدي المكرم الأخ الأجل حضرة الشيخ ابراهيم العيه المحترم / المتقدم دكره مد الله في حياته بجاه النبي الكليم واياته امين كون / وجدنا هده البيتين ناقصين من هده الشيره ولم يوجدوا وهيا مشقله / علي اسم مصنفها المرحوم الشيخ هيبه الله المصري عفي عنه مولاه / وجمعنا واياه في جنان النعيم امين وهدا صفة تشقيلها اول كل بيت/منها حرف נתן אל בן עבד יהוה בן אב זהותה, 640 ، 776.

ويقال عليه شيره מן מימר אהרן בן מניר יסלח לו התמיד، 644.

ويقرو الي عند אז ישר ويطرقوها تقيل كجاري العاده فصل وفصل فوق وتحت علي قدر الفرقة، 649.

واذا وافق الكفور توم (هكذا في الأصل) السبت يقال دران عوض הא איקר רב, 651.

وهده الكيمي علي نغم אופע يوم اربعة العنصره، 168، 332، 411، 652.

عليه ايضًا بيت نغم مسجع، 654، 698، 706، 729، 792، 793.

وان كان يكون الوقت بكير يقول القايل ברכו الكبيره وبعدها נברך והמוסף בה، 654.

وهده ترتيب التلبيه يقولو الجماعه عند كشف الكتب الشريفه، 654.

وهده ترتيب تلبية כי בשם وهكهنيم يطلعو حسهم في اول كل فصل من כי בשם ويكملوه خفيتاً، 654.

وهده ترتيب تلبية שוב מחרון אפך, 655.

ثم بعد دلك يقال באזני علي نغم אדיק עלינן מרן، 655.

ثم بعد دلك يسجدوا ويقولوا هدا البيت المرقه من قول سيدنا פינחס רצון يهوه עליו אמן. 659.

واسكنهم فردوس نعيم الجنان امين، 660.

ישתבח تقال لما يوافق هكفور هقدوش يوم السبت وهي من تاليف العم المرحوم زقن يشرال בדרו الشيخ مسلم اخو والدي، 661.

اطال الله مدت حياته امين، 661، 665، مدة حياته، 663، اطال الله في حياته امين امين، 681، اطال الله بقاه، 683.

والسجدات التلاته هايلاءِ، 663.

ויימר הכהן אלמרן الكبير الذي يقال في الخماسين פי השבתות, 663.

زقن يشرال … ابراهيم ابن العم المرحوم يعقوب الدنفي، 663.

مناط يوم الصيام المعظم، 666.

יסגדו ויגלסו علي التواري קדמיו ويختمو سور الخليقه سوره فوق وسوره تحت، 667.

العزر بن فينحس بن يوسف، 667.

هذه الشيره من قول الامام عمرم دره عليه الرحمه والرضوان، 670.

فصل عظيم مما فيهمن المواعض والاحكام العظيمه …وهوا تاليف نادرة هده الوقت العم المكرم الشيخ ابراهيم ابن المرحوم العم يعقوب الدنفي، 209، 676، 681، 695، غيره مواعظ، 859، 860، 862.

بعده يقال الشبوع.אלשבוע /الاقرا(و) هده له ايضًا، 676، 678، 680، 683.

واسكنه فسح بجنان امين، 678.

ابراهيم المزكور اولًا مد الله في حياته واقام منه كمتله في اسراييل امين امين امين، 685، 706، 792.

בכות وهي ندبه للدي يكون متوفي لرحمة الله تعالي لجل تذاكاره، 688.

تاليف العم المكرم اركون قال يشراييل/يشرايل، 680، 688، 692.

رحمة الله عليه وعلي جميع اموات القال امين، 688.

يقوم يقولها شيخ الصلاه ونغمها على نغم، 688.

العم الشيخ معين ابن صدقه الحفتاوي رحمة الله عليه امين، 696، 839.

الكيمي علي نغم المعراج، 699.

واذا كان الوقت واسع يقال ברכו الكبيره، 704.

حج هسكوت، 715.

بيتين مرقه بنوع الحل لان بيوت الحل اتني عشر بيت لكل يوم من السته ايام بيتين … واذا طلع الصبح قبل بدو الصلاة لم يقال، 719.

وبعد خلص الثلاث بيوت يقول الامام، 720.

وان كان מועד השמיני حاكم قبل السبت، 724.

وتمامها وكرزنه ثلاثه ميمنه وميسره، 724، 839.

وبعده تقال الكيمي اولاً، 725.

شيره علي نغم המציל. 734.

ويقال عليها زفه וביום השמיני עצרת، 735، 736.

شيره من قول المرحوم العم الشيخ ابراهيم ابن فضال ابن ابو العز שופט ישראל، 735.

وفي بعض السنين يتفق ان يحكم، 737.

عمران ابن سلامه، 743.

شيرة مولد مشه عليو هشلوم لعبد الله ابن سلامه، 746، 782.

استغاثه …فريد عصره واوانه خدمة ابن العم الشيخ مسلم المرجان الدنفي تقال لما يعترض عوة ووبا وموت وعلي الله تعالي القبول، 753، 759.

تسبيحه علي وزن قم بنا سيدي تاليف خدمه ابن العم الشيخ…مرجان الدنفي، 757.

خدمه الشيخ الأجل פרד זבנו בדרו … בן עביבי משלמה בן אב סכוה הדנפי سنة 1154, 759.

بيت مفرد بنغم نهر تاليف كاتبه سلامه ذهكهن هلوي بشكم عفي וגו’, 766.

سلامه هكهن هلوي بشكم، 766.

سلامه ابن غزال هكهن، 766.

ومن هاهنا ورايح من قول سعد الدين، 768.

ويقبلو الجوق الكتاب الشريف بالكبير يبتدو والصغير ينتهو كما جرة العاده ويختمو הא סביאן، 775.

الشيخ صدقه ابن الشيخ ابراهيم الحفتاوي، 794، 821.

שאלח בר יצחק הדנפי, 816.

اول ما يقول القايل وهو واقف والقدح في يده، 818.

وبعد ذلك يقول شيخ هكهنيم، 822.

ايضًا نقيضه علي الولد من قول المرحوم العم سعد الدين ابن كتار رحمه וגו’، 824، 827، 861.

وبعد ذلك يقال تذكير هشمريم كتر الله וגו’، 831.

ايضًا فيهم يهوه يسجي منهم امين بعمل مشه هنامن امين، 832.

غيره في عم العريس اذا كان عالم عايل نظم العم الشيخ مرجان الدنفي عفي וגו’، 835.

وبعد ذلك نكتب بيتين فاتحة ترجوم الولد نقيض العريس من قول المرحوم يعقوب ابن اسحاق ابن سعدون، 837، 840.

تمت اقاويل الأفراح بعون الله الملك الفتاح وحمده، 840.

واذا كان المولود بكر يقرو קדש לי عبراني ويعيدوها ترجوم هكدا ומלל יהוה עם משה למימר קדש לי כל בכור.., 845.

وبعد ذلك يقولو الحاضرين هدا البيت الشيران خفيف جمله، 845.

جاري عادة الكره الله يدفع عن جميع قهل يشرال السو لما ينتقل المتوفي/الي رحمة الله تعالي ويشرعو في تغسيله ويوضوه وضو تمام وبعده يحموه/ بالماءِ العذب ويقرو الحاضرين כארזין ואמרים … ويبدو يقرو ختم من בראשית… يحملو المتوفي الي التربه، 852.

يبقو بقية الختمه الي ان ينزلو المتوفي الي المدفن يقولو ראו עתה, 852.

ولما يطمو القبر بالتراب يقولو جميعا טבה מברי עלם יאנדה לגוה אתוים…، 853.

وينقري للمتوفي مغسل ثلاث ايام علي الصباح او الي ان يعدي السبت/ بحسب الامكان وهذا ترتيب مغسل الرجال، 737، 853، 866.

وان كان الوقت ضيق والمتوفي عامي يجعل في ذلك اختصار ويقول بعد ثالث بيت، 858.

وبعد هذا قوام يقول بيت ולא ישתיר אלא מן הוא, 858، 717.

اذا كان مغسل يقرو من الختمه ثلاث سفوره ويقول القايل ולית ממן بالنغم المعروف، 858.

نغم الفاتحه، 858.

يقول الابيات الاتيه درج والله اعلم. 858.

غير ذلك مواعظ علي نغم ארך חיינו נבכי, 860.

ترتيب القول الذي ينقال للنسا بعد تمام الختمه ينقال ולית ממן, 864.

الله يدفع السو عن قهل يشرال، 864.

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