افصحت شركة توزيع المشتقات النفطية التابعة لوزارة النفط عن قرب إطلاق البنزين (السوبر) بمحطات محددة في بغداد.

وقال مدير اعلام الشركة علي الحافظ، ان “البنزين (السوبر) سيتم اطلاقه قريباً في محطات التعبئة، وهو يتميز بدرجة كبيرة من النقاوة”.

وتابع الحافظ، أن “الشركة تعمل حالياً على انجاز البنى التحتية له وسيتم الإعلان عن إطلاقه بمحطات محددة خلال يومين اثنين في جانبي الكرخ والرصافة”.

وأشار، إلى ان “البنزين (السوبر) مستورد وسعره سيكون مدعوماً وأقل من النشرة العالمية”.

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