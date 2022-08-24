“كابوس” وقف إمدادات الغاز الروسي يعصف بالأسهم الأوروبية

تراجعت الأسهم الأوروبية الثلاثاء موسعة سلسلة خسائرها لثالث جلسة مع قلق المستثمرين حيال زيادات حادة في أسعار الطاقة.

كما يأتي الانخفاض وسط توقعات اقتصادية ضعيفة بعد بيانات أظهرت انكماش نشاط الشركات في منطقة اليورو هذا الشهر.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 جلسة التداول منخفضا 0.4 بالمئة ليهبط لأدنى مستوى في حوالي شهر.

وأظهر مسح أن نشاط الشركات في منطقة اليورو انكمش لثاني شهر على التوالي في أغسطس آب بينما أجبرت أزمة تكلفة المعيشة المستهلكين على خفض الإنفاق في حين ألحقت قيود الإمدادات ضررا بالمصنعين.

وفي ألمانيا، تعًمق الاتجاه النزولي في أغسطس آب بينما شهدت الشركات ضعفا في الطلب بسبب ارتفاع التضخم وتزايد أسعار الفائدة والضبابية الاقتصادية.

ومن ناحية أخرى، ارتفع مؤشر نشاط المصانع إلى 49.8 في أغسطس آب من 49.3 في الشهر السابق، متجاوزا توقعات المحللين البالغة 48.2 . وتراجع المؤشر داكس القياسي للأسهم الألمانية 0.3 بالمئة بعد تلك البيانات.

وقفزت أسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي 13 بالمئة الليلة الماضية إلى ذروة قياسية مع تضاعفها في شهر واحد.

وقالت روسيا إنها ستوقف إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر خط الأنابيب نورد ستريم 1 لثلاثة أيام في نهاية هذا الشهر.

وخالفت أسهم شركات السيارات والبنوك اتجاه السوق مع ارتفاعهما 1.1 بالمئة و0.3 بالمئة على الترتيب. وقادت أسهم الطاقة المكاسب مع صعودها 3.5 بالمئة بينما قفزت أسعار النفط بدعم من مخاوف حيال شح في الإمدادات.