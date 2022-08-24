(كفى بؤسا بالقضاء..المدافعين عنه..حيتان الفساد انفسهم)..(كخنازير الاطار..وجمهورهم اقذر منهم)

كيف يراد ان من شعب ان يحترم مؤسسات يطلق عليها مؤسسات دولة..هي نفسها وكرا للفاسدين

التي تمنحهم الشرعية والاعتراف الدولي بعمليتهم السياسية الموبوءة بالفساد والفاسدين.. ويمرر عبرها الصفقات وتعطل بها قطاعات العراق الحيوية من صناعة وزراعة وطاقة وصحة وتعليم وغيرها.. وتصبح فوق ذلك عششا للمليشيات والاجندات الخارجية.. ويتم تقاسم الكعكة العراقية كل سنة عبرها.. لذلك نجد (خنازير الاطار) يصدرون بيان يطالبون (بجهوزية مليشياتهم وجمهورهم المدفوع الثمن.. لاستعادة هذه المؤسسات لهيمنتهم.. ) ويعتبرون (مؤسسات الدولة هيبتها تهدد عندما يعتصم الشعب ضد الفساد والفاسدين المعششين بهذه المؤسسات).. (فاذا استهدفت مقار احزابهم ومليشياتهم.. اعتبروها تهديد لهيبة لدولة؟ واذا هاجم اوكارهم التي يتعششون بها مؤسسات الدولة.. يعتبرون ذلك تهديد لهيبة الدولة).. اذن ما الحل؟ اين يعتصم او يتظاهر الناس الرافضين للفساد؟ ولحيدر العبادي (تريد انهاء الاعتصامات.. حتى تجلسون على مائدة حوار دسمة لتقاسم الميزانية وفائضها بالفترة الماضية)..

كيف لا ينقض شعب على هذه المؤسسات .. وهم يرون حوت من حيتان الفساد كالحلبوسي

يعتبرها (ازمة خانقة)؟ ازمة خانقة على من ؟ الجواب على هؤلاء الفاسدين (السياسيين) انفسهم.. (واخر اعتبر ما جرى تأزم للوضع).. السؤال (ازمة على من)؟ الجواب على هؤلاء الفاسدين وعمليتهم السياسية.. اذن الاعتصام امام القضاء صحيح..كيف لا يريدون انقضاض الشعب على هذه المؤسسات ومنها مجلس القضاء الاعلى.. وهم يرون كيف ان (فائق زيدان) يعطل المحاكم بالعراق كرد فعل على ما اعتبرها (التصرفات غير الدستورية والمخالفة للقانون).. في وقت ليس له صلاحية بذلك وكأنها.. (فالوزير ومدير الدائرة ومدير المستشفى ورئيس اي هيئة او مجلس حكومي) لا يحق له تعطيلها.. لانها (ليست ورث ابيه).. ولا يحق له معاقبة الشعب.. عليه (كل الاطراف التي شاركت بالعملية السياسية بعد 2003 هم جزء من المشكلة وليسوا جزء من الحل)..

فالقضاء سيحترم عندما يكون القضاة محترمين.. والقضاء سيحترم.. عندما يكون بلدا محترما

وليس مرتعا للمليشيات وحيتان الفساد ومافيات الجريمة المنظمة من مخدرات وتجارة اعضاء والرقيق الابيض.. القضاء سيحترم عندما يكون القضاء ليس ذراع لجهة اجنبية (الحرس الثوري الايراني).. القضاء سيحترم عندما يكون القضاء ليس تابعا لجهة سياسية لتصفي حساباتها مع خصومها .. وتتستر على فاسديها عبر القضاء نفسه.. علما (من عطل القضاء ليس المعتصمين.. بل من عطلها فائق زيدان نفسه)..

(ولهيأة الحشد) بخصوص (القضاء والاعتصام امامه).. ببيانكم سياسي منحاز يشوبه الفساد

فهيأة الحشد لم نرى ضميرها ينهز له شعرة من استنزاف اموال العراق من قبل مافيات الجريمة الحاكمة منذ 2003 ومنهم قيادات بالحشد انفسهم.. وبيان سياسي بامتياز وغير محايد.. ويتواطئ مع خنازير الاطار.. والم يكن اولى للحشد فتح ملفات الفساد المدان بها.. (ملف عشرات الالاف الفضائين).. والثراء الفاحش لقيادات الحشد.. وملف (الخيانة العظمى والتخابر مع جهات اجنبية) المدان به قيادات الحشد نفسها… الذي الكثير منهم قاتلوا لجانب دولة اجنبية ايران ضد العراق بالثمانينات.. واعتدائكم على المنطقة الحكومية بالسيارات المسلحة والرشاشات والقاذفات ودوسكم بالبساطيل على صور رئيس وزراء جمهورية العراق..وتهديدكم بقطع اذنيه.. واستهدافكم مدن عراقية بالصواريخ.. والمسيرات.. اضافة لاستهدافكم مطارات ومعسكرات تابعة للجيش العراقي.. واخيرا وليس اخرا تصريح (ابو الاء الولائي) بتصفية رئيس الوزراء.. ولم يصدر من القضاء مذكرة باعتقاله..

ونبين ان (جمهور الاطار بلا اي ذمة ولا ضمير).. اما (جمهور الصدر ففيهم كثير من الشرفاء)

فالتيار الصدري وعندما نقول (التيار نقصد جناحه السياسي) مضاف لهم (لجانه الاقتصادية ولجانه العسكرية).. .. قذرين وعموما بلا اي ذمة ولا ضمير.. ولكن الجمهور الصدري .. (بسطاء وكثير منهم سذج).. يريدون التغيير .. ولكن لديهم خلل بالبوصلة… وخلل بالقيادة… ولكن جمهور الاطار.. مدركين لما يفعلون..قذرين ونياتهم سيئة.. ومتعالين على الشعب العراقي.. وغير مبالين بماسيه.. ولا يعنيهم محاربة الفساد لانهم فاسدين ويتسترون على الفساد نفسه.. فسقوط الفساد سقوطهم هم..

ولمقتدى الصدر.. لا حل الا اسقاط النظام بالتنسيق مع المجتمع الدولي

1. فالفساد لديه اذرعه الخارجية.. (اموال عراقية مهربة ببنوك دولية).. و(عوائلهم تقيم بالخارج وبجنسيات اجنبية).. و(مرتبطين بتنظيمات اجنبية وانظمة خارجية..)..

2. المليشيات لديهم اذرع خارجية.. (مدعومة من ايران)..كمليشة الحشد الايرانية الولاء عراقية التمويل الذين اجسادهم بالعراق وارواحهم بايران..

3. الجريمة المنظمة كتجارة المخدرات والاعضاء والرقيق الابيض.. بالعراق.. كلها ارتباطاتها خارج الحدود .. (فالمخدرات تهرب من ايران وسوريا للعراق).. (والرقيق الابيض فتيات عراقيات يهربن لخارج العراق.. ).. (والنفط العراقي يهرب لخارج الحدود) ايضا.. (وتجارة الاعضاء ايضا تهرب للخارج)..

4. تعطيل قطاعات العراق الاقتصادية ومنها الطاقة (كهرباء وغاز) والصناعة والزراعية والخدمات والصحة.. وغيرها.. ملفاتها خارجية ايضا (لانتفاع دولة اجنبية من اضعاف العراق) ..

5. قطع المياه عن العراق والجفاف.. ملفها خارجي ايضا.. لقطع تركيا وايران للمياه عن العراق..

6. الاحزاب السياسية مرجعياتها اجنبية .. (كالولائيين كبدر والعصائب والكتائب والنجباء وكتائب سيد الشهداء..الخ).. مرجعياتهم اجنبية خارج الحدود العراقية.. و(حزب الدعوة والمالكي.. نصبوا مرجعية اجنبية لهم .. الميرزا.. لتشريع الدم العراقي ايضا).. وهكذا على بقية الاحزاب ومليشياتها ..

7. القضاء رئيسه معروف عنه مدعوم خارجيا ومن الحرس الثوري الايراني تحديدا.. ومتواطئ مع احزاب وجهات مرتبطة بايران.. ويتستر على الفساد.. والجريمة المنظمة وخاصة الدولية والاقليمية..

ما سبق بعض من فيض.. يؤكد ضرورة التدويل للملف العراقي..

كما ان هزيمة داعش لم تحصل الا بالتدويل بتحالف دولي.. كذلك اجتثاث الفساد والمليشيات .. وحل ازمة الجفاف وقطع المياه .. يحتاج كل ذلك لتحالف دولي..

تنبيه:

من بيديه حل الازمة.. هو سبب الازمة..

فمن يدعي ان السستاني هو من بيده وحده القدرة على الحل.. وفك الازمة.. ويمنع حرب شيعية شيعية.. ويروجون بان (السستاني) هو من حمى النظام السياسي عبر فتوى الكفائي.. السؤال (اموال العراق المستنزفه والمهدورة بمئات المليارات الدولارات).. اين السستاني منها؟ لماذا لم يقف ضد سرقتها واستنزافها.. لماذا لم يفتي بعدم شرعية النظام السياسي المنخور بكل رذيلة.. وعبره تحتل ايران العراق اقتصادية وسياسيا وعسكريا عبر مليشياتها والاحزاب العميلة الموالية لها.

من ما سبق:

تنظيف (مؤسسات الدولة ومنها القضاء) من (المتواطئين) يعني (سقوط الفساد وعمليته السياسية)

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سجاد تقي كاظم